Principal
FOTOS | Cruz Roja rescata a cuatro perros tras ataque de puercoespín en Quezaltepeque
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron este domingo a cuatro perros que resultaron lesionados tras tener contacto con un puercoespín en el municipio de Quezaltepeque.
El incidente ocurrió en el caserío La Esperanza, cantón El Puente, donde los animales presentaban púas incrustadas en el hocico y en distintas partes del cuerpo. Los rescatistas brindaron atención para retirar las espinas y aliviar las lesiones.
Según informó la institución humanitaria, este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de apoyo que realiza en favor de las comunidades y el bienestar animal.
Nacionales
Capturan a conductor ebrio tras múltiple accidente en Tamanique
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron al conductor señalado de provocar un múltiple accidente de tránsito en el distrito de Tamanique, departamento de La Libertad.
El detenido fue identificado como Cristóbal Aquino Waller, quien habría ocasionado el siniestro vial en el kilómetro 49 de la carretera Litoral, a la altura del desvío al cantón La Lima. El percance dejó varias personas lesionadas, según el reporte preliminar.
Las autoridades indicaron que, tras realizarle la prueba de alcotest, el conductor registró 239 miligramos por decilitro de alcohol en aire espirado, superando ampliamente el límite permitido por la ley, por lo que será procesado conforme a la normativa vigente.
Cristóbal Aquino Waller fue el conductor que ocasionó un siniestro vial múltiple con personas lesionadas en el km 49 de la carretera Litoral, en el sector del desvío al cantón La Lima, distrito de Tamanique.
En la prueba de alcohol en aire, Waller resultó con 239 miligramos por… pic.twitter.com/EHRWODidg2
— VMT (@VMTElSalvador) March 1, 2026
Nacionales
VIDEO | Muere joven pasajera de motocicleta tras ser impactada por bus en El Congo
Mediante reportes difundidos en redes sociales se informó sobre el fallecimiento en un centro hospitalario de Joselin Beatriz Menéndez, joven que había resultado con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de El Congo.
La víctima se conducía como pasajera en una motocicleta que fue impactada por un autobús de la ruta 201. Según un video grabado por el motorista de la unidad de transporte colectivo, el conductor de la motocicleta habría realizado un giro imprudente previo a la colisión.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.
#CRONIO #ADVERTENCIA 🚨 Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que un motociclista realizó una maniobra imprudente y terminó siendo embestido por un bus de la ruta 201 sobre la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías de El Congo.
En el video se observa cómo… pic.twitter.com/7xd0ao51rp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) March 1, 2026
Economia
El Salvador consolida su oferta turística con cruceros internacionales
El turismo marítimo continúa consolidándose como un motor estratégico para la economía de El Salvador con el arribo de cruceros internacionales al puerto de Acajutla. La línea Oceania Cruises llegó ayer al país con su crucero MS Vista, transportando 1,106 pasajeros a bordo.
Durante su visita, los turistas re corrieron sitios culturales y recreativos del país, incluyendo los parques arqueológicos Joya de Cerén y San Andrés, el Parque Nacional Cerro Verde y los centros históricos de San Salvador, Santa Ana y Sonso nate. También exploraron municipios de la Ruta de las Flores, como Nahuizalco, Concepción de Ataco e Izalco, así como la finca Cuyancúa Redacción Marbely Merino y las playas Los Almendros y Las Veraneras.
El recibimiento en el puerto incluyó un acto de bienvenida con música folclórica en vivo, danza tradicional, entrega de información y mapas. En algunos casos hubo degustaciones de café salvadoreño y productos artesanales.
Según el Ministerio de Turismo (Mitur), de un total de 14 embarcaciones previstas para la temporada, este es el séptimo crucero que arriba al país en 2026. Las autoridades proyectan que para finales del año se habrá atendido a más de 24,000 visitantes internacionales, consolidando la tempo rada más grande de los últimos años.
El dinamismo del turismo marítimo responde a la combinación de mejo ras en seguridad, estrategias de promoción internacional y la reactivación de rutas marítimas en la región. Los cruceros provienen de países como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, operados por compañías como Phoenix Reisen, Holland America Line, Noble Caledonia, Norwegian Cruise Line y Crystal Cruises.
IMPACTO ECONÓMICO LOCAL
La llegada de cruceros impulsa la economía directamente. Los pasajeros consumen servicios de transporte, alimentación, artesanías y excursiones, generando ingresos para pequeños empresarios y emprendedores locales. Embarcaciones con cerca de 3,000 turistas fortalecen el comercio local y la oferta turística en los destinos visitados.
En 2025, el país superó los 4.1 millones de visitantes internacionales, cifra histórica que refleja la recuperación y la expansión del sector tras la pandemia, impulsada por la percepción de mayor seguridad, mejoras en infraestructura y promoción internacional.