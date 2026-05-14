Internacionales
Apagón masivo en el este de Cuba
El este de Cuba se vio afectado este jueves por un apagón masivo, en un contexto de profunda crisis energética en la isla, sometida a un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.
La empresa eléctrica nacional UNE precisó que siete de las quince provincias cubanas se vieron afectadas por esta desconexión. «A las 06H09 (10H09 GMT) ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo», indicó en una nota informativa difundida en su sitio web.
Cuba acusó a Estados Unidos de la situación «particularmente tensa» de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, debido a la escasez de combustible.
El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, informó un residente a la AFP.
Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP. «¡Prendan las luces!», gritaban los residentes de Playa, un barrio al oeste de la capital.
La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.
Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65 % del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.
Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad apenas durante abril.
Pero esas reservas ya «se agotaron», precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.
Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.
«Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.
Internacionales
La princesa Kate cierra visita a Italia con una clase de preparación de pasta
Kate preparó ‘tortelli’, una especialidad regional similar a los ravioles, en un hotel rural cerca de la ciudad de Reggio Emilia.
Con un gesto algo inseguro, la princesa de Gales trabajó la masa, puso el relleno y recortó las piezas de pasta mientras el chef Iván Lampredi la asistía.
«Perdón, voy muy lenta», se la oyó decir en un momento. «No se preocupe», le respondió Lampredi cuando ella cortaba la pasta.
Más temprano, Kate visitó un jardín de infantes que aplica el aprendizaje basado en la naturaleza y un centro que enseña a niños sobre reciclaje.
La visita de la princesa de Gales, cuyo esposo, el príncipe Guillermo, es el heredero al trono británico, se centró en la educación en la primera infancia.
El tema es muy cercano al corazón de la princesa, madre de tres hijos: Jorge, de 12 años; Carlota, de 11; y Luis, de ocho.
Kate, como se la conoce ampliamente, fue recibida por cientos de personas que la aclamaban en Reggio Emilia al inicio de su visita, el miércoles.
El último viaje oficial de Catalina al extranjero ocurrió en diciembre de 2022, cuando viajó con Guillermo a Boston, en Estados Unidos, para la entrega del premio medioambiental Earthshot.
En marzo de 2024 anunció que le habían diagnosticado cáncer, sin revelar de qué tipo, y que había comenzado la quimioterapia.
En enero de 2025 anunció que el cáncer estaba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando poco a poco sus funciones públicas como miembro de la familia real.
En 2021 creó el Royal Foundation Centre for Early Childhood, con el objetivo de destacar la importancia de los primeros años de vida de un niño.
Internacionales
España se prepara para ser escenario privilegiado mundial del eclipse total solar del 12 de agosto
La península ibérica «será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912)», recordó el Gobierno español este jueves.
El Gobierno español se refiere a que el eclipse se verá en su totalidad solamente en Groenlandia, el extremo oeste de Islandia, y España, en su mitad norte, en un área predominantemente rural que corresponde a provincias como las de La Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza y Teruel, e incluso la isla mediterránea de Mallorca.
Además, será visible parcialmente en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África.
Su duración máxima en su fase total, cuando la Luna cubra totalmente el Sol y oscurezca en pleno día, será de algo más de dos minutos y se verá al atardecer en España.
El Gobierno español anunció este jueves que eligió el Observatorio de Yebes, en la provincia de Guadalajara, Castilla y León, como «centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses».
El Trío de Eclipses son los tres fenómenos de este tipo que vivirá España en 2026, 2027 y 2028.
El año que viene, el 2 de agosto, se verá un eclipse total de una duración extraordinaria de seis minutos en el sur del país, mientras que en enero de 2028 se producirá un eclipse anular, aquel en el que la Luna no cubre todo el disco solar y se forma un anillo brillante alrededor de la silueta lunar.
Los precios de los alojamientos para el primero de los eclipses se han disparado en zonas poco frecuentadas por el turismo de verano.
Así, una búsqueda de alojamientos este jueves en la ciudad aragonesa de Teruel, para el 12 de agosto, arrojaba resultados que oscilaban entre los mínimos de 300 euros (351 dólares) en un modesto hostal, hasta los 1.400 euros de un apartamento de particulares.
En la ciudad de Burgos no quedaba ningún alojamiento a menos de 600 euros, y un apartamento de 60 m2 se alquilaba por 5.000 euros.
Internacionales
Trump augura un «futuro fantástico» para EEUU y China al iniciar cumbre con Xi
El presidente estadounidense, Donald Trump, le aseguró este jueves a su par chino, Xi Jinping, que ambos países tendrán «un futuro fantástico juntos», al dar inicio a su esperada cumbre en Pekín para tratar temas espinosos como Irán, el comercio y la provincia china de Taiwán.
Elogiando efusivamente a su anfitrión, Trump le dijo a Xi que era «un honor ser su amigo», mientras que el líder chino, en un tono menos entusiasta, afirmó que ambas partes «deberían ser socios, no rivales».
Xi recibió con un apretón de manos al magnate republicano al pie de las escalinatas del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada para la ocasión con los colores de China y Estados Unidos.
Al son de una salva de cañones, recorrieron la alfombra roja ante cientos de niños que portaban flores y agitaban banderas mientras coreaban «¡bienvenido!».
Xi se preguntó si Pekín y Washington podrían construir una cooperación en lugar de encaminarse hacia la confrontación, al tiempo que subrayó que «una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo».
«La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas», recalcó.
La relación entre ambas potencias ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017, cuando el mandatario también tuvo una acogida fastuosa con una recepción privada en la majestuosa Ciudad Prohibida de Pekín.
Pero apenas unas semanas después, el mandatario estadounidense lanzó una oleada de aranceles y restricciones sobre los productos chinos.
Al volver a la Casa Blanca en 2025, Trump reanudó su ofensiva arancelaria y provocó una guerra comercial que repercutió en la economía mundial, antes de pactar una tregua con Xi en octubre.
El futuro de los intercambios comerciales entre las dos mayores economías mundiales es, precisamente, uno de los principales temas de esta esperada cumbre, precedida el miércoles por negociaciones comerciales y económicas entre delegaciones de ambos países en Corea del Sur.
Entre las prioridades de Washington está alcanzar acuerdos en el ámbito de la agricultura y, si es posible, la confirmación de un pedido masivo de aviones al fabricante estadounidense Boeing.
Trump lleva en su delegación al director ejecutivo de la empresa aeronáutica, Kelly Ortberg, pero también a destacados empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) o Jensen Huang (Nvidia).
Durante su largo vuelo hacia China, Trump dijo en redes sociales que iba a presionar a Xi para «abrir» el gigante asiático a las empresas estadounidenses.
Estados Unidos, como otros países occidentales, acusan a Pekín de beneficiarse de un superávit comercial y de incurrir en prácticas de competencia desleal o violaciones de la propiedad intelectual.
Pero existen muchos otros puntos de fricción como el suministro de tierras raras o semiconductores, la situación de Taiwán o, desde febrero, el conflicto con Irán.
China pide «estabilidad»
Según el gobierno estadounidense, Trump quiere convencer a China, el principal importador de petróleo y socio estratégico de Irán, de usar su influencia para encontrar una salida a la crisis en el Golfo.
«Esperamos convencerlos de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a Fox News, según un extracto de una entrevista grabada durante el vuelo a China.
Trump, por su parte, había precisado que preveía «una larga conversación» con Xi sobre Teherán.
El cierre casi total del estrecho de Ormuz como consecuencia de los bloqueos iraní y estadounidense afecta directamente a China, que antes de la visita insistió en que espera «más estabilidad» en la escena internacional.
Más allá de los posibles anuncios comerciales, los expertos no muestran mucha esperanza en que la cumbre atenúe significativamente la rivalidad en todos los frentes entre ambas potencias.
Otro foco de atención serán las declaraciones de ambas partes sobre Taiwán, una isla con gobierno y ejército propios que China considera parte de su territorio y cuyo principal apoyo es Estados Unidos.