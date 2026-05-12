Dua Lipa arremete contra Samsung en EE.UU. por utilizar su imagen de forma indebida

J Balvin y Ryan Castro unieron fuerzas en «OMERTA», un nuevo álbum colaborativo que busca retratar la esencia de Medellín a través de la música urbana. El disco, compuesto por 10 temas, fue creado como una conexión entre dos generaciones del género colombiano, explorando conceptos como la lealtad, la identidad y la confianza.

El álbum toma inspiración del término italiano «Omertà», reinterpretándolo desde una perspectiva paisa y transformándolo en una filosofía ligada a los códigos de barrio de Medellín. El disco plantea una narrativa donde la música funciona como un canal para expresar historias y emociones que muchas veces no se dicen de manera directa.

El tema principal, «Una a La Vez», abre el proyecto con una mezcla de dancehall y percusiones de influencia caribeña. La canción apuesta por un sonido cálido y dinámico que refleja la energía festiva del álbum. Otros temas como «Dalmation» y «Melo» incorporan elementos futuristas, sintetizadores y referencias culturales contemporáneas, incluyendo menciones al jugador de la NBA LaMelo Ball.

El disco también incluye colaboraciones de artistas reconocidos como Eladio Carrión y DJ Snake, quienes aportan nuevos matices sonoros al proyecto. En canciones como «GWA» y «Tonto», el álbum se mueve entre el trap, el reguetón y sonidos electrónicos, manteniendo siempre la esencia urbana que caracteriza a ambos intérpretes.

El cierre del disco llega con el tema «OMERTA», producido por SOG, donde los artistas abordan temas como la disciplina, la presión de la industria musical y el legado dentro del movimiento latino. En la canción, J Balvin transmite un mensaje de experiencia y prudencia a Ryan Castro, reforzando la idea de mentoría y continuidad artística.

Con este lanzamiento, J Balvin continúa consolidando su presencia global dentro de la música latina, mientras Ryan Castro afianza su crecimiento internacional como una de las nuevas figuras del género urbano colombiano. El álbum busca representar no solo una colaboración musical, sino también una visión compartida sobre la evolución cultural y artística de Medellín.

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