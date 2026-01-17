Internacionales
Porsche pisa el acelerador de los récords con más de 279,000 deportivos vendidos en 2025
En el tablero global de la industria automotriz, Porsche volvió a marcar tiempo propio. Porsche entregó 279,449 autos deportivos a clientes durante 2025, una cifra que confirma la solidez de una marca que compite no por cantidad, sino por excelencia, ligado al ADN de la leyenda alemana sobre ruedas.
Como en toda buena carrera, el equilibrio fue clave. Porsche logró una estructura de ventas estable entre regiones, con Norteamérica como su principal mercado (86,229 unidades) y un desempeño destacado en mercados emergentes. La marca demostró que sabe dosificar potencia y tracción, adaptándose a cada terreno sin perder su identidad deportiva.
El protagonista indiscutible del año fue, una vez más, el inconfundible y codiciado Porsche 911. El modelo que define el ADN de la casa alemana rompió su propio récord con 51,583 entregas, impulsado por versiones como el 911 Turbo S con sistema T-Hybrid. En tiempos de electrificación, el «nueve-once» probó que la tradición puede convivir con la innovación sin levantar el pie del acelerador.
En volumen, el Macan se mantuvo como el modelo más vendido de la marca con 84,328 unidades, reflejando la versatilidad de un deportivo pensado para el día a día. Más de la mitad de esas entregas correspondieron a versiones completamente eléctricas, mientras que en mercados fuera de la Unión Europea el Macan de combustión siguió rodando con fuerza, demostrando la flexibilidad de la estrategia de Porsche.
Uno de los hitos más relevantes del año llegó desde esta parte del mapa, Latinoamérica, que alcanzó un récord histórico con 5,110 unidades entregadas, un crecimiento del 13 % respecto a 2024. El dato confirma que el prestigio de Porsche no conoce fronteras y que la región acelera con paso firme dentro del portafolio global de la marca.
En términos tecnológicos, 2025 marcó un punto de inflexión. El 34.4 % de los Porsche entregados fueron electrificados, entre modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables. En Europa, por primera vez, se entregaron más autos electrificados que de combustión pura, mientras que el estreno mundial del Cayenne completamente eléctrico abrió una nueva recta hacia el futuro sin renunciar a las versiones tradicionales.
No todas las curvas fueron suaves. Europa y China registraron descensos en entregas debido a interrupciones de suministro, regulaciones y una competencia cada vez más intensa en el segmento premium. Sin embargo, la marca asumió estas condiciones como parte de su estrategia de largo plazo, reafirmando su enfoque en ventas orientadas al valor y en la exclusividad que históricamente la ha diferenciado.
Mirando al horizonte de 2026, Porsche prepara la siguiente vuelta con una hoja de ruta definida, que consiste en gestionar oferta y demanda con precisión quirúrgica, fortalecer su estrategia de tren motriz de tres vertientes y apostar por la personalización a través de Exclusive Manufaktur y Sonderwunsch. Porque en el universo Porsche, cada entrega no es solo un número más en el odómetro, sino otra prueba de que el prestigio también se construye kilómetro a kilómetro.
Internacionales
Llegan primeros venezolanos deportados tras caída de Maduro
Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó al mandatario Nicolás Maduro.
El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.
Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.
La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT), constató la AFP.
Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro al mando. Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron durante todo el año pasado pese al despliegue militar ordenado por Trump.
Internacionales
Milei anuncia que fue invitado por Trump a unirse al «consejo de paz» para Gaza
El presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del «consejo de paz» para Gaza anunciado el jueves pasado.
Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será «un honor» acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el «fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital».
«Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar», dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.
El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que «Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad».
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.
Internacionales
Ecuador despliega 10,000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico
Con fusiles y mochilas de campaña, 10,000 soldados fueron desplegados el pasado viernes en tres provincias costeras de Ecuador para fortalecer la lucha contra la violencia de grupos narcotraficantes.
El gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido combatir con mano de hierro a las numerosas bandas, en momentos en los que el país toca cifras récord de asesinatos y otros delitos.
Cientos de soldados de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para «reforzar los operativos de seguridad» en las vecinas provincias de Guayas (capital Guayaquil), Manabí y Los Ríos, dijo a la prensa el general Mauro Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Allí se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con carteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga.
Ecuador era hasta hace una década un país tranquilo, pero se transformó en el más violento de la región con 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, uno cada hora, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Según Bedoya, vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país con altos «índices de violencia».
En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y jefes militares y policiales en la sede presidencial, constataron periodistas de la AFP.
El centro colonial de Quito permanece con una fuerte vigilancia.
«La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad», afirmó el ministerio de Defensa en un comunicado.
El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también ordenó que el alto mando castrense opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, donde militares inspeccionan los puertos marítimos, estratégicos para el narco.
Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína.