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Encuentran sin vida a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro
El bailarín profesional Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee Moves, fue encontrado sin vida en Miami luego de permanecer desaparecido durante varios días.
La noticia ha causado sorpresa en la industria musical y entre los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, artistas con quienes colaboró en importantes giras.
Las autoridades del condado de Miami-Dade confirmaron el hallazgo del cuerpo del bailarín de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana.
Su búsqueda movilizó a familiares, amigos y fanáticos, así como a Rosalía y Rauw Alejandro, quienes compartieron en sus redes sociales la ficha de localización para ayudar a encontrarlo.
Mykee Moves se consolidó como uno de los bailarines más reconocidos de la escena musical. Participó en el Motomami Tour de Rosalía y en la gira Cosa Nuestra Tour de Rauw Alejandro, además de formar parte de otras producciones de gran impacto internacional.
Su talento y carisma le permitieron ganarse el cariño de artistas y seguidores alrededor del mundo.
Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras medios locales informaron que la causa de su muerte aún es desconocida.
Internacionales -deportes
Audio del árbitro salvadoreño Iván Barton inspira remix de techno creado por DJ alemán
El árbitro salvadoreño Iván Barton, quien ayer dirigió la semifinal entre España y Francia, continúa acaparando los reflectores por el destacado papel que ha desarrollado durante el Mundial de Norteamérica 2026.
La presencia del salvadoreño ha trascendido el ámbito futbolístico y también se ha convertido en inspiración en el mundo de la música. Recientemente, el DJ y productor alemán Tiscore lanzó una versión extendida basada en el audio «after review number 10 Paraguay cover his mouth, decisión is red card», una frase de Barton que dio vida a un remix de techno.
El audio corresponde al partido entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del Mundial, en el que Barton expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón tras una conducta sancionable relacionada con una nueva disposición reglamentaria de la FIFA sobre taparse la boca al momento de hablar con un jugador rival.
«Si me preguntas quién está detrás del remix tengo que decir que fue el árbitro. Yo solo fui el que lo convirtió en una canción. Vi al árbitro por TikTok porque ya se estaba haciendo viral, sobre todo por esa voz tan especial que tiene para ser árbitro. Se parece a un maestro de ceremonias de música techno», declaró recientemente Tiscore al ser consultado sobre la inspiración de la canción creada con el audio del réferi salvadoreño.
Tiscore también comentó que se enteró de que una persona cercana a Barton terminó mostrándole al árbitro la canción que había creado a partir del audio de la decisión arbitral. El remix del productor alemán también ha sonado en festivales y clubes.
El DJ, conocido por su estilo en géneros como EDM, techno y trance, lanzó hace un par de días un fragmento del remix en sus redes sociales. Sin embargo, tras convertirse en un éxito y por petición de sus seguidores, publicó una versión extendida con una duración de un minuto y 58 segundos.
El artista alemán, cuyo nombre real es Timon Schaper, ha construido una carrera internacional con colaboraciones junto a figuras como Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike y Gabry Ponte.
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George Clooney recibirá el León de Oro honorífico en la Mostra de Venecia
El actor, director y productor estadounidense George Clooney será distinguido con el León de Oro honorífico por toda su trayectoria durante la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.
Clooney, de 65 años, expresó que recibir este reconocimiento representa un “tremendo honor”.
“Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré”, afirmó el actor en un comunicado divulgado por el festival, cuya edición de este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre.
El jurado de la 83.ª Mostra de Venecia estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.
Reconocido también por su activismo político y su labor humanitaria, Clooney es un asistente habitual del certamen cinematográfico de Venecia.
El director del festival, Alberto Barbera, destacó la versatilidad del actor, señalando que ha explorado diversos géneros a lo largo de su carrera. Entre sus interpretaciones mencionó “Syriana” (2005), película por la que obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto, además de “Ocean’s Eleven”, “Gravity” y “Los descendientes”.
Barbera describió a Clooney como un “artista completo y carismático, apasionado y original”.
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VIDEO | Beyoncé lanzó la canción «MORNING DEW (DONK)»
La cantautora estadounidense Beyoncé lanzó el pasado 4 de julio la canción “MORNING DEW (DONK)”, con la que inició la cuenta regresiva de 60 días para su próximo cumpleaños y para la reedición de B’DAY, su segundo álbum de estudio, publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006.
De acuerdo con un comunicado de Sony Music, el tema fue escrito por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producido por Beyoncé junto a Pharrell Williams.
La canción formará parte de la edición conmemorativa por el 20.º aniversario de B’DAY y está acompañada por un video con la letra que reutiliza imágenes antiguas. La producción audiovisual fue dirigida por Cliff Watts, colaborador habitual de la artista y responsable de la fotografía de la icónica portada de Beyoncé para Sports Illustrated Swimsuit con motivo de su 25.º cumpleaños.
Según Sony Music, “MORNING DEW (DONK)” representa la primera canción nueva de Beyoncé en dos años y constituye un homenaje a sus seguidores, conocidos como BeyHive, con motivo de la próxima celebración del aniversario de B’DAY.
El álbum B’DAY se convirtió en el segundo disco de Beyoncé en alcanzar el número uno, al vender 541,196 copias durante su primera semana tras su lanzamiento mundial el 4 de septiembre de 2006 y en Estados Unidos el 5 de septiembre del mismo año.
Además de liderar la lista Billboard 200 en Estados Unidos, el álbum también alcanzó el primer lugar en mercados internacionales, incluido Japón, donde llegó a la cima de la lista internacional de álbumes en menos de tres días.