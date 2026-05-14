Escritora de libros infantiles condenada a cadena perpetua en EE.UU. por envenenar a su marido

El este de Cuba se vio afectado este jueves por un apagón masivo, en un contexto de profunda crisis energética en la isla, sometida a un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.

La empresa eléctrica nacional UNE precisó que siete de las quince provincias cubanas se vieron afectadas por esta desconexión. «A las 06H09 (10H09 GMT) ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo», indicó en una nota informativa difundida en su sitio web.

Cuba acusó a Estados Unidos de la situación «particularmente tensa» de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, debido a la escasez de combustible.

El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, informó un residente a la AFP.

Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP. «¡Prendan las luces!», gritaban los residentes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65 % del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad apenas durante abril.

Pero esas reservas ya «se agotaron», precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

«Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.

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