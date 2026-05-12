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La cultura migrante se reúne en casa
La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) celebra este 2026 sus tres décadas y media de existencia. El próximo 16 de mayo, Quezaltepeque, en La Libertad Norte, será el escenario de una gala que trasciende la asistencia social para convertirse en un manifiesto de la identidad salvadoreña.
Este evento no solo marca la trayectoria de una organización fundada en 1991, sino que reafirma el compromiso de mantener vivo el espíritu del país en el exterior.
La celebración, que espera reunir a unas 700 personas, contará con la participación de la Orquesta Internacional de Los Hermanos Flores y el ballet folklórico de la asociación, integrando la música y la danza como lenguajes de unión entre la diáspora y quienes residen en el territorio nacional.
Para Teresa Tejada, directora ejecutiva y fundadora, este aniversario resalta uno de los pilares más profundos de ASOSAL: el fortalecimiento de la herencia cultural en las nuevas generaciones nacidas en Estados Unidos, asegurando que el sentido de pertenencia no se pierda con la distancia.
A lo largo de su historia, la organización ha gestionado espacios vitales para la expresión artística, desde conversatorios literarios y obras de teatro hasta la histórica participación de una banda salvadoreña en el Desfile de las Rosas en Pasadena.
La gala del 16 de mayo recibirá a invitados provenientes de Los Ángeles, diversas ciudades de California y Honduras, consolidándose como un encuentro donde la historia, la cultura y el esfuerzo comunitario se entrelazan para celebrar la persistencia del legado salvadoreño en el mundo.
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Dua Lipa arremete contra Samsung en EE.UU. por utilizar su imagen de forma indebida
La cantante británica Dua Lipa demandó ante la justicia californiana al fabricante de equipos electrónicos surcoreano Samsung, acusándolo de utilizar su imagen sin autorización en el embalaje de televisores.
La artista reclama al menos 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según el documento de la demanda presentado el 8 de mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles y consultado por la AFP.
La fotografía, titulada «Dua Lipa – Backstage en Austin City Limits, 2024», está registrada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y pertenece a la cantante, según la demanda.
Los abogados de la intérprete y coautora de los éxitos «Levitating» o «Don’t Start Now» alegan que Samsung nunca pidió autorización para utilizar la imagen en cuestión.
En junio de 2025, Dua Lipa pidió a Samsung que dejara de incluirla en las cajas de algunos de sus televisores, sin éxito.
Según los abogados de la cantante, el grupo surcoreano sigue incluso, a día de hoy, vendiendo en Estados Unidos productos cuyo embalaje incluye esa foto.
Consultado por la AFP, Samsung afirmó que la imagen le fue facilitada por un proveedor de contenidos para su servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, con la garantía de que dicho proveedor había obtenido las autorizaciones necesarias.
El grupo surcoreano niega, por tanto, haber accionado a sabiendas y asegura que sigue «abierto a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa».
El artista, cuyos padres pertenecen a la comunidad albanesa de Kosovo, cita varios mensajes publicados en las redes sociales por fans que aseguran haber comprado un televisor Samsung porque su foto aparecía en el embalaje.
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J Balvin y Ryan Castro presentan «OMERTA», un álbum inspirado en los códigos de Medellín
J Balvin y Ryan Castro unieron fuerzas en «OMERTA», un nuevo álbum colaborativo que busca retratar la esencia de Medellín a través de la música urbana. El disco, compuesto por 10 temas, fue creado como una conexión entre dos generaciones del género colombiano, explorando conceptos como la lealtad, la identidad y la confianza.
El álbum toma inspiración del término italiano «Omertà», reinterpretándolo desde una perspectiva paisa y transformándolo en una filosofía ligada a los códigos de barrio de Medellín. El disco plantea una narrativa donde la música funciona como un canal para expresar historias y emociones que muchas veces no se dicen de manera directa.
El tema principal, «Una a La Vez», abre el proyecto con una mezcla de dancehall y percusiones de influencia caribeña. La canción apuesta por un sonido cálido y dinámico que refleja la energía festiva del álbum. Otros temas como «Dalmation» y «Melo» incorporan elementos futuristas, sintetizadores y referencias culturales contemporáneas, incluyendo menciones al jugador de la NBA LaMelo Ball.
El disco también incluye colaboraciones de artistas reconocidos como Eladio Carrión y DJ Snake, quienes aportan nuevos matices sonoros al proyecto. En canciones como «GWA» y «Tonto», el álbum se mueve entre el trap, el reguetón y sonidos electrónicos, manteniendo siempre la esencia urbana que caracteriza a ambos intérpretes.
El cierre del disco llega con el tema «OMERTA», producido por SOG, donde los artistas abordan temas como la disciplina, la presión de la industria musical y el legado dentro del movimiento latino. En la canción, J Balvin transmite un mensaje de experiencia y prudencia a Ryan Castro, reforzando la idea de mentoría y continuidad artística.
Con este lanzamiento, J Balvin continúa consolidando su presencia global dentro de la música latina, mientras Ryan Castro afianza su crecimiento internacional como una de las nuevas figuras del género urbano colombiano. El álbum busca representar no solo una colaboración musical, sino también una visión compartida sobre la evolución cultural y artística de Medellín.
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«Top Gun» volverá a alzar vuelo para celebrar su 40 aniversario
El clásico de acción que catapultó a la fama a Tom Cruise celebrará su reestreno en las salas de cine de El Salvador el próximo 13 de mayo. No solo el título original estará disponible a partir del próximo jueves en cines, sino también la secuela «Top Gun: Maverick».
La película dirigida por Tony Scott, estrenada en 1986, asombró al público con un Tom Cruise que interpretó a Pete «Maverick» Mitchell, un as de las acrobacias a bordo del F-14. Con el tiempo, «Top Gun» se volvió un clásico del cine de acción.
Para todos los fanáticos de la película que logró grandes proezas en el aire con aviones reales, esta maratón de «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» es una gran oportunidad para revivir con nostalgia un clásico del cine que también se adueñó de «Take My Breath Away» de Berlín, como banda sonora inconfundible, además de otras pistas de la época.
Para elevar la emoción de los fans las buenas noticias no terminan con el reestreno del clásico «Top Gun» por su 40 aniversario, ni con el relanzamiento de «Top Gun: Maverick» de 2022, sino que se ha confirmado que la historia continuará con una tercera entrega, según confirmó Paramount en la CinemaCon de este 2026.
Las entradas para «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» ya están disponibles en preventa en los cines de El Salvador. Todo está listo para que el 13 de mayo despegue el famoso F-14 de Maverick surque los cielos con acrobacias y maniobras de combate.