Jovencita asegura que un “espíritu” la embarazó y caso genera reacciones en redes sociales

Un caso difundido en redes sociales ha generado comentarios entre usuarios luego de que una joven de Santa Marta, Colombia, afirmara que quedó embarazada pese a asegurar que nunca ha tenido relaciones íntimas con un hombre.

Según lo compartido en plataformas digitales, la joven brindó una entrevista a un medio local para explicar lo que presuntamente habría ocurrido. Durante la conversación, afirmó: «Yo soy virgen, nunca he estado con nadie. Aquí en el barrio me dijeron que podría ser un espíritu íncubo el que me preñó. No encuentro otra explicación».

La joven, identificada como Camila, aseguró que investigó sobre el tema y sostuvo que los espíritus íncubos supuestamente “se dedican a preñar a jóvenes lindas, hermosas, con la virtud intacta”, según sus declaraciones.

Tras la difusión del video, varios internautas señalaron que el contenido podría tratarse de una parodia y cuestionaron la veracidad de la historia.

Por su parte, la madre de la joven habría reaccionado al caso y expresó su desacuerdo con la explicación de su hija. «Los espíritus no preñan, eso es cualquier hombre que la embarazó y miren cómo la dejó. No quiere decir quién fue, eso se lo está inventando ella; ese espíritu tiene nombre», habría manifestado.

El caso continúa generando comentarios y debate entre usuarios de redes sociales.