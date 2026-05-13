Kosovo y El Salvador sellan éxito artístico

La cantante británica Dua Lipa demandó ante la justicia californiana al fabricante de equipos electrónicos surcoreano Samsung, acusándolo de utilizar su imagen sin autorización en el embalaje de televisores.

La artista reclama al menos 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según el documento de la demanda presentado el 8 de mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles y consultado por la AFP.

La fotografía, titulada «Dua Lipa – Backstage en Austin City Limits, 2024», está registrada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y pertenece a la cantante, según la demanda.

Los abogados de la intérprete y coautora de los éxitos «Levitating» o «Don’t Start Now» alegan que Samsung nunca pidió autorización para utilizar la imagen en cuestión.

En junio de 2025, Dua Lipa pidió a Samsung que dejara de incluirla en las cajas de algunos de sus televisores, sin éxito.

Según los abogados de la cantante, el grupo surcoreano sigue incluso, a día de hoy, vendiendo en Estados Unidos productos cuyo embalaje incluye esa foto.

Consultado por la AFP, Samsung afirmó que la imagen le fue facilitada por un proveedor de contenidos para su servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, con la garantía de que dicho proveedor había obtenido las autorizaciones necesarias.

El grupo surcoreano niega, por tanto, haber accionado a sabiendas y asegura que sigue «abierto a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa».

El artista, cuyos padres pertenecen a la comunidad albanesa de Kosovo, cita varios mensajes publicados en las redes sociales por fans que aseguran haber comprado un televisor Samsung porque su foto aparecía en el embalaje.

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