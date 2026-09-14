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Nacionales

Calor, lluvias y tormentas para este lunes en El Salvador

Publicado

hace 46 minutos

el

Para mañana, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en la sierra Tecapa-Chinameca y en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y se esperan lluvias en diferentes sectores de las zonas central, occidental y costera. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Paz, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, así como en sectores costeros de la zona oriental.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 35 km/h.

El viento variará entre 10 y 20 km/h, con brisas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y una vaguada en Centroamérica, factores que favorecerán la ocurrencia de lluvias en el territorio nacional.

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Nacionales

Más de 10,000 elementos serán desplegados por el desfile cívico del 15 de septiembre

Publicado

hace 30 minutos

el

14 septiembre, 2026

Por

Más de 10,000 elementos de diferentes instituciones de Gobierno serán desplegados en todo El Salvador como parte del dispositivo de seguridad y atención de emergencias previsto para el desfile cívico del próximo 15 de septiembre, informó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.

El funcionario explicó que el personal estará preparado para atender cualquier emergencia que pueda presentarse durante las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia de El Salvador.

En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) serán asignadas entre 800 y 1,000 personas, quienes estarán distribuidas en diferentes puntos del recorrido para brindar asistencia y responder ante posibles incidentes.

Amaya destacó que este año será la primera vez que la Dirección General de Protección Civil participará en el desfile cívico. Entre los participantes estará personal que formó parte de las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela tras los terremotos.

El dispositivo de seguridad se desarrollará mientras se implementan restricciones al tránsito vehicular en las principales vías por donde avanzará el desfile. El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que los cierres comenzarán a partir de las 12:00 de la medianoche del 15 de septiembre.

Las restricciones abarcarán la alameda Roosevelt, la avenida Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón. Estos tramos serán habilitados progresivamente conforme avance el desfile.

Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

Publicado

hace 14 horas

el

13 septiembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Judicial

Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

Publicado

hace 14 horas

el

13 septiembre, 2026

Por

Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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