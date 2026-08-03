Lluvias y tormentas se intensificarán durante la tarde y noche de este lunes

El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana el cielo estará poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país, con un incremento gradual de la nubosidad hacia el mediodía.

Para la tarde, se prevé la formación de lluvias y tormentas que, hacia el final de ese período, comenzarán a desplazarse hacia sectores de la zona oriental y paracentral. Durante estos fenómenos podrían registrarse periodos de mayor intensidad al inicio, acompañados de ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.

En horas de la noche, las lluvias y tormentas continuarán sobre la zona occidental y oriental, así como en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Además, estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en sectores de la costa central y occidental.

El viento soplará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 45 kilómetros por hora.

Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada y una onda tropical, sistemas que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante este día sobre El Salvador.

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