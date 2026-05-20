Los guardianes de la historia salvadoreña

A finales del siglo XIX nació el primer museo de El Salvador. Fue llamado Museo Nacional de El Salvador y se estableció oficialmente el 9 de octubre de 1883. Su primer director fue el doctor David Joaquín Guzmán, quien reunió una colección de diversidad biológica y geológica, productos manufacturados, bellas artes e historia.

Esa primera sala fue el punto de partida para que, con el paso de los años, el territorio salvadoreño viera nacer nuevos espacios en los que el pasado deja de ser un estado temporal y se convierte en una auténtica realidad a partir de la conservación de datos, instrumentos, objetos y registros de las páginas con que se ha escrito la vida de El Salvador.

Por ello, en el marco del Día Internacional de los Museos, presentamos algunos de estos espacios existentes en el país, destacando la importancia que tienen para que la sociedad conozca su historia.

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA)

Ubicado sobre la Avenida La Revolución, en San Salvador, propicia el acercamiento y reflexión de los salvadoreños a su identidad y diversidad cultural por medio de exposiciones permanentes, itinerantes y temporales, así como de investigaciones, publicaciones y programas didácticos en los campos de la arqueología, la antropología y la historia.

Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES)

Es una institución de carácter científico que busca investigar la diversidad biológica y paleontológica del país, administrar las colecciones nacionales de Historia Natural, así como transmitir y compartir conocimientos sobre el patrimonio natural salvadoreño. Cuenta con tres salas permanentes de exhibición: Rocas y Minerales, Paleontología, y Ecosistemas. Está ubicado en Parque Saburo Hirao, barrio San Jacinto, San Salvador.

Museo de Arte de El Salvador (MARTE)

Institución privada sin fines de lucro que funciona desde mayo de 2003. Contribuye al desarrollo educativo y cultural de El Salvador conservando y difundiendo su patrimonio artístico. Las muestras de arte nacional provienen de colecciones permanentes, privadas y nacionales. Está ubicado al final de la Avenida La Revolución, colonia San Benito, San Salvador.

Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)

Iniciativa dedicada a rescatar y difundir la identidad, cultura y memoria de El Salvador. Inaugurado en 1996, posee uno de los archivos más importantes en el país que va desde 1872 hasta la actualidad, incluyendo videos, películas, audios, libros y fotografías relacionados con la historia de la nación. Está ubicado sobre 27 Avenida Norte #1140, Urbanización La Esperanza, San Salvador.

Museo de Historia Militar

Institución de interés cultural y educativo. Tiene salas de exhibición alusivas a personajes militares y unidades castrenses, además de la Plaza Memorial a la Soberanía Nacional y el mausoleo con los restos del prócer Manuel José Arce. Exhibe unas 35,000 piezas militares, entre ellas, armas, equipos de comunicación, diferentes tipos de vehículos militares, cañones. Está ubicado en el ex cuartel El Zapote, barrio San Jacinto, San Salvador.

Museo Forma

Museo de artes plásticas fundado en 1983 por iniciativa de la pintora salvadoreña Julia Díaz. Es el primer museo de arte donde se resguarda su historia además de ser refugio para los nuevos talentos. Es sinónimo de cultura y de los cimientos artísticos de El Salvador. Posee una colección de pinturas y esculturas donadas por Díaz. Ubicado sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y Senda Florida Sur, colonia Escalón, San Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...