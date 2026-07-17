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Usuarios aseguran que «nubes petateadas» anticiparon el sismo en Chiapas
Luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes, usuarios de redes sociales viralizaron fotografías de las denominadas “nubes petateadas”, al considerar que estas habrían anticipado el movimiento telúrico.
De acuerdo con las publicaciones, las imágenes fueron captadas el jueves 16 de julio, por lo que algunos usuarios sostienen que desde el día anterior estaba predicho el sismo ocurrido la mañana de este viernes.
El movimiento telúrico se registró a las 8:48 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona costera del estado mexicano de Chiapas.
No obstante, expertos en geología señalan que no se ha comprobado ninguna relación directa entre las llamadas “nubes petateadas” y la ocurrencia de sismos.
El nombre científico de estas formaciones es altocúmulos o cirrocúmulos, nubes de media a gran altitud compuestas por pequeños copos o escamas blancas.
Según los especialistas, la presencia de este tipo de nubes suele anunciar cambios en las condiciones climáticas, como la probabilidad de lluvia o un descenso en la temperatura.
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Bebé guatemalteco recibe nombre de «Vozinha»
Foto: Cortesía
La fiebre mundialista continúa dejando historias curiosas alrededor del mundo. Una de ellas surgió en Guatemala, donde un recién nacido fue inscrito oficialmente con un nombre inspirado en una figura del fútbol internacional.
El pequeño, originario de Tactic, Alta Verapaz, fue registrado como Vozinha Chub Tzi, en homenaje al guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como «Vozinha».
Los padres del menor decidieron rendir tributo al experimentado arquero de 40 años, quien se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo por sus actuaciones y el protagonismo alcanzado con su selección.
La historia rápidamente llamó la atención y se convirtió en una muestra de cómo el fútbol puede trascender las canchas y llegar hasta los hogares de los aficionados.
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Jovencita asegura que un “espíritu” la embarazó y caso genera reacciones en redes sociales
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Abuelita se viraliza por usar unos Nike Cortez
Una adulta mayor se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios destacaran el modelo de zapatos deportivos que utilizaba.
Se trata de unas zapatillas Nike Cortez, un calzado que durante varios años fue asociado con estructuras pandilleriles en El Salvador.
Según el texto difundido, este modelo era utilizado únicamente por pandilleros y, en ese contexto, las personas que no pertenecían a estas estructuras y se atrevían a usarlas se exponían a graves riesgos.
De acuerdo con la publicación, las circunstancias han cambiado con la implementación del Plan Control Territorial y otras medidas de seguridad impulsadas para erradicar a las estructuras pandilleriles del país, lo que ha permitido que este tipo de calzado vuelva a ser utilizado sin las restricciones que existían anteriormente.
Hasta el momento, se desconoce si el hecho ocurrió en El Salvador o en otro país.