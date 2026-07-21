Política
Según DataPoll: 94 % de los salvadoreños respaldan al Presidente Bukele
El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.
El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.
«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.
El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».
«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.
Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.
En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.
Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.
Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.
Política
Comisión avala prórroga de placas hasta agosto de 2027
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.
Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.
Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.
Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.
«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.
El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.
Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.
«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.
El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.
Política
Nayib Bukele: «Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra»
Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada.
Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca.
Pero ese tema es con los narcos.… https://t.co/G91D76hU3f
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2026
El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso
El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.
Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.
Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.
Hace apenas un mes asestamos el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador. Hoy, nuestra Marina Nacional vuelve a golpear a las organizaciones del crimen transnacional.
El 17 de julio, nuestra Marina Nacional interceptó una LMFB (Lancha con Motor Fuera… pic.twitter.com/tZnDdznVPi
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2026
Política
Colegio Médico de El Salvador rechaza apoyo a precandidato del FMLN: “Mantenemos postura apolítica”
Foto: Cortesía
El presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMED), Dr. Iván Solano, aclaró de manera oficial que la institución no brindará respaldo al doctor Lito Aguirre, precandidato presidencial del FMLN.
La decisión se basa en el principio de neutralidad que rige al gremio médico del país.Durante una conferencia de prensa, directivos del Colegio Médico enfatizaron que la entidad no apoya a ningún partido político ni candidato.
El vicepresidente, Dr. Carlos Ramos, participó activamente en la exposición de esta posición, reforzando el mensaje de independencia institucional.“El Colegio Médico mantiene una postura apolítica y no brinda apoyo a partidos o candidatos”, señaló la directiva. Esta declaración busca disipar cualquier duda sobre posibles alianzas con el precandidato Aguirre, quien es médico de profesión.La noticia ha generado reacciones mixtas en redes sociales.
Algunos usuarios celebran la decisión como un ejemplo de profesionalismo, mientras otros cuestionan si realmente se mantiene la neutralidad, especialmente por el uso de símbolos médicos en actividades políticas.Expertos en política salvadoreña indican que este tipo de pronunciamientos son comunes en gremios profesionales durante periodos electorales, con el fin de evitar divisiones internas y preservar la credibilidad ante la sociedad.
De momento, ni el FMLN ni el doctor Lito Aguirre han emitido declaraciones oficiales sobre la posición del Colegio Médico. La situación continúa en desarrollo de cara a las próximas elecciones presidenciales en El Salvador.
El presidente del @colmed_es, @solano_leiva, afirmó que la institución no respaldará al precandidato presidencial del @FMLNoficial, doctor @drlitoaguirre1, al señalar que la institución mantiene una postura apolítica y no brinda apoyo a partidos o candidatos.
Vía @GerardoJvlYSKL pic.twitter.com/0AdTZMaRfr
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) July 13, 2026