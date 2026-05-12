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El Isdemu gradúa a 162 mujeres bajo modalidades educativas
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) graduó a 162 mujeres participantes del programa de atención educativa bajo modalidades educativas alternas como bachilleres, en la opción general. Todas culminaron satisfactoriamente su proceso formativo a través de la opción semipresencial y la estrategia de Prueba de Suficiencia.
«Este acto representa mucho más que la entrega de un diploma es la afirmación que la educación transforma vidas, abre oportunidades y fortalece el camino hacia la autonomía económica y el empoderamiento personal», manifestó la presidenta de Isdemu, Yanci Salmerón de Artiga.
Las tituladas provienen de distintos departamentos del país, entre ellos Santa Ana, San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Morazán. La culminación de sus estudios de bachillerato representa un elemento clave para ampliar sus posibilidades de inserción laboral, emprendimiento y desarrollo.
Esta iniciativa forma parte del proyecto de «Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador», el cual es financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
La ceremonia de graduación se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Educación (Mined), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) del Ministerio de Relaciones Exteriores y el despacho de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de Gobierno
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Inicia estudio de reformas a leyes secundarias tras cambios constitucionales en materia electoral
Los diputados de la Comisión Política iniciaron el estudio de reformas al Código Electoral, a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y a la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de adecuar las tres normativas con los cambios recientes que se le hicieron a la Constitución de la República relacionados con el sistema electoral y la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las enmiendas se derivan de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución. La primera establece la creación de una circunscripción especial para los salvadoreños residentes en el exterior, mientras que la segunda contempla un nuevo mecanismo de elección de magistrados para despartidizar el TSE.
En el caso de la reforma al artículo 79, las modificaciones al Código Electoral incorporarían seis diputaciones propietarias y sus respectivos suplentes para la circunscripción en el extranjero, las cuales surgirían de una redistribución de escaños de los departamentos con mayor población. Con ello, San Salvador pasaría a tener 11 diputados y La Libertad seis. Además, la asignación de curules se realizaría mediante el método D’Hondt.
Asimismo, las reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero modificarían los artículos 3, 4 y 5 para definir cómo serán asignados los votos desde el exterior.
La propuesta establece que los ciudadanos con DUI registrado en el extranjero ejercerían el sufragio en la circunscripción especial del exterior. A esta también se incorporaría automáticamente a quienes voten utilizando pasaporte.
En cambio, los connacionales que mantengan domicilio en El Salvador continuarían votando en el departamento consignado en su documento de identidad.
Por su parte, la Ley de Partidos Políticos incorporaría, oficialmente, la circunscripción en el extranjero dentro de los procesos internos de los partidos políticos, indicando que estos deberán realizarse mediante voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados inscritos en cada circunscripción territorial y en el exterior.
También reformaría disposiciones sobre coaliciones partidarias, permitiendo pactos a nivel nacional, departamental, municipal y en el extranjero. Además, actualizaría prohibiciones para los partidos políticos, entre ellas campañas que dañen el honor, la intimidad y la imagen de candidatos y sus familiares.
Asimismo, mantiene la obligación de que las planillas para diputaciones y concejos municipales cuenten con al menos un 30 % de participación de mujeres, incluyendo las candidaturas de la circunscripción en el extranjero.
Las reformas al artículo 208, que garantizan la independencia del TSE, también establecen modificaciones al Código Electoral.
Dentro de las propuestas de reformas se mantiene la integración de cinco magistrados propietarios y cinco suplentes por períodos de seis años. Sin embargo, tres de ellos, incluido el presidente, serían electos mediante un proceso público, mientras que los otros dos serían seleccionados de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Además, se elimina la vinculación partidaria como requisito para integrar el organismo y se actualizan las condiciones para optar al cargo, entre ellas ser abogado, mayor de 40 años y contar con experiencia profesional o judicial.
Con el propósito de profundizar en el estudio de las iniciativas y conocer la necesidad de cada una de las reformas propuestas, los diputados plantearon recibir este 12 de mayo a distintas autoridades.
Entre los funcionarios convocados se encuentran la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez. Además, el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano.
Internacionales
Honduras enfrenta una grave crisis energética
Honduras enfrenta una crisis energética crítica durante este mes debido a un consumo récord de 2,133 MW y olas de calor que han disparado la demanda.
De acuerdo a La Prensa, las autoridades solicitan reducir el consumo eléctrico de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. durante tres semanas para evitar un déficit total, con proyecciones de aumentos en la factura y racionamientos en curso.
El panorama está marcado por apagones recurrentes y racionamientos debido a una demanda histórica de 2,160 MW, superior a la capacidad del sistema, exacerbada por altas temperaturas.
Medios informan que el sistema opera al límite, con fallas en la red de transmisión y distribución que afectan la estabilidad.
La demanda externa que ya superó los 2,133 MW, se acerca peligrosamente a la capacidad máxima de generación, provocando apagones, especialmente en Tegucigalpa.
El hasta el viernes, gerente de la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gerardo Oviedo, comunicó a los medios que el sistema presenta fallas técnicas y se reportan incendios en transformadores y averías en subestaciones, como por ejemplo en la zona de Santa Fe, evidenciando fragilidad en la red de transmisión y distribución.
Además, el retraso de suministro por causa de problemas logísticos agrava la situación, entre ellos, el retraso en la llegada de barcos con combustible, que ha agudizado el déficit, señalan las autoridades.
La ENEE trabaja día y noche por la estabilización del servicio eléctrico, mientras enfrenta críticas por la falta de una estrategia clara y las constantes pérdidas millonarias.
Los cambios en la facturación por parte de la entidad gubernamental también han hecho que la ENEE y el sindicato de la estatal esté enfrentados.
Oviedo explicó que en estos tiempos que los combustibles han alcanzado nivel casi históricos cercanos a los del 2022, los hondureños tienen hasta 22 días después del corte de cada mes para hacer el pago de la energía consumida. «Se tienen los 30 días que tiene el medidor contando y siete día que tarda la factura en llegar a su casa, más 15 días para pagar», detalló.
Esta estrategia, de acuerdo al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, ha generado una distorsión que está golpeando duramente al ente estatal.
«Darle mayor tiempo (a la gente) le da mejor resorteo al que paga energía eléctrica. El problema es que se distorsiona y todo lo que corresponde a la facturación se vino abajo, se incrementó la energía no recuperable y la pérdida se fue a la chingada donde los circuitos llegaron a 66, y 59 % de pérdida, se distorsionó el ciclo de reconexiones porque se adjuntó la doble factura y se fue arriba todo lo que tenía que ver con los subsidios, lo que afecta a la empresa porque tiene que asegurarle de la mejor manera cómo le llega ese kilowatt-hora (kWh) al pueblo hondureño», expresó ante el Canal 6 local.
«Creemos y es válido la molestia de la población porque cada quien está sobreviviendo y buscando el mecanismo de cómo acomoda los valores de su familia para pagar energía eléctrica», observó el sindicalista Aguilar.
Recortes en curso
El Heraldo publicó la mañana de este lunes que varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la ENEE para este día.
La interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.
El horario abarcará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m de la siguiente manera: Distrito Central: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y Puerto Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Así, el gobierno hondureño busca fortalecer el sistema con medidas de emergencia y acelerar proyectos renovables, tras cerrar la opción a nuevos proyectos basados en hidrocarburos en algunos casos. Expertos alertan sobre posibles aumentos en la tarifa eléctrica debido al costo de generación de emergencia.
Jetset
Dua Lipa arremete contra Samsung en EE.UU. por utilizar su imagen de forma indebida
La cantante británica Dua Lipa demandó ante la justicia californiana al fabricante de equipos electrónicos surcoreano Samsung, acusándolo de utilizar su imagen sin autorización en el embalaje de televisores.
La artista reclama al menos 15 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según el documento de la demanda presentado el 8 de mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles y consultado por la AFP.
La fotografía, titulada «Dua Lipa – Backstage en Austin City Limits, 2024», está registrada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y pertenece a la cantante, según la demanda.
Los abogados de la intérprete y coautora de los éxitos «Levitating» o «Don’t Start Now» alegan que Samsung nunca pidió autorización para utilizar la imagen en cuestión.
En junio de 2025, Dua Lipa pidió a Samsung que dejara de incluirla en las cajas de algunos de sus televisores, sin éxito.
Según los abogados de la cantante, el grupo surcoreano sigue incluso, a día de hoy, vendiendo en Estados Unidos productos cuyo embalaje incluye esa foto.
Consultado por la AFP, Samsung afirmó que la imagen le fue facilitada por un proveedor de contenidos para su servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus, con la garantía de que dicho proveedor había obtenido las autorizaciones necesarias.
El grupo surcoreano niega, por tanto, haber accionado a sabiendas y asegura que sigue «abierto a una solución constructiva con el equipo de la señora Lipa».
El artista, cuyos padres pertenecen a la comunidad albanesa de Kosovo, cita varios mensajes publicados en las redes sociales por fans que aseguran haber comprado un televisor Samsung porque su foto aparecía en el embalaje.