Mujer pierde la vida tras ser arrollada en Cuscatlán

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este martes a Argentina para descansar junto a su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, confirmaron fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe a la AFP.

El astro argentino arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06:30 horas (09:30 GMT), acompañado por su esposa, Antonella, y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno provincial que solicitó el anonimato.

El medio deportivo ESPN difundió un video en el que se observa a Messi a bordo de una camioneta gris ingresando al barrio privado de la ciudad de Funes, donde posee una vivienda y suele alojarse durante sus visitas a Rosario.

Mientras tanto, parte del plantel argentino regresó la noche del lunes a Buenos Aires junto al entrenador Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, donde fueron recibidos por miles de aficionados entre vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto de los jugadores viajó directamente a otras ciudades para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Messi dejó la corona mundial que Argentina había conquistado en Catar 2022 al concluir el torneo, luego de una actuación que, para muchos, fue la mejor exhibición individual en la historia de la Copa del Mundo.

A sus 39 años, el delantero registró ocho goles y cuatro asistencias durante el campeonato, además de liderar a un equipo que logró superar cuatro eliminatorias antes de alcanzar la final.

Apodados como «Los inmortales», los argentinos vieron finalizar su recorrido al caer 1-0 frente a España, resultado tras el cual Messi terminó entre lágrimas por la frustración de quedarse con el subcampeonato.

La llegada del capitán argentino al país coincide con los problemas de salud que enfrenta su padre, Jorge Messi, quien además es su representante y principal apoyo. Tras los rumores sobre su estado de salud, la familia informó en junio, poco después del inicio del Mundial, que se encontraba bajo seguimiento médico, sin ofrecer más detalles.

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