Nacionales
Continuarán las lluvias y tormentas tipo temporal en el país
Las lluvias y tormentas tipo temporal continuarán afectando todo el territorio nacional durante la jornada, según el pronóstico. Durante la mañana se mantendrán las precipitaciones generalizadas, especialmente en la zona costera y la cordillera volcánica. En la zona central, las lluvias se concentrarán en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán; en la zona paracentral, en La Paz, San Vicente y Usulután; y en la zona occidental, en sectores de Ahuachapán y Sonsonate.
Por la tarde, las lluvias tipo temporal continuarán de forma generalizada en todo el país, con especial atención en los departamentos de la zona central, principalmente San Salvador y La Libertad. Asimismo, se prevén precipitaciones de mayor intensidad en Santa Ana Sur, Ahuachapán y Sonsonate, en la zona occidental.
Durante la noche, las lluvias persistirán principalmente en la franja costera y la cordillera volcánica de las zonas occidental y central, con mayor intensidad en los departamentos de La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana Sur.
El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 30 kilómetros por hora en la costa y sectores cercanos a la franja volcánica. Además, se prevé un ambiente relativamente fresco. Estas condiciones están asociadas a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y los remanentes de Cristina.
Nacionales
Tras denuncia en redes sociales, capturan a dos presuntos pandilleros en Soyapango
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Isaías Antonio Vásquez Cortez y José Carlos Ramos Palacios, quienes fueron identificados por las autoridades como integrantes de la pandilla 18 Sureños.
Según detalló el funcionario, las detenciones fueron realizadas en Soyapango como resultado de una denuncia difundida en redes sociales y del trabajo operativo desarrollado por unidades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Villatoro señaló que las autoridades continúan ejecutando acciones de control territorial en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno y reiteró que no permitirán intentos de reorganización de estructuras criminales en el país.
El ministro también aseguró que las instituciones de seguridad mantienen operativos permanentes para garantizar el control del territorio y combatir actividades vinculadas a grupos delictivos.
Nacionales
El Salvador respalda la elección del nuevo Secretario General del SICA
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, desarrollada en modalidad virtual, bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana.
En el transcurso de la sesión, el Vicepresidente Ulloa agradeció al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, por la conducción de la Presidencia Pro Tempore del SICA y destacó la relevancia de este espacio como una oportunidad para superar el estancamiento institucional y abrir una nueva etapa en el proceso de integración regional. En ese marco, El Salvador expresó su respaldo a la elección de la Lina Ajoy Rojas como nueva Secretaria General del SICA para el período 2026-2030.
Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia una revisión integral de la Propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa, impulsada por la Vicepresidencia de El Salvador y entregada en la LVI Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en Santiago de los Caballeros en 2022. Considerando que los desafíos actuales de la región exigen un instrumento renovado, acorde con las realidades del siglo XXI.
De igual manera, se solicitó a la nueva titular de la Secretaría General a presentar su plan de trabajo, así como a adoptar las medidas administrativas y financieras correspondientes para el cierre y liquidación del período de gestión anterior. También se abordaron disposiciones relacionadas con la próxima rotación geográfica de la Secretaría General, correspondiendo a Panamá la presentación de la terna para el período 2030-2034, con la debida antelación.
El encuentro contó con la participación del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; del Presidente de Honduras, Nasry Asfura; así como de Vicepresidentes, Cancilleres, Viceministros, Viceministras y Jefes de Delegación de los países miembros del SICA. Con su participación, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración centroamericana y la construcción de una agenda regional basada en la cooperación, la institucionalidad, la transparencia y una visión compartida de desarrollo.
Economia
LOTRA dedica su sorteo 454 a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó este 10 de junio el Sorteo LOTRA N.° 454, dedicado a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales impulsados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
Según la institución, esta iniciativa promueve la práctica deportiva entre niños y jóvenes de todo el país, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia. A través del programa, miles de estudiantes participan cada año en distintas disciplinas deportivas, contribuyendo al desarrollo de habilidades, hábitos saludables y la proyección de nuevos talentos para el deporte nacional.
La LNB destacó que los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales constituyen una de las principales plataformas de formación deportiva del país y forman parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral de la juventud salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Rafael Morán, gerente de Oportunidades y Desarrollo del Deporte Inclusivo de INDES, presentó los premios mayores y los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento a la labor que la institución realiza en favor del deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 454 fueron los siguientes: primer premio de $370,000 para el billete N.° 28134 vendido; segundo premio de $20,000 para el billete N.° 11225 vendido; y tercer premio de $10,000 para el billete N.° 33243 vendido.
La institución informó que la lista completa de números ganadores está disponible en su sitio web oficial.