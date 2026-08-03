Nacionales
Capturan a distribuidor de droga en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en flagrancia a Néstor Alfredo Pérez Hernández, de 18 años, en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se originó tras una denuncia anónima que alertaba que en una vivienda ubicada en la urbanización Villa Lourdes una persona se dedicaba a la venta de droga.
Luego de recibir la alerta, la Policía notificó a la Fiscalía General de la República, que gestionó ante un juzgado una orden de allanamiento para ingresar al inmueble, verificar la información y determinar si en el lugar había sustancias ilícitas.
Durante el registro de la vivienda, los agentes localizaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, un teléfono celular, una tablet y una laptop.
La PNC informó que expertos antidroga realizaron las pruebas de campo, las cuales confirmaron el tipo de sustancias encontradas. Tras ello, Pérez Hernández fue detenido por el delito de tráfico ilícito, el cual es sancionado con una pena máxima de 15 años de prisión.
Asimismo, la Fiscalía podría ordenar una experticia de vaciado de información a los dispositivos electrónicos incautados, con el objetivo de buscar datos relacionados con actividades vinculadas al tráfico de drogas.
Nacionales
Capturan a jovencito que se jactaba en redes sociales de pertenecer a pandillas
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, señalado de publicar en redes sociales fotografías en las que aparece realizando señas alusivas a la facción sureña de la pandilla 18.
De acuerdo con la información oficial, el arresto fue ejecutado por agentes policiales luego de que ciudadanos de las colonias Guadalupe, Los Conacastes, El Pepeto y Montes de San Bartolo presentaran denuncias en su contra.
La PNC informó que el procedimiento se realizó en la urbanización Los Conacastes, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este. Además, indicó que el detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas, conocidas como pandillas.
Según la información proporcionada, residentes de la zona habían solicitado a las autoridades retomar el caso, investigarlo y reforzar la seguridad, ya que el capturado presuntamente formaba parte de un grupo de jóvenes que intentaba reorganizarse y generar inseguridad en diversas colonias del sector norte del distrito de Soyapango.
Morales Menjívar será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que en los próximos días sea acusado ante un tribunal contra el crimen organizado por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual es sancionado con una pena de 30 años de prisión.
Nacionales
Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos en distintos puntos del país
Dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados durante la mañana del lunes en los departamentos de San Salvador y La Libertad, de acuerdo con reportes de las autoridades y cuerpos de socorro.
El primer hecho ocurrió en la intersección de la 1.ª Calle Poniente y la 9.ª Avenida Norte, en San Salvador, donde un conductor, cuya identidad no pudo ser establecida, sufrió un accidente de tránsito.
Comandos de Salvamento informó que la víctima quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de la unidad de rescate de la institución para recuperar el cuerpo, que permanecía prensado entre los hierros del automotor.
Una vez realizado el procedimiento, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Salvador, donde se le practicará la autopsia y se realizarán las diligencias correspondientes para su identificación.
El segundo percance vial se registró sobre la carretera Panamericana, en el sector de Los Chorros, a la altura de la empresa Tadisa, donde un motociclista que se desplazaba desde el occidente hacia Santa Tecla falleció en el lugar del accidente.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026 se contabilizan 859 personas fallecidas en accidentes de tránsito, lo que representa 165 más que durante el mismo período del año anterior.
Las estadísticas también reflejan un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito, al pasar de 12,365 en 2025 a 13,402 entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026. Asimismo, el número de personas lesionadas aumentó de 7,538 a 9,306 en el mismo período comparativo.
Nacionales
Lluvias y tormentas se intensificarán durante la tarde y noche de este lunes
El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana el cielo estará poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país, con un incremento gradual de la nubosidad hacia el mediodía.
Para la tarde, se prevé la formación de lluvias y tormentas que, hacia el final de ese período, comenzarán a desplazarse hacia sectores de la zona oriental y paracentral. Durante estos fenómenos podrían registrarse periodos de mayor intensidad al inicio, acompañados de ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.
En horas de la noche, las lluvias y tormentas continuarán sobre la zona occidental y oriental, así como en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Además, estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en sectores de la costa central y occidental.
El viento soplará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 45 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada y una onda tropical, sistemas que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante este día sobre El Salvador.