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Bebé guatemalteco recibe nombre de «Vozinha»
Foto: Cortesía
La fiebre mundialista continúa dejando historias curiosas alrededor del mundo. Una de ellas surgió en Guatemala, donde un recién nacido fue inscrito oficialmente con un nombre inspirado en una figura del fútbol internacional.
El pequeño, originario de Tactic, Alta Verapaz, fue registrado como Vozinha Chub Tzi, en homenaje al guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como «Vozinha».
Los padres del menor decidieron rendir tributo al experimentado arquero de 40 años, quien se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo por sus actuaciones y el protagonismo alcanzado con su selección.
La historia rápidamente llamó la atención y se convirtió en una muestra de cómo el fútbol puede trascender las canchas y llegar hasta los hogares de los aficionados.
Economia
Tres riesgos que las empresas deben gestionar ante el crecimiento de la inversión en El Salvador
El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.
Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.
«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:
- Riesgos climáticos y daños a la propiedad
Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.
WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.
- Ciberataques y transformación digital
El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.
WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.
- Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración
La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.
En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.
«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.
Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.
Internacionales
Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados tras ser señalados de asaltar pasajeros de autobús en Honduras
Dos salvadoreños y una mujer nicaragüense estuvieron a punto de ser linchados luego de ser señalados por pasajeros de un autobús de presuntamente cometer asaltos en Tegucigalpa, Honduras.
Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional de Honduras procedieron a capturar a los sospechosos, quienes negaron las acusaciones ante las cámaras y micrófonos de medios de comunicación locales.
De acuerdo con usuarios del transporte colectivo, los señalados habrían estado asaltando a los pasajeros de una unidad de autobús, hasta que los usuarios y el motorista decidieron enfrentarlos.
Además, algunos empleados de ruta aseguraron, fuera de cámaras, que ya han identificado a estos y otros sujetos que se dedicarían a esta actividad ilícita.
Los trabajadores manifestaron estar cansados de esta situación y solicitaron a las autoridades actuar ante los hechos que afectan a la población.
🔴🚨¡Casi linchados! Dos salvadoreños y una nicaragüense son capturados por presuntamente asaltar unidades del transporte público.
🚌Los sospechosos fueron identificados por conductores y pasajeros, quienes denuncian estar «hartos» de los constantes robos en esta zona. pic.twitter.com/wpfy7KpgJK
— TSiHonduras (@TSiHonduras) July 16, 2026
Internacionales
Patrulla de la PNC de Guatemala cae a barranco y deja un agente fallecido y nueve heridos
Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala cayó al fondo de un barranco en el departamento de Sololá, dejando como resultado un agente fallecido y nueve personas heridas, según informaron medios de comunicación locales.
El accidente vial ocurrió durante la madrugada de este jueves 16 de julio, en el kilómetro 159.7 de la ruta que comunica Santa María Visitación con el sector Lagunas, en Sololá, Guatemala.
De acuerdo con los reportes, la patrulla policial terminó en el fondo del barranco por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades guatemaltecas.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Guatemala no habían informado las razones que provocaron que la unidad policial se precipitara al barranco.