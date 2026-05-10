VIDEOS | Capturan a joven vinculado a la MS-13 tras hallar evidencia en su teléfono

En medio de nostalgias y recuerdos, este 10 de mayo, miles de salvadoreños acuden a los campos santos para recordar a las madres en su día.

Como es tradición, las personas llegan con flores, arreglos y hasta globos para decorar las tumbas donde yacen sus madres.

De acuerdo al director de la Administración General de Cementerios de la alcaldía de San Salvador Centro, Reynaldo Pérez, se estima que 50,000 personas visitarán solo este domingo los 18 campos que administra la municipalidad.

A través de la Secretaría de Cultura Municipal se realizan presentaciones musicales para que la estancia de las personas sea mejor mientras llevan a cabo sus conmemoraciones.

«Como administración de cementerios hemos creado las condiciones tanto en seguridad, ya que tenemos los compañeros de promoción para la salud, centro de entretenimiento para los niños mientras los mayores hacen sus actos de conmemoración a los familiares, hay música ambiente de parte de la Secretaría de Cultura Municipal para que su estadía sea en seguridad y en orden»,expresó Reynaldo Pérez.

El funcionario municipal indicó que el personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador está coordinando temas de parqueo en el exterior de los 18 cementerios municipales que, desde las 7:00 de la mañana están abiertos y cierran a las 5:00 de la tarde.

«Esperamos al menos 50 mil personas que se harán presentes para conmemorar esos recuerdos que vivieron con sus madres», finalizó el administrador de cementerios.

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