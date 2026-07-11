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Abuelita se viraliza por usar unos Nike Cortez
Una adulta mayor se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios destacaran el modelo de zapatos deportivos que utilizaba.
Se trata de unas zapatillas Nike Cortez, un calzado que durante varios años fue asociado con estructuras pandilleriles en El Salvador.
Según el texto difundido, este modelo era utilizado únicamente por pandilleros y, en ese contexto, las personas que no pertenecían a estas estructuras y se atrevían a usarlas se exponían a graves riesgos.
De acuerdo con la publicación, las circunstancias han cambiado con la implementación del Plan Control Territorial y otras medidas de seguridad impulsadas para erradicar a las estructuras pandilleriles del país, lo que ha permitido que este tipo de calzado vuelva a ser utilizado sin las restricciones que existían anteriormente.
Hasta el momento, se desconoce si el hecho ocurrió en El Salvador o en otro país.
Internacionales -deportes
Barcelona acuerda el fichaje de Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund
El Fútbol Club Barcelona llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje del extremo alemán Karim Adeyemi, de acuerdo con medios españoles.
Según la información publicada, la operación se cerró por 22 millones de euros fijos, además de siete millones de euros adicionales en variables sujetas al cumplimiento de objetivos.
Los reportes indican que Adeyemi, quien habría manifestado su deseo de vestir la camiseta azulgrana, firmará un contrato con el Barcelona hasta 2031.
Asimismo, el futbolista percibirá un salario neto de seis millones de euros por temporada, mientras que el Borussia Dortmund conservará el 35 % de una futura venta del delantero.
Internacionales -deportes
Iván Barton fue el árbitro mejor calificado de los octavos de final del Mundial 2026, según sitio especializado
El árbitro salvadoreño Iván Barton fue el mejor calificado tras la conclusión de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la evaluación de Refereeing.world, considerada una de las plataformas de análisis arbitral más importantes del mundo.
Según el sitio especializado, Barton encabezó la clasificación de los jueces con mejor desempeño durante esta fase del torneo, seguido por Anthony Taylor, de Inglaterra, y Adham Makhadmeh, de Egipto.
El Top 3 de árbitros mejor evaluados quedó conformado por:
- Iván Barton (El Salvador)
- Anthony Taylor (Inglaterra)
- Adham Makhadmeh (Egipto)
La plataforma destacó que los tres árbitros ofrecieron actuaciones sólidas, seguras y consistentes en partidos de máxima exigencia.
Asimismo, señaló que el excelente posicionamiento de Barton, el control de los encuentros y la precisión en la toma de decisiones fueron factores determinantes para que liderara las calificaciones de la ronda de octavos de final.
Nacionales
VMT impone $400 en multas a conductor de rastra por maniobras peligrosas en redondel Utila
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso varias multas al conductor de una rastra que fue captado realizando maniobras peligrosas en el redondel Utila, ubicado en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, el motorista de la unidad pesada ingresó y circuló en sentido contrario dentro de la rotonda, paralizó el flujo vehicular y puso en riesgo la vida de otros conductores y usuarios de la vía.
Tras el hecho, el VMT sancionó al conductor con al menos tres infracciones de tránsito. La primera corresponde a la falta TO 69, por retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, con una multa de $150.
Asimismo, fue sancionado con la falta TC 13, por carecer de elementos reflejantes, cuya multa asciende a $100, y con la falta TO 70, por conducir en sentido contrario, sancionada con $150.
En total, el conductor deberá pagar $400 en multas por las infracciones cometidas durante el incidente.