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Política

Manuel “Chino” Flores afirma que no competirá en las elecciones

Publicado

hace 7 minutos

el

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no buscará competir por un cargo de elección popular en las elecciones generales de febrero de 2027, ya que enfocará su trabajo en la conducción del partido y en la campaña electoral.

«Anuncio que no voy a participar como candidato […] No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó.

El FMLN, que gobernó el país durante 10 años, controló la Asamblea Legislativa y administró la mitad de la población desde los gobiernos locales, elegirá el próximo domingo a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.

Flores, exdiputado y exalcalde efemelenista de Quezaltepeque, La Libertad, obtuvo 204,167 votos como candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, proceso en el que el partido sufrió un revés al no obtener ningún diputado ni alcaldía.

Hasta la fecha, el único que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial es el médico sindicalista Rafael Aguirre, a quien Flores calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».

El secretario general del FMLN indicó que «con el doctor Aguirre hemos platicado», lo que dejó entrever que desde hace tiempo se trabajaba en una posible candidatura del profesional para las elecciones del 28 de febrero próximo.

Asimismo, Flores señaló que no descarta que el precandidato a la vicepresidencia de la República sea una persona foránea o perteneciente al partido. Agregó que, una vez electo como candidato presidencial, Aguirre tendrá libertad en sus actuaciones y decisiones.

Por otra parte, el dirigente del partido de izquierda no descartó la posibilidad de establecer alianzas electorales con movimientos sociales, así como coaliciones con otros partidos políticos. Sin embargo, aseguró que en estas últimas no tendría cabida ARENA.

Finalmente, Flores recordó el himno de marcha del partido ARENA y su postura hacia gobiernos con los que el FMLN mantiene relaciones de amistad. Citó la frase «El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán», la cual, según indicó, no ha sido eliminada pese a algunas solicitudes.

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Política

Según DataPoll: 94 % de los salvadoreños respaldan al Presidente Bukele

Publicado

hace 1 día

el

21 julio, 2026

Por

El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.

El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.

«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.

El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».

«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.

Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.

En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.

Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.

Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.

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Política

Comisión avala prórroga de placas hasta agosto de 2027

Publicado

hace 1 día

el

21 julio, 2026

Por

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.

Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.

Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.

Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.

«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.

El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.

Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.

«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.

El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.

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Política

Nayib Bukele: «Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra»

Publicado

hace 3 días

el

19 julio, 2026

Por

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó este domingo cualquier confrontación militar con Honduras por la disputa territorial sobre la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele calificó el islote como “una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, respondiendo así al reciente acto encabezado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien visitó el territorio para conmemorar el 57 aniversario de la Guerra del Fútbol de 1969.
Bukele enfatizó la hermandad entre ambos pueblos centroamericanos y separó claramente el tema territorial del combate al narcotráfico. “Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos”, escribió. La declaración busca desescalar tensiones tras la izada de la bandera hondureña en el islote, reclamado históricamente por El Salvador.
El mensaje de Bukele acompañó un video de una ciudadana hondureña que, ante la falta de cupos quirúrgicos en su país, fue atendida de emergencia en el recién inaugurado Hospital Nacional Rosales de El Salvador. La paciente recibió una cirugía láser sin costo alguno y agradeció públicamente al mandatario salvadoreño por priorizar la salud. Este ejemplo ilustra la cooperación bilateral más allá de las diferencias limítrofes.
La Isla Conejo ha sido motivo de controversia durante décadas entre ambos países, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 que delimitó fronteras terrestres y marítimas en la región. Honduras ejerce control efectivo sobre el islote desde los años 80, mientras El Salvador mantiene su reclamo de soberanía. El acto de Asfura revivió memorias de la breve pero sangrienta guerra de 1969, que dejó miles de muertos y tensiones que aún persisten en la memoria colectiva.
Analistas ven en la respuesta de Bukele un tono pragmático que prioriza la estabilidad regional y el combate al crimen organizado en una zona estratégica del Pacífico. Mientras las relaciones diplomáticas se mantienen, el enfoque en temas comunes como la salud y la seguridad podría abrir vías para un diálogo constructivo entre Tegucigalpa y San Salvador, en un contexto de integración centroamericana.

El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso

El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.

Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.

Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

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