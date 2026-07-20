Lionel Messi se pronuncia tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

El argentino Lionel Messi no pudo conquistar su segundo título de la Copa del Mundo luego de que Argentina cayera 1-0 frente a España este domingo en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste disputó la tercera final mundialista de su carrera. Sin embargo, no logró repetir la consagración alcanzada en Catar 2022, cuando Argentina obtuvo su tercera estrella tras vencer a Francia en la tanda de penaltis. Anteriormente, también había disputado la final del Mundial de Brasil 2014, en la que el conjunto argentino perdió 1-0 ante Alemania.

Con su participación en la final de 2026, Messi igualó al brasileño Cafú como el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Además, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en participar en un partido definitorio por el título mundial.

El tiempo reglamentario finalizó con empate sin goles, por lo que el encuentro se definió en la prórroga. Fue en el minuto 106, durante la segunda parte del tiempo extra, cuando el delantero español Ferran Torres marcó el único tanto del compromiso con un zurdazo que le dio el triunfo a la selección española.

Con esta victoria, España conquistó su segunda Copa del Mundo y volvió a levantar el trofeo 16 años después de su histórico primer título obtenido en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar un Mundial fuera del continente europeo.

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