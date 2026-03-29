Nacionales
Los Hermanos Flores encienden el Centro Histórico con una noche majestuosa de música y sabor
La plaza Gerardo Barrios del centro histórico de San Salvador fue el escenario perfecto en la antesala del periodo de vacaciones con motivo de la Semana Santa. La Orquesta Internacional Hermanos Flores deleitó a millares de visitantes que se concentraron para ver gratis el espectáculo musical, la noche del sábado.
La población bailó al ritmo de la música alegre de la referida orquesta, fundada el 31 de diciembre de 1960 en San Vicente, por iniciativa de la familia Flores, convirtiéndose en un referente a escala nacional e internacional.
En un ambiente pleno de seguridad, que ha impulsado el turismo local e internacional, el centro histórico continúa registrando un mayor flujo de visitantes, especialmente en temporadas vacacionales.
Con la presentación de Los Hermanos Flores, el corazón de la capital abre una serie de actividades para este periodo que incluye otras presentaciones para el disfrute de los salvadoreños y extranjeros que siempre buscan nuevas oportunidades de entretenimiento y de sano esparcimiento.
El año pasado, durante la Semana Santa, el centro histórico registró un 15 % de crecimiento en la cantidad de visitantes, una tendencia que se ve superada cada año desde el 2019.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha preparado para estos días de vacaciones una serie de actividades y nuevas opciones para los turistas, que incluyen espectáculos en las playas, parques recreativos naturales, y sitios culturales.
Nacionales
MINSAL inaugura moderna y especializada área de parto Mini Nido en Soyapango
El Ministerio de Salud (Minsal) y el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele inauguraron ayer un nueva Área de Parto con Cariño Mini Nido en el Hospital Nacional de Soyapango, el cual tendrá la capacidad para atender seis partos diarios y un aproximado de 2,000 por año.
Esto como parte del fortalecimiento de la atención materno perinatal que ejecuta el Gobierno para dignificar y humanizar la atención, garantizando cuidados integrales a la madre durante el embarazo, parto y posparto, así como al recién nacido.
Los Mini Nidos son maternidades con un rol mucho más grande en la atención, ya que cuentan con quirófanos especializados, habitaciones privadas, adecuadas y confortables, tanto para el trabajo de parto como para el nacimiento.
De acuerdo con el Minsal, estos espacios son una extensión del modelo de atención del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido, que fue anunciado recientemente por la primera dama.
Este proyecto es iniciativa de la primera dama, quien desde 2022 impulsó la Ley Nacer con Cariño y se inició un proceso de formación continua, equipamiento de última generación y transformaciones de infraestructura en las maternidades, unidades de salud, áreas de puerperio y estancias maternas.
La inauguración fue presidida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero.
De acuerdo con Alabi, el proyecto incluyó la ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) a tres salas, un área de alojamiento con junto, espacios dignos para familiares, áreas de evaluación obstétrica, islas neonatales, quirófano, sala de máxima urgencia, entre otros servicios.
«Hoy estamos consolidando un área importante, que pone infraestructura, condiciones, tecnología y áreas totalmente modernas para todos los salvadoreños. Son alrededor de 350,000 personas que van a ser beneficiadas. Alrededor de 72,000 de ellas están en una etapa fértil», indicó el ministro.
Nacionales
Turistas disfrutan experiencias únicas en parques nacionales
En el inicio de las vacaciones de Semana Santa, los visitantes nacionales y extranjeros en los parques nacionales como Tazumal, en Chalchuapa (Santa Ana Oeste); Joya de Cerén, en San Juan Opico (La Libertad Cen tro), y la Puerta del Diablo, en San Salvador, no solo conocieron parte de la historia del país, sino que también vivieron una experiencia única al formar parte de talleres artísticos y convivir con artesanos locales para conocer la producción artesanal nacional y dinamizar su visita.
En el Parque Arqueológico Tazumal, los visitantes participaron activamente en un taller de añil en el cual aprendieron técnicas ancestrales para teñir prendas de vestir con diseños únicos en un azul profundo.
«En este período vacacional, turistas nacionales y extranjeros disfrutan de actividades culturales en el Parque Arqueológico El Tazumal, participando en un taller de añil con artesanos locales, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo el turismo en el país», dijeron fuentes del Ministerio de Cultura.
De igual forma, los visitantes del parque Joya de Cerén disfrutaron una experiencia similar con artesanos locales, de quienes aprendieron a elaborar manualidades y piezas artesanales, como el grabado en madera, entre otros.
En la Puerta del Diablo, los visitantes disfrutaron el show del payaso Simoon; mientras que en Suchitoto participaron en un taller para elaborar las tradicionales torrejas.
Con estas acciones, el Gobierno del presidente Nayib Bukele promueve la identidad cultural del país y ofrece nuevas y variadas experiencias a los turistas en los parques nacionales.
Nacionales
MARN prevé viento, altas temperaturas y lluvias puntuales en el país
En la mañana, el cielo se estará despejado. En la tarde, se prevé cielo poco nublado en las zonas central y oriental, con lluvias puntuales en zonas altas. En la noche, se espera que el cielo esté poco nublado sobre todo en la zona oriental, sin lluvias.
Vientos Nortes y norestes, con velocidades entre 10 y 30 km/h y ráfagas ocasionales entre 40 y 65 km/h, más notables en zonas altas y descampadas del occidente del país.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y primeras horas de la noche, refrescando hacia la madrugada del lunes 30 de marzo.
Sistema de Alta Presión ubicado en la costa Este de Estados Unidos, se combina con el flujo del este y orienta Vientos Nortes y norestes. Aporta humedad desde el Mar Caribe y con ello la posibilidad de lluvias puntuales en zonas de altas del país.