Internacionales -deportes
Lionel Messi se pronuncia tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026
El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, se pronunció en redes sociales tras la derrota de La Albiceleste en la final de la Copa del Mundo frente a España.
«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria», escribió el capitán argentino y subcampeón del mundo.
Messi también expresó que, aunque en este momento resulta difícil valorar lo conseguido, el grupo alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.
Finalmente, el futbolista felicitó al nuevo campeón por el triunfo obtenido este domingo en Nueva York.
Por el momento, no se sabe si Messi continuará jugando con la selección de Argentina. El texto señala que su edad, 39 años, es una condicionante para que este haya sido su último Mundial.
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Kylian Mbappé supera a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales
La selección argentina perdió este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España sin anotar un gol, resultado que impidió que Lionel Messi conservara el liderato histórico de goleadores del torneo.
Con este desenlace, el delantero francés Kylian Mbappé finalizó su trayectoria mundialista con 22 goles, mientras que Messi cerró su participación con 21 anotaciones.
El argentino llegaba como líder de la clasificación histórica de goleadores; sin embargo, Mbappé lo superó en la víspera durante el partido por el tercer lugar frente a Inglaterra, al marcar un doblete en la derrota de Francia por 6-4.
En la edición de 2026, Mbappé anotó 10 goles, mientras que Messi concluyó el torneo con ocho, en la que sería su última participación en una Copa del Mundo.
Con esas 10 anotaciones, Mbappé se convirtió en el cuarto futbolista en la historia en alcanzar esa cifra en una sola Copa del Mundo y en el primero en lograrlo desde que el alemán Gerd Müller lo hiciera en el Mundial de 1970.
Además, es la segunda Copa del Mundo consecutiva en la que el delantero francés supera a Messi en cantidad de goles, ya que en Catar 2022, pese a que Argentina se proclamó campeona tras vencer a Francia en la final, Mbappé terminó el torneo con ocho anotaciones y Messi con siete.
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Lionel Messi se queda sin su segundo título mundial tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026
El argentino Lionel Messi no pudo conquistar su segundo título de la Copa del Mundo luego de que Argentina cayera 1-0 frente a España este domingo en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.
A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste disputó la tercera final mundialista de su carrera. Sin embargo, no logró repetir la consagración alcanzada en Catar 2022, cuando Argentina obtuvo su tercera estrella tras vencer a Francia en la tanda de penaltis. Anteriormente, también había disputado la final del Mundial de Brasil 2014, en la que el conjunto argentino perdió 1-0 ante Alemania.
Con su participación en la final de 2026, Messi igualó al brasileño Cafú como el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Además, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en participar en un partido definitorio por el título mundial.
El tiempo reglamentario finalizó con empate sin goles, por lo que el encuentro se definió en la prórroga. Fue en el minuto 106, durante la segunda parte del tiempo extra, cuando el delantero español Ferran Torres marcó el único tanto del compromiso con un zurdazo que le dio el triunfo a la selección española.
Con esta victoria, España conquistó su segunda Copa del Mundo y volvió a levantar el trofeo 16 años después de su histórico primer título obtenido en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar un Mundial fuera del continente europeo.
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Kylian Mbappé destrona a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales
Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA al alcanzar los 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi. El delantero francés logró un doblete en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, consolidando su legado en la competición.
Con solo 27 años y tres participaciones en Mundiales, Mbappé ha sido clave para Francia: campeón en 2018 con 19 años, subcampeón en 2022 (máximo goleador de esa edición con 8 goles) y ahora líder histórico. Su gol de zurda en el minuto 66 ante Inglaterra marcó el hito.
Messi aún puede recuperar el primer lugar si anota en la final ante España. Mbappé también lidera la tabla de goleadores de esta edición con 10 tantos. Este récord resalta la transición generacional en el fútbol mundial.