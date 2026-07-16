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Jovencita asegura que un “espíritu” la embarazó y caso genera reacciones en redes sociales
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Bebé guatemalteco recibe nombre de «Vozinha»
Foto: Cortesía
La fiebre mundialista continúa dejando historias curiosas alrededor del mundo. Una de ellas surgió en Guatemala, donde un recién nacido fue inscrito oficialmente con un nombre inspirado en una figura del fútbol internacional.
El pequeño, originario de Tactic, Alta Verapaz, fue registrado como Vozinha Chub Tzi, en homenaje al guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como «Vozinha».
Los padres del menor decidieron rendir tributo al experimentado arquero de 40 años, quien se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo por sus actuaciones y el protagonismo alcanzado con su selección.
La historia rápidamente llamó la atención y se convirtió en una muestra de cómo el fútbol puede trascender las canchas y llegar hasta los hogares de los aficionados.
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Abuelita se viraliza por usar unos Nike Cortez
Una adulta mayor se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios destacaran el modelo de zapatos deportivos que utilizaba.
Se trata de unas zapatillas Nike Cortez, un calzado que durante varios años fue asociado con estructuras pandilleriles en El Salvador.
Según el texto difundido, este modelo era utilizado únicamente por pandilleros y, en ese contexto, las personas que no pertenecían a estas estructuras y se atrevían a usarlas se exponían a graves riesgos.
De acuerdo con la publicación, las circunstancias han cambiado con la implementación del Plan Control Territorial y otras medidas de seguridad impulsadas para erradicar a las estructuras pandilleriles del país, lo que ha permitido que este tipo de calzado vuelva a ser utilizado sin las restricciones que existían anteriormente.
Hasta el momento, se desconoce si el hecho ocurrió en El Salvador o en otro país.
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Hombre de Morazán se vuelve viral tras devolver cartera llena de dinero a su propietario
Un hombre identificado como Rodolfo, originario de Arambala, Morazán, informó que encontró una billetera con una considerable cantidad de dinero en efectivo y documentos personales.
Tras el hallazgo, el habitante de Morazán dio aviso a través de las redes sociales con el objetivo de localizar al propietario de la cartera.
La publicación fue ampliamente compartida por numerosos usuarios, lo que permitió ubicar al dueño de la billetera.
Finalmente, Rodolfo entregó la cartera junto con los documentos personales y el dinero en efectivo a su legítimo propietario, según informó a través de sus redes sociales.