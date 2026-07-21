Nacionales
Ambiente cálido dará paso a lluvias y fuertes ráfagas de viento este día
Las condiciones del tiempo para este día estarán marcadas por la influencia de una onda tropical, la cual favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas, principalmente durante la tarde y la noche, en diferentes zonas del país.
Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado y no se prevén lluvias.
Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en la zona centro y occidente, especialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en el norte de los departamentos de Chalatenango y Cabañas.
En horas de la noche, el cielo estará nublado con lluvias y tormentas en municipios de la zona centro y occidente, incluyendo los departamentos de La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Sonsonate y Ahuachapán. Las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 30 kilómetros por hora que serán sensibles en las zonas altas. Durante el desarrollo de las tormentas, se prevén ráfagas de 40 kilómetros por hora o más.
En cuanto al ambiente, se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Nacionales
Capturan a sujeto tras ser grabado realizando señas alusivas a pandillas en Sonsonate
Luis Roberto Palacios Hernández, de 27 años, fue grabado en video mientras realizaba señas alusivas a pandillas y posteriormente fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En un video de 17 segundos compartido por la PNC en la red social X, junto con una fotografía de Palacios Hernández ya bajo arresto, se observa al sujeto durante la noche realizando con sus manos señas alusivas al grupo criminal al que, según las autoridades, pertenece.
La PNC informó que dichas señas fueron realizadas por Palacios Hernández «para intimidar a las personas que pasaban por la zona».
Tras verificar sus datos en el Sistema ONI, tecnología utilizada por la Policía para identificar a pandilleros y delincuentes, las autoridades determinaron que aparece como miembro de la MS-13, específicamente de la clica Normandie Locos Salvatruchos, donde figura con la función de distribuidor de droga.
La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada en el centro de Sonsonate. Las autoridades informaron que será remitido por el delito de pertenencia a la pandilla.
Nacionales
CCR fortalece el trabajo de fiscalización
La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha capacitado a más de 2,000 servidores públicos, informó el presidente de la entidad contralora, Walter Sosa, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la fiscalización de los fondos públicos.
El titular de la institución explicó que, a través del Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, se han desarrollado capacitaciones durante este año, dando cumplimiento al numeral 9 del artículo 5 de la Ley de Corte de Cuentas de la República.
Dicha normativa establece que una de las atribuciones de la CCR es capacitar a los servidores públicos en temas relacionados con la fiscalización y el uso adecuado de los fondos públicos.
«Para nosotros, la capacitación constituye un pilar para nuestra estrategia de prevención, porque un servidor público debidamente informado y preparado tiene mayores herramientas para cumplir la normativa», expresó Sosa.
El funcionario agregó que esta estrategia también contribuye al fortalecimiento de los controles internos, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los integrantes de los equipos de auditoría.
Asimismo, detalló que entre las temáticas impartidas por el CINCAP se encuentran el Diplomado en Leyes y Sistemas Aplicados a la CCR, el Programa Especializado en Anticorrupción, la Ley de Compras Públicas y su reglamento aplicado a la auditoría gubernamental, Control Interno, el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001, la Elaboración y Seguimiento de Indicadores de Gestión y Auditoría Financiera.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios del 21 de julio al 3 de agosto
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.