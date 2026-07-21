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Emiliano «Dibu» Martínez abre la puerta a una retirada de la selección argentina
El guardameta argentino Emiliano «Dibu» Martínez dejó abierta este martes la posibilidad de retirarse de la selección de Argentina, luego de la derrota ante España en la final del Mundial, al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se cuestiona si es momento de «dar un paso al costado».
«Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más», escribió el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.
En la misma publicación, Martínez expresó el impacto que le dejó la derrota y aseguró que analizará su futuro con la Albiceleste.
«La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado», manifestó.
El guardameta, de 33 años y campeón del mundo con Argentina en 2022, concluyó su mensaje ofreciendo disculpas a la afición y a sus compañeros.
«Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros», escribió.
Durante la final, el marplatense fue la figura de la selección argentina al registrar once atajadas, aunque no pudo evitar el gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga, tanto que definió el título a favor de España.
Martínez suma 67 partidos como internacional y ha sido uno de los principales protagonistas de la etapa más exitosa reciente de la selección argentina, con la que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de 2022.
En la final de ese campeonato, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue determinante al realizar una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y detener un penal a Kingsley Coman en la tanda que consagró a Argentina como campeona del mundo.
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Lionel Messi regresa a Argentina tras la final del Mundial para descansar junto a su familia en Rosario
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar junto a su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, confirmaron fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe a la AFP.
El astro argentino arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06:30 horas (09:30 GMT), acompañado por su esposa, Antonella, y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno provincial que solicitó el anonimato.
El medio deportivo ESPN difundió un video en el que se observa a Messi a bordo de una camioneta gris ingresando al barrio privado de la ciudad de Funes, donde posee una vivienda y suele alojarse durante sus visitas a Rosario.
Mientras tanto, parte del plantel argentino regresó la noche del lunes a Buenos Aires junto al entrenador Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, donde fueron recibidos por miles de aficionados entre vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto de los jugadores viajó directamente a otras ciudades para reincorporarse a sus respectivos clubes.
Messi dejó la corona mundial que Argentina había conquistado en Catar 2022 al concluir el torneo, luego de una actuación que, para muchos, fue la mejor exhibición individual en la historia de la Copa del Mundo.
A sus 39 años, el delantero registró ocho goles y cuatro asistencias durante el campeonato, además de liderar a un equipo que logró superar cuatro eliminatorias antes de alcanzar la final.
Apodados como «Los inmortales», los argentinos vieron finalizar su recorrido al caer 1-0 frente a España, resultado tras el cual Messi terminó entre lágrimas por la frustración de quedarse con el subcampeonato.
La llegada del capitán argentino al país coincide con los problemas de salud que enfrenta su padre, Jorge Messi, quien además es su representante y principal apoyo. Tras los rumores sobre su estado de salud, la familia informó en junio, poco después del inicio del Mundial, que se encontraba bajo seguimiento médico, sin ofrecer más detalles.
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Lionel Messi se pronuncia tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026
El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, se pronunció en redes sociales tras la derrota de La Albiceleste en la final de la Copa del Mundo frente a España.
«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria», escribió el capitán argentino y subcampeón del mundo.
Messi también expresó que, aunque en este momento resulta difícil valorar lo conseguido, el grupo alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.
Finalmente, el futbolista felicitó al nuevo campeón por el triunfo obtenido este domingo en Nueva York.
Por el momento, no se sabe si Messi continuará jugando con la selección de Argentina. El texto señala que su edad, 39 años, es una condicionante para que este haya sido su último Mundial.
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Kylian Mbappé supera a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales
La selección argentina perdió este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España sin anotar un gol, resultado que impidió que Lionel Messi conservara el liderato histórico de goleadores del torneo.
Con este desenlace, el delantero francés Kylian Mbappé finalizó su trayectoria mundialista con 22 goles, mientras que Messi cerró su participación con 21 anotaciones.
El argentino llegaba como líder de la clasificación histórica de goleadores; sin embargo, Mbappé lo superó en la víspera durante el partido por el tercer lugar frente a Inglaterra, al marcar un doblete en la derrota de Francia por 6-4.
En la edición de 2026, Mbappé anotó 10 goles, mientras que Messi concluyó el torneo con ocho, en la que sería su última participación en una Copa del Mundo.
Con esas 10 anotaciones, Mbappé se convirtió en el cuarto futbolista en la historia en alcanzar esa cifra en una sola Copa del Mundo y en el primero en lograrlo desde que el alemán Gerd Müller lo hiciera en el Mundial de 1970.
Además, es la segunda Copa del Mundo consecutiva en la que el delantero francés supera a Messi en cantidad de goles, ya que en Catar 2022, pese a que Argentina se proclamó campeona tras vencer a Francia en la final, Mbappé terminó el torneo con ocho anotaciones y Messi con siete.