Nacionales
Capturan a sujeto con marihuana, metanfetamina y crack en Sacacoyo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Mario Alberto Martínez Castillo, de 48 años de edad, quien fue intervenido cuando transportaba diferentes tipos de droga en un vehículo en Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según la institución policial, durante la inspección del vehículo se incautaron marihuana, metanfetamina y crack, además de un vehículo y un celular.
La PNC indicó que Martínez Castillo será remitido por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
PNC captura a dos sujetos reclamados por agrupaciones ilícitas y narcotráfico
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres que eran reclamados por un juzgado de San Miguel por los delitos de agrupaciones ilícitas y actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas con relación al tráfico de droga.
Los detenidos fueron identificados como José Joaquín Miguel Cruz, de 40 años de edad, y José Heriberto Díaz Luna, de 52 años.
Según la PNC, ambos fueron intervenidos y capturados en el cantón Buena Vista, en el distrito de Usulután Este.
Estos 2 sujetos son reclamados por un juzgado de San Miguel por los delitos de:
▪️ Agrupaciones ilícitas
▪️ Actos preparatorios proposición, conspiración y asociaciones delictivas con relación al tráfico de droga.
Los identificamos como:
▪️ José Joaquín Miguel Cruz, de 40… pic.twitter.com/mymVLuAUyb
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 31, 2026
Nacionales
Autoridades presentan el Plan Vacación 2026
Autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil presentaron la mañana de este viernes 31 de julio el Plan Vacación 2026, en honor al Divino Salvador del Mundo, el cual contempla diversas acciones para garantizar el bienestar de la población durante la temporada vacacional.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades saldrán desde el Parque Infantil y contarán con nuevas rutas, además de los destinos habituales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
La funcionaria señaló que también estarán disponibles otros destinos turísticos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Asimismo, indicó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.
Valdez también informó que se proyecta la llegada de 91 mil visitantes internacionales y un total de 2.8 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima semana de vacaciones.
Además, detalló que el país ha recibido 2.5 millones de visitantes internacionales, lo que representa más de la mitad de la meta de 4.2 millones de visitantes internacionales establecida.
Por su parte, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, reiteró las acciones preventivas y de atención de emergencias que ejecutará la institución durante el período vacacional.
El funcionario explicó que los objetivos son promover una conducción segura para evitar víctimas y facilitar el desplazamiento ágil de la población hacia sus destinos. Para ello, informó que más de 15 mil personas serán desplegadas en todo el territorio nacional para prevenir y atender emergencias.
Asimismo, anunció que se instalarán distintos controles de tránsito para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y así prevenir accidentes.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que cerca de 19 mil recursos serán puestos a disposición del sistema de salud para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante este período festivo.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el operativo que se implementará como parte del Plan Agosto 2026.
Amaya indicó que se realizarán inspecciones técnicas en hoteles, restaurantes, centros turísticos, gasolineras, mercados y otros establecimientos para verificar rutas de evacuación, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y demás medidas de seguridad.
Finalmente, informó que la Defensoría del Consumidor también desarrollará verificaciones para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores mediante controles de precios, promociones y publicidad.
Nacionales
El Salvador cerró el 30 de julio con cero homicidios, informa la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 30 de julio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizaron 27 días sin asesinatos, mientras que en mayo fueron 26 jornadas. A estas cifras se suman los 27 días sin homicidios con los que concluyó abril, los 23 registrados en marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin muertes violentas reportadas en enero.
Según los datos de la PNC, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción se contabilizan 1,168 días con cero homicidios.
Asimismo, la institución indicó que, en lo que va de 2026, ya se registran 182 días sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente en el país.