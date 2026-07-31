Sucesos
Dan el último adiós a joven que falleció tras caer del techo de una vivienda en Chalatenango
Familiares, amigos y habitantes de Potonico, Chalatenango, dieron este viernes el último adiós a Jonathan Rafael Menjívar Murillo, quien falleció tras sufrir una caída desde el techo de una vivienda donde realizaba trabajos.
El sepelio se llevó a cabo durante la mañana en el cementerio de Potonico, donde sus seres queridos lo acompañaron para despedirlo en medio del dolor por su inesperada partida.
Sucesos
Fuerte accidente de tránsito involucra a camión y vehículo en el bulevar Monseñor Romero
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el bulevar Monseñor Romero, donde un camión y un vehículo particular se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con los informes preliminares, ambos vehículos impactaron aproximadamente a 100 metros adelante de la incorporación en sentido hacia Santa Tecla, La Libertad.
Tras el percance, cuerpos de socorro se movilizaron al lugar para verificar la gravedad del accidente y la posible existencia de personas lesionadas.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el choque, ya que las autoridades policiales mantienen las investigaciones correspondientes.
Sucesos
VIDEO | Jovencito se vuelve viral tras ser captado saliendo de un motel con una vaca
Un video que circula en redes sociales se volvió viral tras mostrar a un joven saliendo de un motel acompañado de una vaca, en el departamento de La Unión.
En las imágenes se observa el momento en que el joven le da una fuerte palmada en la parte trasera al semoviente para que salga del establecimiento.
De acuerdo con la información que acompaña la publicación, aparentemente la vaca habría escapado de la zona donde permanece alimentándose.
En el video también se aprecia que el joven llevaba un casco protector en una de sus manos, mientras que afuera del motel se encontraba estacionada una motocicleta.
Principal
Bomberos rescatan a perro que cayó a un pozo de 30 metros de profundidad en Colón
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador rescató con éxito a un perro que cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en la 9.ª Calle Poniente, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la institución, los bomberos realizaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas, lo que permitió poner a salvo al canino sin que presentara lesiones de gravedad.
Tras completar la operación, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Según la información proporcionada, este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades con la atención de emergencias y la protección de la población.