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Florentino Pérez tras fracaso de temporada con Real Madrid: “No voy a dimitir”
Florentino Pérez convocó a una rueda de prensa para anunciar que no renunciará a su cargo tras el fracaso de temporada con el Real Madrid, un año en que no sumó ningún título.
En su comparecencia ante los medios de comunicación este martes, el mandatario explicó: “No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar”.
Florentino Pérez carga contra sectores que van supuestamente contra el Real Madrid
El presidente del Real Madrid denunció a supuestos sectores de idear planes para postularse a la presidencia del club.
Es un ridículo sin precedentes. Ha convocado una rueda de prensa para anunciar que convoca unas elecciones a las que sólo él se puede presentar (porque cambió los estatutos) y para anunciar que se da de baja del ABC. pic.twitter.com/5rBlGMRIau
— Martín (@MartinMinan_) May 12, 2026
“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, añadió.
“Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo”, continuó.
Pero cómo vas a reconocer que en el Madrid todos los años se dan de hostias de forma habitual JAJAJAJAJAJAJAhttps://t.co/LK83LWGDD9
— Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) May 12, 2026
Pérez explicó que “se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia”, y que considera “peor que lo hayan sacado a la luz”, después de la discusión entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni.
“Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo”, comenzó.
ESTAMOS VIVIENDO HISTORIA DEL DEPORTE. ESTO ES UNA COMPLETA LOCURA, ESTAMOS PRESENCIANDO EL DESCENSO A LA DEMENCIA DE FLORENTINO PÉREZ EN PRIME TIME.pic.twitter.com/jJ83tQfHeQ
— Rеvеn (@RevenRV) May 12, 2026
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Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón con Al Nassr por un insólito autogol al 98’
Cristiano Ronaldo se quedó a segundos de conquistar el título de la Liga de Arabia Saudita tras el increíble empate 1-1 ante Al Nassr en el Clásico ante Al Hilal, con un absurdo autogol en la última jugada del partido.
El gol de Mohamed Simakan en el minuto 37 decidía la Liga para Al Nassr, que acarició la corona hasta el minuto 8 del tiempo agregado del segundo tiempo, cuando el portero Bento chocó con un defensa al salir por un centro y dejó ir el balón al fondo de su portería.
El rostro de Cristiano Ronaldo, quien había sido sustituido en el minuto 83, desconsolado en la banca, reflejó la desesperación por la manera en que se le ha negado el título desde que llegó al club en 2023.
Con el empate, el Al Hilal se sitúa como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco puntos menos que el Al Nassr, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.
El choque, disputado en el estadio Al-Awwal Park, estuvo marcado por el dominio inicial de un Al-Hilal que, obligado a ganar a domicilio para mantenerse vivo en la lucha por la liga, disfrutó de las mejores ocasiones en el arranque.
El primer susto llegó por medio de las botas de Karim Benzema, que falló una oportunidad clarísima cuando, en el minuto 4 y teniéndolo todo a favor para inaugurar el marcador, se encontró con una enorme parada Bento, que achicó espacios para repeler el disparo tras pase de la muerte del ex del Real Madrid.
Con el paso de los minutos, Al Nassr consiguió equilibrar el choque y encontró premio tras un tiro de esquina. Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada dentro del área rival para asestar el primer zarpazo con un disparo que se coló junto al poste derecho de la portería de Bono.
Tras el paso por vestuarios, Al-Hilal firmó un segundo tiempo gris en el que no encontró ni la reacción ni las ocasiones para llevar el peligro a la portería de su oponente. Sin embargo, se encontró con el error garrafal de Bento, que firmó un autogol tras un saque de banda que situó el 1-1 en el minuto 98 y le costó la victoria Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, que no pudo anotar, fue sustituido en el minuto 83 y presenció desde el banquillo el error de su compañero que aplazó su coronación. El delantero luso tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado con la disputa en su propio estadio frente al G-Osaka japonés de la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia.
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Barcelona derrota 2-0 al Real Madrid y se corona campeón de LaLiga española
Este domingo, el mundo del fútbol volvió a paralizarse con una nueva edición de “El Clásico” entre FC Barcelona y Real Madrid, el duelo más emblemático del balompié español y uno de los más seguidos a nivel internacional.
El conjunto blaugrana se impuso 2-0 sobre el cuadro merengue en un encuentro intenso y vibrante, donde la emoción y la tensión estuvieron presentes desde el inicio hasta el pitazo final, manteniendo a millones de aficionados atentos a cada jugada.
Con esta victoria, FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga española, desatando celebraciones entre sus seguidores alrededor del mundo y reafirmando su dominio en la temporada.
Al finalizar el encuentro, los jugadores del club catalán dedicaron el triunfo y el título a su entrenador, Hansi Flick, quien horas antes del partido recibió la noticia del fallecimiento de su padre. El gesto generó conmoción y emotividad durante los festejos del campeonato.
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Fallece el padre de Hansi Flick a horas del Clásico entre Barça y Real Madrid
Triste noticia en la familia del fútbol en general, y del Barça en particular, a pocas horas del Clásico. El Fútbol Club Barcelona ha comunicado este domingo el fallecimiento del padre de Hans-Dieter Flick, entrenador del conjunto azulgrana. “Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, rezaba la nota oficial del club azulgrana.
El departamento de comunicación del Barça informó que Hansi Flick dirigirá este domingo desde el banquillo el partido ante el Real Madrid, pese al fallecimiento de su padre. Asimismo, se prevé que los jugadores del conjunto azulgrana porten brazalete negro y que antes del encuentro se guarde un minuto de silencio en señal de respeto.
El técnico alemán permanecerá concentrado junto al plantel en el hotel Torre Melina antes de trasladarse al Spotify Camp Nou para disputar el Clásico.