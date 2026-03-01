Internacionales -deportes
Catar suspende todas las competiciones deportivas y deja en el aire la Finalissima
La Federación Catarí de Futbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima entre Argentina y España se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.
El Barcelona golea 4-1 al Villarreal con un triplete de Yamal
Con un triplete de su estrella Lamine Yamal, el FC Barcelona, defensor del título y líder de LaLiga, consiguió un triunfo importante (4-1) sobre el Villarreal, tercer clasificado, este sábado en el duelo estelar de la 26ª jornada del campeonato español.
Gracias a este triunfo en el Camp Nou, el Barça se distancia provisionalmente con cuatro puntos más que el Real Madrid, segundo y que el lunes se enfrentará a su vecino Getafe (13º).
Yamal encarriló ya la victoria azulgrana con sus tantos en el 28′ y el 37′, aunque en el inicio de la segunda mitad el senegalés Pape Gueye acortó para el Submarino Amarillo.
Fue de nuevo el prodigio español de 18 años el que puso distancias en el marcador, firmando en el 69′ su tercer gol de la tarde y su primer hat-trick, antes de que el veterano artillero polaco Robert Lewandowski pusiera el 4-1 definitivo ya en el tiempo de descuento (90+1).
El español José Francisco Molina, nuevo seleccionador de Honduras
El exinternacional español José Francisco Molina fue anunciado el viernes como nuevo director técnico de la selección de Honduras con el objetivo de regresar al equipo catracho a un Mundial, después de tres intentos fallidos al hilo por regresar a la máxima cita del fútbol.
Molina, de 55 años, llega en un momento crítico para el fútbol hondureño, que aún resiente la estrepitosa eliminación en la última fase clasificatoria para el Mundial 2026, pesa a la ampliación de cupos y la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, organizadores del torneo.
El exarquero del Atlético de Madrid sustituirá al colombiano Reinaldo Rueda, que no pudo clasificar a Honduras a su cuarto Mundial, tras participar en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que no pasó de la primera fase.
«Con su llegada, comienza una nueva fase», dijo la Federación de Fútbol de Honduras en sus redes sociales. El ente federativo destacó que el arribo de Molina trae «experiencia internacional y visión de élite» para la bicolor.
Molina es reconocido por su destacada etapa como portero en el Atlético de Madrid, donde logró el histórico doblete de Liga y Copa en la temporada 1995-96. También jugó en el Albacete, Deportivo de La Coruña y Levante.
Con la selección española, con la cual disputó la Eurocopa de Inglaterra 1996, protagonizó una anécdota cuando el seleccionador de entonces, Javier Clemente, lo hizo debutar poniéndolo a jugar unos minutos como extremo y no como arquero.
El valenciano, que se retiró como jugador en 2007, fue entrenador en el Villarreal de España y en San Luis de México. También dirigió en Hong Kong e India, y fue directivo de la Real Federación Española de Fútbol.
Su debut en el banquillo hondureño será el próximo 31 de marzo, cuando la H se enfrente a Perú en un partido amistoso.
Este duelo servirá como punto de partida antes de que el equipo inicie una gira de preparación en España durante la primera mitad del año, aprovechando los vínculos del estratega con su país de origen.
Hincha derriba a Messi durante amistoso de Inter Miami en Puerto Rico
¡Insólito! El crack argentino ha sido derribado incontables veces por los mejores defensas del mundo, pero nadie se habría imaginado que Messi podría ser derribado por un aficionado en la cancha.
La imagen viral sucedió en el partido amistoso en el que el Inter Miami disputó el pasado 26 de febrero frente al Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.
La presencia del campeón del mundo en la cancha desató una invasión de varios hinchas al campo en los minutos finales del encuentro. La situación se tornó caótica alrededor del minuto 88, cuando aficionados ingresaron al terreno de juego con la intención de acercarse al astro argentino, una de las principales atracciones del evento.
Uno de los intrusos logró llegar hasta Messi y lo abrazó por la cintura, momento en el que el personal de seguridad intervino con rapidez. En el forcejeo para retirar al hincha, tanto Messi como el aficionado y un guardia de seguridad cayeron al suelo, pero el delantero argentino se mantuvo estoico y se levantó de inmediato, sin lesiones aparentes.
El incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó debates sobre los controles de seguridad en eventos deportivos, aunque la invasión no impidió que el partido siguiera su curso normal tras ser retomado el orden. Messi incluso había anotado el gol de la victoria desde el punto de penal en el minuto 70’ para sellar el 2-1 final para el Inter Miami.
El amistoso, originalmente programado para el 13 de febrero, fue reprogramado después de que Messi sufriera molestias en un partido anterior, lo que aumentó aún más la expectación entre los más de 20,000 espectadores presentes.