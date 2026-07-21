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Mujer pierde la vida tras ser arrollada en Cuscatlán
Una mujer perdió la vida a primera hora de este martes tras ser arrollada sobre la carretera Panamericana, en el departamento de Cuscatlán.
La víctima falleció en el lugar del hecho debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el impacto.
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, a la altura de la pasarela de San Pedro Perulapán, en el municipio de Cuscatlán Norte.
De acuerdo con el informe, la mujer optó por no utilizar la pasarela y cruzó por la carretera, momento en el que fue arrollada en el sentido que conduce hacia el oriente del país.
Al lugar también se hicieron presentes oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y deducir responsabilidades.
Internacionales
Ataque armado deja dos pandilleros muertos en Guatemala
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
Internacionales -deportes
Lionel Messi regresa a Argentina tras la final del Mundial para descansar junto a su familia en Rosario
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar junto a su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, confirmaron fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe a la AFP.
El astro argentino arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06:30 horas (09:30 GMT), acompañado por su esposa, Antonella, y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno provincial que solicitó el anonimato.
El medio deportivo ESPN difundió un video en el que se observa a Messi a bordo de una camioneta gris ingresando al barrio privado de la ciudad de Funes, donde posee una vivienda y suele alojarse durante sus visitas a Rosario.
Mientras tanto, parte del plantel argentino regresó la noche del lunes a Buenos Aires junto al entrenador Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, donde fueron recibidos por miles de aficionados entre vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto de los jugadores viajó directamente a otras ciudades para reincorporarse a sus respectivos clubes.
Messi dejó la corona mundial que Argentina había conquistado en Catar 2022 al concluir el torneo, luego de una actuación que, para muchos, fue la mejor exhibición individual en la historia de la Copa del Mundo.
A sus 39 años, el delantero registró ocho goles y cuatro asistencias durante el campeonato, además de liderar a un equipo que logró superar cuatro eliminatorias antes de alcanzar la final.
Apodados como «Los inmortales», los argentinos vieron finalizar su recorrido al caer 1-0 frente a España, resultado tras el cual Messi terminó entre lágrimas por la frustración de quedarse con el subcampeonato.
La llegada del capitán argentino al país coincide con los problemas de salud que enfrenta su padre, Jorge Messi, quien además es su representante y principal apoyo. Tras los rumores sobre su estado de salud, la familia informó en junio, poco después del inicio del Mundial, que se encontraba bajo seguimiento médico, sin ofrecer más detalles.
Internacionales -deportes
Emiliano «Dibu» Martínez abre la puerta a una retirada de la selección argentina
El guardameta argentino Emiliano «Dibu» Martínez dejó abierta este martes la posibilidad de retirarse de la selección de Argentina, luego de la derrota ante España en la final del Mundial, al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se cuestiona si es momento de «dar un paso al costado».
«Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más», escribió el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.
En la misma publicación, Martínez expresó el impacto que le dejó la derrota y aseguró que analizará su futuro con la Albiceleste.
«La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado», manifestó.
El guardameta, de 33 años y campeón del mundo con Argentina en 2022, concluyó su mensaje ofreciendo disculpas a la afición y a sus compañeros.
«Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros», escribió.
Durante la final, el marplatense fue la figura de la selección argentina al registrar once atajadas, aunque no pudo evitar el gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga, tanto que definió el título a favor de España.
Martínez suma 67 partidos como internacional y ha sido uno de los principales protagonistas de la etapa más exitosa reciente de la selección argentina, con la que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de 2022.
En la final de ese campeonato, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue determinante al realizar una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y detener un penal a Kingsley Coman en la tanda que consagró a Argentina como campeona del mundo.