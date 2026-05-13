El Real Madrid dice haber ganado batalla judicial por contaminación acústica del Bernabéu

Cristiano Ronaldo se quedó a segundos de conquistar el título de la Liga de Arabia Saudita tras el increíble empate 1-1 ante Al Nassr en el Clásico ante Al Hilal, con un absurdo autogol en la última jugada del partido.

El gol de Mohamed Simakan en el minuto 37 decidía la Liga para Al Nassr, que acarició la corona hasta el minuto 8 del tiempo agregado del segundo tiempo, cuando el portero Bento chocó con un defensa al salir por un centro y dejó ir el balón al fondo de su portería.

El rostro de Cristiano Ronaldo, quien había sido sustituido en el minuto 83, desconsolado en la banca, reflejó la desesperación por la manera en que se le ha negado el título desde que llegó al club en 2023.

Con el empate, el Al Hilal se sitúa como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco puntos menos que el Al Nassr, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.

El choque, disputado en el estadio Al-Awwal Park, estuvo marcado por el dominio inicial de un Al-Hilal que, obligado a ganar a domicilio para mantenerse vivo en la lucha por la liga, disfrutó de las mejores ocasiones en el arranque.

El primer susto llegó por medio de las botas de Karim Benzema, que falló una oportunidad clarísima cuando, en el minuto 4 y teniéndolo todo a favor para inaugurar el marcador, se encontró con una enorme parada Bento, que achicó espacios para repeler el disparo tras pase de la muerte del ex del Real Madrid.

Con el paso de los minutos, Al Nassr consiguió equilibrar el choque y encontró premio tras un tiro de esquina. Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada dentro del área rival para asestar el primer zarpazo con un disparo que se coló junto al poste derecho de la portería de Bono.

Tras el paso por vestuarios, Al-Hilal firmó un segundo tiempo gris en el que no encontró ni la reacción ni las ocasiones para llevar el peligro a la portería de su oponente. Sin embargo, se encontró con el error garrafal de Bento, que firmó un autogol tras un saque de banda que situó el 1-1 en el minuto 98 y le costó la victoria Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, que no pudo anotar, fue sustituido en el minuto 83 y presenció desde el banquillo el error de su compañero que aplazó su coronación. El delantero luso tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado con la disputa en su propio estadio frente al G-Osaka japonés de la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia.

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