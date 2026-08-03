Nacionales
Lluvias y tormentas se intensificarán durante la tarde y noche de este lunes
El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana el cielo estará poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país, con un incremento gradual de la nubosidad hacia el mediodía.
Para la tarde, se prevé la formación de lluvias y tormentas que, hacia el final de ese período, comenzarán a desplazarse hacia sectores de la zona oriental y paracentral. Durante estos fenómenos podrían registrarse periodos de mayor intensidad al inicio, acompañados de ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.
En horas de la noche, las lluvias y tormentas continuarán sobre la zona occidental y oriental, así como en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Además, estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en sectores de la costa central y occidental.
El viento soplará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 45 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán influenciadas por una vaguada y una onda tropical, sistemas que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante este día sobre El Salvador.
Nacionales
Capturan a joven denunciado por vecinos en Soyapango por intentar reactivar pandillas
Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.
El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.
Nacionales
Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores
El Ministerio de Educación confirmó que los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 se realizarán de la manera tradicional, como en años anteriores.
Mediante el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Trigueros, se anularon todas las disposiciones emitidas previamente sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones. La medida aplica a todos los centros educativos públicos y privados del país.
Los directores y docentes podrán organizar los actos cívicos de septiembre bajo el formato acostumbrado.
Nacionales
Multan con $900 a hombre por cobrar parqueo ilegal cerca de SívarLand
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.