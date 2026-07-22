MOP reporta 60 % de avance en las torres del Metrocable de San Salvador

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó esta mañana que el proyecto del Metrocable que conectará el sector de Mejicanos con el Centro Histórico de San Salvador registra un 60 % de avance en la obra civil de las 23 torres contempladas.

«Por cada una de las torres hay que hacer entre 10 a 20 pilotes, otras llevan más, otras menos, hay que hacer una zapata enorme que va enterrada y la columna que se logra visualizar, todo esto lleva tiempo, y entre las 23 torres llevamos un 60 % de avance», detalló Rodríguez.

El funcionario explicó que la instalación de las torres no representa la parte más compleja del proyecto, sino los trabajos previos necesarios para su colocación, entre ellos la construcción de pilotes, zapatas y columnas.

«Las torres son fáciles de instalar, hay trabajo previo, pero solo la instalación de la estructura metálica se hace en un día, eso es sumamente rápido», expresó.

Rodríguez indicó que otra de las etapas de mayor complejidad será la construcción de las cuatro estaciones del sistema, debido a la cantidad de obras previas que requieren.

«En las cuatro estaciones hemos empezado con pilotes, algunas llevan más de 30 pilotes, depende de las dimensiones de las estaciones que unas son más grandes y otras más pequeñas», afirmó.

Las estaciones estarán ubicadas en el sector de la colonia Zacamil, otra en las cercanías de la Universidad de El Salvador, una tercera en el Centro de Gobierno y la cuarta unas cuadras abajo del Parque Cuscatlán.

«Esta obra parte del sector de Mejicanos y va a llegar abajo del parque Cuscatlán, justamente por el sector de la Rubén Darío», detalló el titular del MOP.

Asimismo, anunció que la construcción de las estaciones iniciará aproximadamente en un mes. Explicó que el proceso continuará con la finalización de los pilotes, la construcción de las zapatas y posteriormente las columnas, para luego dar paso al montaje de las estructuras por parte de la empresa francesa encargada del proyecto.

«La idea es terminar con los pilotes, luego vienen las zapatas y luego las columnas, al finalizar las columnas la empresa francesa empezará con el montaje de las estructuras y luego que se hace el montaje de las estructuras electromecánicas ahí empieza la edificación, es decir, en más o menos un mes vamos a empezar con la edificación de las estaciones», informó.

Por otra parte, Rodríguez aseguró que el Metrocable forma parte de un plan maestro del Gobierno para reducir la carga vehicular en diferentes sectores de San Salvador.

Como parte de este plan, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contempla la construcción de dos teleféricos en Soyapango, uno con dirección hacia Panchimalco y Los Planes de Renderos, y otro hacia el volcán de San Salvador.

«Nosotros tenemos un plan maestro. El teleférico tiene la capacidad de transportar pasajeros menor a la que tiene un metro o un tranvía, pero la idea de este teleférico es que sea alimentador del sistema principal», explicó Rodríguez.

Con los proyectos de teleféricos en Soyapango, el MOPT proyecta transportar a habitantes de sectores como Las Margaritas y otras colonias aledañas hacia las arterias principales que conducen a la capital, donde circula el transporte colectivo de mayor capacidad.

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