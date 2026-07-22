Nacionales
Conductor de mototaxi pierde la vida tras fatal accidente de tránsito
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor de una mototaxi falleció luego de impactar contra un vehículo tipo sedán, cuando intentaba cruzar la carretera en uno de los espacios destinados para peatones.
En el percance, una mujer que se transportaba junto a la víctima resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
El accidente ocurrió en el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador, en el distrito de El Congo.
La PNC informó que el paso vehicular ya se encuentra habilitado en la zona.
Nacionales
MOP reporta 60 % de avance en las torres del Metrocable de San Salvador
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó esta mañana que el proyecto del Metrocable que conectará el sector de Mejicanos con el Centro Histórico de San Salvador registra un 60 % de avance en la obra civil de las 23 torres contempladas.
«Por cada una de las torres hay que hacer entre 10 a 20 pilotes, otras llevan más, otras menos, hay que hacer una zapata enorme que va enterrada y la columna que se logra visualizar, todo esto lleva tiempo, y entre las 23 torres llevamos un 60 % de avance», detalló Rodríguez.
El funcionario explicó que la instalación de las torres no representa la parte más compleja del proyecto, sino los trabajos previos necesarios para su colocación, entre ellos la construcción de pilotes, zapatas y columnas.
«Las torres son fáciles de instalar, hay trabajo previo, pero solo la instalación de la estructura metálica se hace en un día, eso es sumamente rápido», expresó.
Rodríguez indicó que otra de las etapas de mayor complejidad será la construcción de las cuatro estaciones del sistema, debido a la cantidad de obras previas que requieren.
«En las cuatro estaciones hemos empezado con pilotes, algunas llevan más de 30 pilotes, depende de las dimensiones de las estaciones que unas son más grandes y otras más pequeñas», afirmó.
Las estaciones estarán ubicadas en el sector de la colonia Zacamil, otra en las cercanías de la Universidad de El Salvador, una tercera en el Centro de Gobierno y la cuarta unas cuadras abajo del Parque Cuscatlán.
«Esta obra parte del sector de Mejicanos y va a llegar abajo del parque Cuscatlán, justamente por el sector de la Rubén Darío», detalló el titular del MOP.
Asimismo, anunció que la construcción de las estaciones iniciará aproximadamente en un mes. Explicó que el proceso continuará con la finalización de los pilotes, la construcción de las zapatas y posteriormente las columnas, para luego dar paso al montaje de las estructuras por parte de la empresa francesa encargada del proyecto.
«La idea es terminar con los pilotes, luego vienen las zapatas y luego las columnas, al finalizar las columnas la empresa francesa empezará con el montaje de las estructuras y luego que se hace el montaje de las estructuras electromecánicas ahí empieza la edificación, es decir, en más o menos un mes vamos a empezar con la edificación de las estaciones», informó.
Por otra parte, Rodríguez aseguró que el Metrocable forma parte de un plan maestro del Gobierno para reducir la carga vehicular en diferentes sectores de San Salvador.
Como parte de este plan, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contempla la construcción de dos teleféricos en Soyapango, uno con dirección hacia Panchimalco y Los Planes de Renderos, y otro hacia el volcán de San Salvador.
«Nosotros tenemos un plan maestro. El teleférico tiene la capacidad de transportar pasajeros menor a la que tiene un metro o un tranvía, pero la idea de este teleférico es que sea alimentador del sistema principal», explicó Rodríguez.
Con los proyectos de teleféricos en Soyapango, el MOPT proyecta transportar a habitantes de sectores como Las Margaritas y otras colonias aledañas hacia las arterias principales que conducen a la capital, donde circula el transporte colectivo de mayor capacidad.
Nacionales
Salvadoreños tienen hasta el 27 de agosto para actualizar domicilio en el DUI
De acuerdo con el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ciudadanos en el territorio nacional tienen hasta el 27 de agosto de 2026 para actualizar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI).
El proceso forma parte del trabajo que mantiene el TSE junto al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para la elaboración del padrón electoral y facilitar el voto residencial en las próximas elecciones.
«Se acercan las Elecciones 2027 y esta es tu señal para hacer tus trámites a tiempo. Actualización de dirección nacional en DUI: 27 de agosto de 2026», informó el TSE a través de su cuenta en X.
Para realizar la modificación, los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de los duicentros habilitados en el país. También pueden efectuar el trámite mediante la plataforma en línea habilitada por el RNPN, según informó recientemente el director ejecutivo del registro, Fernando Velasco.
El funcionario detalló que hasta ayer unas 2,000 personas ya habían utilizado la plataforma para renovar o reponer el documento.
«A la gente le está gustando hacer este trámite de reposición o renovación en línea; son casi 2,000 personas las que han hecho ya el trámite, y estamos hablando de poco menos de una semana», expresó Velasco durante la entrevista Diana Verónica y Tony.
El costo establecido para la modificación del DUI es de $10.31.
Actualmente, existen disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea Legislativa que permiten tramitar gratuitamente los documentos de identidad que vencen entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
En el caso de los salvadoreños que residen en el exterior, la fecha límite para actualizar el domicilio en el DUI es el 29 de noviembre de 2026.
Los compatriotas que viven en Estados Unidos pueden realizar el trámite mediante la plataforma en línea, con un costo de $50, monto que incluye la gestión y la entrega del documento a domicilio.
Nacionales
MAG desarrolla jornadas de vacunación para ganado en Cabañas
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con la Gobernación de Cabañas, desarrolló varias jornadas de vacunación bovina y caprina en distintos distritos del departamento, beneficiando a pequeños y grandes ganaderos.
Durante la visita a los cantones y caseríos de Sensuntepeque, las brigadas atendieron el cantón María Auxiliadora, el caserío Jovel, El Jobo, El Mangal, el cantón San Matías, el caserío El Cucurucho y el cantón El Volcán, donde aplicaron vitaminas y desparasitantes al ganado.
«Gracias al Gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería en articulación con las comunidades, seguimos impulsando las jornadas en los diferentes distritos de Cabañas», expresó la gobernadora Rita Amaya.
Las jornadas también se desarrollaron en el distrito de San Isidro, beneficiando principalmente a pequeños ganaderos de los cantones Potrero Batres, Flor Amarilla y San Francisco El Dorado, así como de los caseríos El Amate, Izcatal, Llano de La Hacienda, Cerro de Ávila, Jobo Centro, Los Jobos, El Jute, La Tablita, Hacienda Vieja, Potrero Cubías, Los Horcones y Cacahuatal.
«Estas jornadas representan un gran apoyo para las familias y contribuyen al desarrollo del sector agropecuario del departamento», afirmó la funcionaria.
El MAG mantiene estas jornadas de vacunación a escala nacional como parte de las acciones preventivas ante la problemática del gusano barrenador, con el objetivo de apoyar al sector ganadero y garantizar la productividad.
«Cada una de estas acciones sigue fortaleciendo el trabajo que el Gobierno de El Salvador realiza para impulsar el fomento agropecuario en nuestro territorio», indicó Rita Amaya, quien confirmó que en Cabañas ya se han aplicado cerca de 3,500 dosis a ganado, cabras y perros.
La gobernadora agregó que en los próximos días se realizarán nuevas jornadas en el departamento para beneficiar a más ganaderos, quienes además de recibir vacunas gratuitas para sus reses y cabras, contribuyen a garantizar la producción.