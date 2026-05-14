Internacionales
Israel exigirá al NYT por informe «distorsionado» sobre abusos sexuales a prisioneros palestinos
Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, ordenaron «iniciar una demanda por difamación contra The New York Times», según un comunicado conjunto emitido por sus oficinas.
El texto afirma que la demanda se presenta «tras la publicación por parte de Nicholas Kristof de una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el estado de Israel en la prensa moderna, que además recibió el respaldo del periódico».
La investigación, publicada el lunes como artículo de opinión del columnista Kristof, se basa en testimonios recogidos en Cisjordania ocupada por Israel de 14 hombres y mujeres que afirmaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de colonos israelíes o miembros de las fuerzas de seguridad.
El reportaje describe «un patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, por soldados, colonos, interrogadores de la agencia de seguridad interna Shin Bet y, sobre todo, guardias penitenciarios».
Según el informe «no hay pruebas de que los líderes israelíes ordenen violaciones».
La cancillería israelí rechazó el reportaje cuando fue publicado, afirmando que Kristof se basó «en fuentes no verificadas vinculadas a redes relacionadas con Hamás».
También acusó al periódico de haber elegido deliberadamente la fecha de publicación para «socavar» un informe israelí independiente sobre la violencia sexual perpetrada por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, publicado el mismo día.
Internacionales
Escritora de libros infantiles condenada a cadena perpetua en EE.UU. por envenenar a su marido
Una mujer estadounidense que acaparó titulares al escribir un libro infantil sobre el duelo después de envenenar a su esposo fue condenada el miércoles a cadena perpetua. La mujer no tendrá posibilidad de libertad condicional, informaron medios estadounidenses.
Kouri Richins fue declarada culpable de asesinato en marzo. El juez Richard Mrazik dictaminó que la madre de tres hijos es «demasiado peligrosa para volver a ser libre», informó el periódico Salt Lake City Tribune.
La fiscalía afirma que Richins mató a su esposo, Eric Richins, en 2022 sirviéndole un cóctel que contenía cinco veces la dosis letal de fentanilo. Esto le permitió heredar 4 millones de dólares y obtener otros 2 millones de dólares de pólizas de seguro de vida que había contratado en secreto a su nombre.
Unas semanas antes, ella intentó adulterar el sándwich de su esposo con el mismo potente opioide, lo que lo dejó gravemente enfermo.
La mujer llegó a decir que su libro infantil, titulado «¿Estás conmigo?», fue escrito después de la muerte de su esposo para ayudar a sus tres hijos a sobrellevar la situación.
El caso ha conmocionado a Utah, un estado del oeste de Estados Unidos.
Kouri Richins, de 36 años, mantuvo su inocencia durante todo el proceso.
«Estoy destrozada, destrozada sin su papá, destrozada sin ustedes, chicos», dijo el miércoles en el tribunal, informó el periódico.
También reconoció haber sido infiel en su matrimonio.
«Los secretos disminuyen el amor propio», ella aseveró, según el mismo medio. «Yo me enamoré de alguien que no era su padre. Su padre se enamoró de alguien que no era yo».
En declaraciones leídas por terapeutas ante el tribunal, uno de sus hijos dijo: «No me sentiré seguro si estás en libertad», informó el diario. Otro de sus hijos declaró que ella estaba «siempre borracha» y que no la echaba de menos.
«Echo de menos a mi papá, pero no echo de menos cómo solía ser mi vida», decía la declaración del niño.
Internacionales
Policía de Ecuador captura a líder de la mafia que controlaba Quito
El gobierno de Daniel Noboa lanzó una campaña con toques de queda nocturnos, estados de excepción y militares desplegados en las calles para intentar doblar a decenas de bandas vinculadas a cárteles internacionales.
En medio de la medida que prohíbe la circulación de civiles, decenas de policías de unidades de élite se movilizaron por calles desoladas hacia el sur de la capital para arrestar en una vivienda a Eduardo Gómez, alias Gordo Paúl.
«Es el delincuente más peligroso que tenemos aquí, en la ciudad de Quito», dijo el ministro Reimberg a la prensa, protegido por un chaleco antibalas.
Los Lobos tienen nexos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y en pocos años emergió como una de las bandas más poderosas del país, con millas de miembros, según InSight Crime.
Al ser detenido, Gómez se encontraba junto a su pareja, que también fue arrestada y que, según las autoridades, era la encargada del manejo de la logística de la organización dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y minería ilegal de oro.
Tras el allanamiento, Gordo Paúl fue presentado esposado y con el torso desnudo cubierto de tatuajes como el de un león, que representa a la agrupación Los Choneros. Los Lobos surgieron como una escisión de esa organización y luego se convirtieron en su peor enemigo.
La operación incluyó 22 allanamientos y dejó 15 detenidos.
Pese a las políticas de mano dura de Noboa y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la violencia no cesa en Ecuador.
El año pasado fue el país más peligroso de América del Sur, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.
Por Ecuador, estratégicamente posicionado en el Pacífico oriental, circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.
Internacionales
Apagón masivo en el este de Cuba
El este de Cuba se vio afectado este jueves por un apagón masivo, en un contexto de profunda crisis energética en la isla, sometida a un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.
La empresa eléctrica nacional UNE precisó que siete de las quince provincias cubanas se vieron afectadas por esta desconexión. «A las 06H09 (10H09 GMT) ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo», indicó en una nota informativa difundida en su sitio web.
Cuba acusó a Estados Unidos de la situación «particularmente tensa» de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, debido a la escasez de combustible.
El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, informó un residente a la AFP.
Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP. «¡Prendan las luces!», gritaban los residentes de Playa, un barrio al oeste de la capital.
La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.
Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65 % del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.
Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad apenas durante abril.
Pero esas reservas ya «se agotaron», precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.
Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.
«Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.