Nacionales
Capturan a mujer que atacó a su pareja con un arma blanca en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una mujer señalada de atacar a su pareja con un cuchillo, provocándole una lesión abdominal, según informaron las autoridades.
El hecho ocurrió durante la mañana del jueves, al interior del apartamento donde ambos residen, ubicado en la colonia Santa Lucía, en Santa Ana Centro.
La detenida fue identificada como Nadia Iveth Ramírez Barrera, de 34 años de edad.
La víctima fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente se informó que se encuentra estable.
De acuerdo con la PNC, Ramírez Barrera será remitida por el delito de lesiones.
Nacionales
Tome nota: ANDA suspenderá servicios de agua potable el 30 de septiembre
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció este viernes que realizará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del Sistema Zona Norte el miércoles 30 de septiembre, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en 12 distritos.
De acuerdo con la institución, los trabajos tendrán una duración de 12 horas y comenzarán a las 6:00 de la mañana para finalizar a las 6:00 de la tarde del 30 de septiembre.
Los distritos que resultarán afectados son San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.
ANDA detalló que las obras contribuirán a fortalecer la continuidad del suministro de agua potable en los hogares abastecidos por los sistemas Zona Norte y Torogoz.
#TomeNota @ANDASV informa que el 30 de septiembre realizará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del sistema zona norte, por lo que se suspenderá el servicio durante 12 horas, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los sectores afectados serán: San Salvador, Ciudad Delgado,… pic.twitter.com/MztpjriRuE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 25, 2026
Nacionales
MARN prevé lluvias en distintos periodos del día en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias. Cerca del mediodía, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como al norte de Santa Ana y Chalatenango.
Durante la tarde, se pronostican lluvias dispersas en diferentes puntos del país, con mayor énfasis en la cordillera volcánica central y occidental. Estas condiciones también abarcarán el Área Metropolitana de San Salvador, el sector sur de Cuscatlán, La Libertad y la zona montañosa norte.
Para la noche, las lluvias dispersas continuarán principalmente en la zona oriental, la zona montañosa norte y sectores costeros. Estas condiciones persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.
El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente será poco cálido durante el día, mientras que durante la noche y la madrugada se mantendrá fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por la formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, cuya cercanía genera un ingreso adicional de humedad desde el océano Pacífico y mantiene próxima la Zona de Convergencia Intertropical frente a la costa centroamericana.
Nacionales
Autoridades localizan granada abandonada en Nahuizalco
Efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraron un predio baldío tras el hallazgo de una granada en la colonia La Italiana, cantón Sabana Grande, distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
Tras localizar el artefacto explosivo, las autoridades acordonaron el área para realizar su extracción de manera segura y evitar riesgos para los residentes de la zona.
Actualmente, las autoridades investigan cómo la granada llegó hasta el lugar donde fue encontrada y quiénes la llevaron.