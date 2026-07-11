Nacionales
Aerocable del AMSS: Diseñado para resistir vientos de más de 150 km/h, lluvias intensas y sismos
Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmaron que el sistema de transporte por cable aéreo (Aerocable) que se construye en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ha sido diseñado con estándares técnicos para soportar condiciones climáticas y sísmicas extremas del país.
Según expertos del proyecto, la estructura está preparada para resistir vientos superiores a los 150 kilómetros por hora, equivalentes a una presión de 2,500 Pascal. En el caso de las lluvias, estas no representan un impedimento significativo para su operación, ya que tanto las estaciones como las góndolas contarán con techos protectores y ventanas que permiten la ventilación controlada.
Respecto a los sismos, el MOPT detalló que el diseño incorpora análisis específicos en las memorias de cálculo: se han considerado aceleraciones del suelo y se realizaron estudios modales individuales para cada torre, con el fin de evaluar y garantizar su respuesta ante movimientos telúricos.
“Para resistir a vientos, lluvia y sismos, está diseñado el Aerocable que estamos construyendo en el Área Metropolitana de San Salvador”, destacó el ministerio en un video difundido este jueves.
La iniciativa, ejecutada con tecnología de la empresa francesa Poma, busca mejorar la movilidad de miles de salvadoreños en la capital, ofreciendo una alternativa moderna, eficiente y resiliente ante el clima tropical y la actividad sísmica característica de El Salvador.
Para resistir a vientos, lluvia y sismos, está diseñado el Aerocable que estamos construyendo en el Área Metropolitana de San Salvador. pic.twitter.com/Wd9odbmr0c
— Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) July 10, 2026
Con este anuncio, el MOPT busca disipar las dudas de la población sobre la viabilidad y seguridad de este innovador medio de transporte en un país expuesto a fenómenos naturales. El proyecto contempla la instalación de múltiples torres y una capacidad diaria de hasta 40,000 pasajeros.
Nacionales
Vecinos de Colonia La Rábida denuncian a presunto ladrón que hurta pertenencias de vehículos estacionados en San Salvador
Vecinos de la Colonia La Rábida, en San Salvador, denunciaron públicamente a un sujeto que fue captado en video mientras forzaba un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer pertenencias del interior.
Según el material audiovisual que circula en redes sociales, el hombre abre la puerta del automóvil y revisa su interior en busca de objetos de valor. Los residentes que interpusieron la denuncia expusieron la identidad del presunto delincuente y alertaron a la población para que extreme medidas de seguridad, especialmente durante las horas nocturnas, cuando el individuo supuestamente merodea la zona.
“Pedimos a la población mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para no ser víctimas de este delincuente”, señalaron los vecinos en la publicación.
Denuncian a sujeto que hurta las pertenencias de un vehículo estacionado en Colonia La Rábida. Más información en https://t.co/kgP7lcsUou pic.twitter.com/ptOTKnrWHJ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 11, 2026
Hasta el momento se desconoce el nombre completo del sospechoso, pero los habitantes del sector lo identifican como una persona que frecuenta el área por las noches. Las autoridades aún no han confirmado su captura.
Este tipo de robos a vehículos estacionados es una de las modalidades delictivas más comunes en colonias residenciales de la capital, por lo que las autoridades recomiendan no dejar objetos visibles dentro de los autos, cerrar bien las puertas y ventanas, y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa a la Policía Nacional Civil (PNC).
Los vecinos piden mayor vigilancia policial en la Colonia La Rábida y zonas aledañas para prevenir este tipo de incidentes.
Nacionales
Onda Tropical trae lluvias y tormentas este fin de semana en El Salvador: pronóstico del MARN y recomendaciones
Una onda tropical se aproxima al territorio salvadoreño y provocará lluvias y tormentas durante este fin de semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones ingresarán por el oriente del país y se desplazarán hacia el centro y occidente, donde se esperan los acumulados más significativos. Las lluvias se presentarán principalmente en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h.
Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximos que podrían alcanzar los 38°C en algunas zonas del país y alrededor de 34°C en la zona central durante el mediodía. Se prevé una leve disminución en las horas vespertinas y nocturnas con el arribo de las lluvias.
Recomendaciones del MARN y Protección Civil:
- Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor u otras afecciones.
- Tomar precauciones ante posibles vientos fuertes durante las tormentas.
- Estar atentos a las actualizaciones del MARN y las alertas de Protección Civil, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
Este tipo de sistemas tropicales son comunes en la temporada de lluvias en Centroamérica y contribuyen al régimen pluvial del país, aunque también pueden generar condiciones de inestabilidad atmosférica.
Fuente principal: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Se recomienda consultar los boletines oficiales para información en tiempo real.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.