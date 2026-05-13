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«Fast and Furious» celebra sus 25 años en el Festival de Cannes
Las estrellas estadounidenses Vin Diesel y Michelle Rodriguez, protagonistas de la franquicia «Fast and Furious», se reencontraron el miércoles en Cannes para celebrar los 25 años de la saga.
Diesel y Rodriguez posaron ante las cámaras junto a la actriz Jordana Brewster y la hija de Paul Walker, fallecido en un accidente de auto en 2013.
La película inaugural de la saga, lanzada en 2001, será proyectada en la sesión de medianoche del famoso festival de cine.
Tras 11 películas en la gran pantalla, Diesel anunció el lunes que Universal –propietaria de la franquicia– prepara una serie ambientada en el universo de «Rápido y furioso».
La presencia de los actores de la saga, cuyas películas giran en torno al mundo del automóvil y las carreras callejeras ilegales, aporta un toque de brillo de Hollywood a un certamen este año sin grandes producciones estadounidenses.
Durante años, el Festival de Cannes se apoyó en Hollywood para aportar grandes estrenos comerciales al público, como complemento al cine independiente que constituye el núcleo de su programación.
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Kosovo y El Salvador sellan éxito artístico
Con su imponente arquitectura y mística histórica, el majestuoso Teatro Nacional de San Salvador, se vistió de gala para recibir un acontecimiento que quedará grabado en la memoria del movimiento artístico del país: la Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026. Este encuentro, que representó un puente cultural entre los Balcanes y Centroamérica, superó cualquier expectativa previa al lograr un sold out absoluto en sus tres funciones programadas. Desde la primera noche hasta el cierre de la jornada dominical, el público salvadoreño respondió con una masiva afluencia que agotó la totalidad de las localidades, consolidando este evento como un triunfo total de convocatoria y apreciación artística.
La presencia del Ballet Nacional de Kosovo en el escenario principal de la capital permitió un intercambio de técnicas y estilos que enriqueció profundamente la propuesta escénica del Ballet Nacional de El Salvador. Juntas, ambas compañías dieron vida a una interpretación magistral de «Carmina Burana», que cobró vida bajo la visión del maestro y coreógrafo invitado Toni Candeloro. Con una carrera que abarca más de cuarenta años de maestría en los escenarios más importantes del mundo, Candeloro logró fusionar la disciplina técnica de la compañía kosovar con el dinamismo de la salvadoreña.
El resultado fue una puesta en escena cargada de una energía profunda y una precisión estética que mantuvo al público en un silencio absoluto, solo interrumpido por las ovaciones de pie que cerraron cada jornada.
El hecho de que las tres fechas colgaran el cartel de entradas agotadas subraya el creciente interés del público salvadoreño, que llenó cada rincón de la Gran Sala para ser testigo de este intercambio transcontinental. Cada función fue una demostración de precisión, donde la música y el movimiento se fusionaron para narrar historias de pasión y humanidad. Los bailarines de Kosovo compartieron su herencia europea y su rigor académico, mientras que los artistas salvadoreños demostraron su notable crecimiento y versatilidad, logrando una simbiosis perfecta bajo las luces del teatro.
La Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026 dejó una huella profunda en la agenda cultural del país. Con el cierre de estas tres funciones de lleno total, El Salvador reafirma su capacidad para albergar producciones internacionales de primer orden, dejando la puerta abierta a futuros encuentros que continúen elevando el nivel de la danza y fortaleciendo los vínculos de amistad a través del movimiento y la expresión artística.
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Dua Lipa arremete contra Samsung en EE.UU. por utilizar su imagen de forma indebida
La cantante británica Dua Lipa demandó ante la justicia californiana al fabricante de equipos electrónicos surcoreano Samsung, acusándolo de utilizar su imagen sin autorización en el embalaje de televisores.
La artista reclama al menos 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según el documento de la demanda presentado el 8 de mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles y consultado por la AFP.
La fotografía, titulada «Dua Lipa – Backstage en Austin City Limits, 2024», está registrada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y pertenece a la cantante, según la demanda.
Los abogados de la intérprete y coautora de los éxitos «Levitating» o «Don’t Start Now» alegan que Samsung nunca pidió autorización para utilizar la imagen en cuestión.
En junio de 2025, Dua Lipa pidió a Samsung que dejara de incluirla en las cajas de algunos de sus televisores, sin éxito.
Según los abogados de la cantante, el grupo surcoreano sigue incluso, a día de hoy, vendiendo en Estados Unidos productos cuyo embalaje incluye esa foto.
Consultado por la AFP, Samsung afirmó que la imagen le fue facilitada por un proveedor de contenidos para su servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, con la garantía de que dicho proveedor había obtenido las autorizaciones necesarias.
El grupo surcoreano niega, por tanto, haber accionado a sabiendas y asegura que sigue «abierto a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa».
El artista, cuyos padres pertenecen a la comunidad albanesa de Kosovo, cita varios mensajes publicados en las redes sociales por fans que aseguran haber comprado un televisor Samsung porque su foto aparecía en el embalaje.
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La cultura migrante se reúne en casa
La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) celebra este 2026 sus tres décadas y media de existencia. El próximo 16 de mayo, Quezaltepeque, en La Libertad Norte, será el escenario de una gala que trasciende la asistencia social para convertirse en un manifiesto de la identidad salvadoreña.
Este evento no solo marca la trayectoria de una organización fundada en 1991, sino que reafirma el compromiso de mantener vivo el espíritu del país en el exterior.
La celebración, que espera reunir a unas 700 personas, contará con la participación de la Orquesta Internacional de Los Hermanos Flores y el ballet folklórico de la asociación, integrando la música y la danza como lenguajes de unión entre la diáspora y quienes residen en el territorio nacional.
Para Teresa Tejada, directora ejecutiva y fundadora, este aniversario resalta uno de los pilares más profundos de ASOSAL: el fortalecimiento de la herencia cultural en las nuevas generaciones nacidas en Estados Unidos, asegurando que el sentido de pertenencia no se pierda con la distancia.
A lo largo de su historia, la organización ha gestionado espacios vitales para la expresión artística, desde conversatorios literarios y obras de teatro hasta la histórica participación de una banda salvadoreña en el Desfile de las Rosas en Pasadena.
La gala del 16 de mayo recibirá a invitados provenientes de Los Ángeles, diversas ciudades de California y Honduras, consolidándose como un encuentro donde la historia, la cultura y el esfuerzo comunitario se entrelazan para celebrar la persistencia del legado salvadoreño en el mundo.