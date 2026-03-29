Los Hermanos Flores encienden el Centro Histórico con una noche majestuosa de música y sabor

El Ministerio de Salud (Minsal) y el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele inauguraron ayer un nueva Área de Parto con Cariño Mini Nido en el Hospital Nacional de Soyapango, el cual tendrá la capacidad para atender seis partos diarios y un aproximado de 2,000 por año.

Esto como parte del fortalecimiento de la atención materno perinatal que ejecuta el Gobierno para dignificar y humanizar la atención, garantizando cuidados integrales a la madre durante el embarazo, parto y posparto, así como al recién nacido.

Los Mini Nidos son maternidades con un rol mucho más grande en la atención, ya que cuentan con quirófanos especializados, habitaciones privadas, adecuadas y confortables, tanto para el trabajo de parto como para el nacimiento.

De acuerdo con el Minsal, estos espacios son una extensión del modelo de atención del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido, que fue anunciado recientemente por la primera dama.

Este proyecto es iniciativa de la primera dama, quien desde 2022 impulsó la Ley Nacer con Cariño y se inició un proceso de formación continua, equipamiento de última generación y transformaciones de infraestructura en las maternidades, unidades de salud, áreas de puerperio y estancias maternas.

La inauguración fue presidida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero.

De acuerdo con Alabi, el proyecto incluyó la ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) a tres salas, un área de alojamiento con junto, espacios dignos para familiares, áreas de evaluación obstétrica, islas neonatales, quirófano, sala de máxima urgencia, entre otros servicios.

«Hoy estamos consolidando un área importante, que pone infraestructura, condiciones, tecnología y áreas totalmente modernas para todos los salvadoreños. Son alrededor de 350,000 personas que van a ser beneficiadas. Alrededor de 72,000 de ellas están en una etapa fértil», indicó el ministro.

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