Política
TSE detalla que el voto remoto por internet comprende cuatro pasos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el voto remoto por internet para los salvadoreños residentes en el exterior comprenderá cuatro pasos durante las elecciones generales de 2027.
Según las fechas establecidas por el organismo electoral, la diáspora podrá emitir el sufragio mediante esta modalidad durante un mes, desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027.
«¿Eres salvadoreño en el exterior? ¡Ahora, votar es más fácil! Si tu DUI tiene dirección en el extranjero, podrás votar remoto por internet en cuatro pasos», indicó el TSE en una publicación.
- Primer paso: Ingresa el número del Documento Único de Identidad (DUI).
- Segundo paso: El ciudadano deberá validar su identidad mediante el escaneo del documento y una verificación facial.
- Tercer paso: Los electores podrán seleccionar su voto para presidente, vicepresidente y diputados de la circunscripción 15.
- Cuarto paso: Recibirán un comprobante de votación.
«Obtienes un código que te permite confirmar que tu voto fue registrado correctamente. ¡Listo!, ya eres parte de esta fiesta electoral. Porque no importa donde estés, tu voz y tu voto cuentan», señaló el TSE.
El tribunal informó recientemente que hasta junio pasado un total de 968,492 salvadoreños contaban con DUI con dirección registrada en el extranjero y estaban habilitados para votar mediante la modalidad remota por internet.
De esa cifra, 925,734 corresponden a salvadoreños con dirección registrada en Estados Unidos.
Durante las elecciones generales de 2024, el TSE registró que 240,339 compatriotas emitieron su voto mediante la modalidad remoto por internet.
Política
Manuel “Chino” Flores afirma que no competirá en las elecciones
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no buscará competir por un cargo de elección popular en las elecciones generales de febrero de 2027, ya que enfocará su trabajo en la conducción del partido y en la campaña electoral.
«Anuncio que no voy a participar como candidato […] No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó.
El FMLN, que gobernó el país durante 10 años, controló la Asamblea Legislativa y administró la mitad de la población desde los gobiernos locales, elegirá el próximo domingo a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.
Flores, exdiputado y exalcalde efemelenista de Quezaltepeque, La Libertad, obtuvo 204,167 votos como candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, proceso en el que el partido sufrió un revés al no obtener ningún diputado ni alcaldía.
Hasta la fecha, el único que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial es el médico sindicalista Rafael Aguirre, a quien Flores calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».
El secretario general del FMLN indicó que «con el doctor Aguirre hemos platicado», lo que dejó entrever que desde hace tiempo se trabajaba en una posible candidatura del profesional para las elecciones del 28 de febrero próximo.
Asimismo, Flores señaló que no descarta que el precandidato a la vicepresidencia de la República sea una persona foránea o perteneciente al partido. Agregó que, una vez electo como candidato presidencial, Aguirre tendrá libertad en sus actuaciones y decisiones.
Por otra parte, el dirigente del partido de izquierda no descartó la posibilidad de establecer alianzas electorales con movimientos sociales, así como coaliciones con otros partidos políticos. Sin embargo, aseguró que en estas últimas no tendría cabida ARENA.
Finalmente, Flores recordó el himno de marcha del partido ARENA y su postura hacia gobiernos con los que el FMLN mantiene relaciones de amistad. Citó la frase «El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán», la cual, según indicó, no ha sido eliminada pese a algunas solicitudes.
Política
Según DataPoll: 94 % de los salvadoreños respaldan al Presidente Bukele
El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.
El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.
«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.
El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».
«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.
Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.
En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.
Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.
Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.
Política
Comisión avala prórroga de placas hasta agosto de 2027
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.
Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.
Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.
Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.
«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.
El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.
Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.
«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.
El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.