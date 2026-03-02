FOTOS | Cruz Roja rescata a cuatro perros tras ataque de puercoespín en Quezaltepeque

El turismo marítimo continúa consolidándose como un motor estratégico para la economía de El Salvador con el arribo de cruceros internacionales al puerto de Acajutla. La línea Oceania Cruises llegó ayer al país con su crucero MS Vista, transportando 1,106 pasajeros a bordo.

Durante su visita, los turistas re corrieron sitios culturales y recreativos del país, incluyendo los parques arqueológicos Joya de Cerén y San Andrés, el Parque Nacional Cerro Verde y los centros históricos de San Salvador, Santa Ana y Sonso nate. También exploraron municipios de la Ruta de las Flores, como Nahuizalco, Concepción de Ataco e Izalco, así como la finca Cuyancúa Redacción Marbely Merino y las playas Los Almendros y Las Veraneras.

El recibimiento en el puerto incluyó un acto de bienvenida con música folclórica en vivo, danza tradicional, entrega de información y mapas. En algunos casos hubo degustaciones de café salvadoreño y productos artesanales.

Según el Ministerio de Turismo (Mitur), de un total de 14 embarcaciones previstas para la temporada, este es el séptimo crucero que arriba al país en 2026. Las autoridades proyectan que para finales del año se habrá atendido a más de 24,000 visitantes internacionales, consolidando la tempo rada más grande de los últimos años.

El dinamismo del turismo marítimo responde a la combinación de mejo ras en seguridad, estrategias de promoción internacional y la reactivación de rutas marítimas en la región. Los cruceros provienen de países como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, operados por compañías como Phoenix Reisen, Holland America Line, Noble Caledonia, Norwegian Cruise Line y Crystal Cruises. IMPACTO ECONÓMICO LOCAL La llegada de cruceros impulsa la economía directamente. Los pasajeros consumen servicios de transporte, alimentación, artesanías y excursiones, generando ingresos para pequeños empresarios y emprendedores locales. Embarcaciones con cerca de 3,000 turistas fortalecen el comercio local y la oferta turística en los destinos visitados. En 2025, el país superó los 4.1 millones de visitantes internacionales, cifra histórica que refleja la recuperación y la expansión del sector tras la pandemia, impulsada por la percepción de mayor seguridad, mejoras en infraestructura y promoción internacional.

