Arzobispado anuncia investigación contra sacerdote de San Marcos por abuso sexual

Honduras enfrenta una crisis energética crítica durante este mes debido a un consumo récord de 2,133 MW y olas de calor que han disparado la demanda.

De acuerdo a La Prensa, las autoridades solicitan reducir el consumo eléctrico de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. durante tres semanas para evitar un déficit total, con proyecciones de aumentos en la factura y racionamientos en curso.

El panorama está marcado por apagones recurrentes y racionamientos debido a una demanda histórica de 2,160 MW, superior a la capacidad del sistema, exacerbada por altas temperaturas.

Medios informan que el sistema opera al límite, con fallas en la red de transmisión y distribución que afectan la estabilidad.

La demanda externa que ya superó los 2,133 MW, se acerca peligrosamente a la capacidad máxima de generación, provocando apagones, especialmente en Tegucigalpa.

El hasta el viernes, gerente de la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gerardo Oviedo, comunicó a los medios que el sistema presenta fallas técnicas y se reportan incendios en transformadores y averías en subestaciones, como por ejemplo en la zona de Santa Fe, evidenciando fragilidad en la red de transmisión y distribución.

Además, el retraso de suministro por causa de problemas logísticos agrava la situación, entre ellos, el retraso en la llegada de barcos con combustible, que ha agudizado el déficit, señalan las autoridades.

La ENEE trabaja día y noche por la estabilización del servicio eléctrico, mientras enfrenta críticas por la falta de una estrategia clara y las constantes pérdidas millonarias.

Los cambios en la facturación por parte de la entidad gubernamental también han hecho que la ENEE y el sindicato de la estatal esté enfrentados.

Oviedo explicó que en estos tiempos que los combustibles han alcanzado nivel casi históricos cercanos a los del 2022, los hondureños tienen hasta 22 días después del corte de cada mes para hacer el pago de la energía consumida. «Se tienen los 30 días que tiene el medidor contando y siete día que tarda la factura en llegar a su casa, más 15 días para pagar», detalló.

Esta estrategia, de acuerdo al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, ha generado una distorsión que está golpeando duramente al ente estatal.

«Darle mayor tiempo (a la gente) le da mejor resorteo al que paga energía eléctrica. El problema es que se distorsiona y todo lo que corresponde a la facturación se vino abajo, se incrementó la energía no recuperable y la pérdida se fue a la chingada donde los circuitos llegaron a 66, y 59 % de pérdida, se distorsionó el ciclo de reconexiones porque se adjuntó la doble factura y se fue arriba todo lo que tenía que ver con los subsidios, lo que afecta a la empresa porque tiene que asegurarle de la mejor manera cómo le llega ese kilowatt-hora (kWh) al pueblo hondureño», expresó ante el Canal 6 local.

«Creemos y es válido la molestia de la población porque cada quien está sobreviviendo y buscando el mecanismo de cómo acomoda los valores de su familia para pagar energía eléctrica», observó el sindicalista Aguilar.

Recortes en curso

El Heraldo publicó la mañana de este lunes que varios sectores de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados por la ENEE para este día.

La interrupción del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en estas zonas.

El horario abarcará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m de la siguiente manera: Distrito Central: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y Puerto Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Así, el gobierno hondureño busca fortalecer el sistema con medidas de emergencia y acelerar proyectos renovables, tras cerrar la opción a nuevos proyectos basados en hidrocarburos en algunos casos. Expertos alertan sobre posibles aumentos en la tarifa eléctrica debido al costo de generación de emergencia.

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