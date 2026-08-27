Política
“Cero Crimen”: el libro que retrata cómo El Salvador de Nayib Bukele dejó atrás el miedo y abrió una nueva etapa de paz
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, fue escenario este miércoles de la presentación de “Cero Crimen”, obra de Yossi Abadi y Sharon Gal-Or que reconstruye la transformación de la seguridad salvadoreña y plantea cómo un país marcado durante décadas por homicidios, extorsiones y control territorial de las pandillas logró cambiar radicalmente su realidad. La actividad reunió, entre otros, al autor Yossi Abadi, al vicepresidente Félix Ulloa y a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
Publicado por Planeta, el libro parte de una pregunta que hace apenas unos años habría parecido improbable: cómo El Salvador pasó de figurar entre los países más violentos del mundo a registrar niveles de seguridad sin precedentes. La propia editorial destaca una reducción del 97 % en la tasa de homicidios entre 2019 y 2025, y presenta la transformación experimentada durante la administración del presidente Nayib Bukele como el eje central de la obra.
Abadi explicó que el cambio salvadoreño no puede comprenderse únicamente a partir de estadísticas, capturas o despliegues policiales, sino desde la recuperación de algo más profundo: la certeza de que la violencia no tenía por qué ser permanente. “Lo más difícil no fue derrotar a las pandillas, sino convencer al pueblo de que su miedo no era eterno”, afirmó el escritor, quien construyó el libro a partir de años de observación, entrevistas y testimonios de funcionarios, policías, comerciantes, jóvenes y ciudadanos.
Yossi Abadi, explica cómo el libro Cero Crimen relata el proceso que permitió a El Salvador posicionarse como uno de los países más seguros del mundo. pic.twitter.com/yz5zdZ7sDZ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026
La obra coloca al liderazgo del presidente Bukele como pieza determinante de esa ruptura con el pasado. Abadi sostiene que la experiencia salvadoreña demuestra que una sociedad puede modificar un destino que parecía escrito y que el significado de la seguridad se aprecia, sobre todo, en la vida cotidiana: familias que vuelven a ocupar espacios públicos, comerciantes que pueden trabajar sin extorsiones y jóvenes que ya no viven bajo las fronteras invisibles impuestas por estructuras criminales. El autor ha resumido esa visión señalando que ningún pueblo está condenado para siempre a vivir con miedo.
El vicepresidente Félix Ulloa llevó la reflexión un paso más allá y planteó que la seguridad alcanzada debe convertirse ahora en plataforma para el desarrollo económico y social. “La seguridad no puede ser el punto final. Debe ser el punto de partida”, sostuvo en su discurso. Para Ulloa, recuperar los territorios significó también recuperar libertades: la del comerciante para abrir su negocio, la de una familia para caminar de noche y la de un joven para escoger su propio destino.
Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51 afirma que el libro Cero Crimen expone la transformación de El Salvador y los resultados positivos de las estrategias de seguridad impulsadas por el presidente @nayibbukele, así como el orgullo que hoy sienten los salvadoreños. pic.twitter.com/TJmkGzPqNJ
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El vicemandatario afirmó que el siguiente desafío consiste en transformar esa seguridad en inversión, empleo, turismo, salud, educación, innovación y oportunidades. En una de las frases más contundentes de su intervención, preguntó: “¿Qué país construimos después de derrotarlo?”, en referencia al crimen, para luego destacar que la etapa que sigue debe convertir los territorios recuperados en espacios de crecimiento para las nuevas generaciones.
La canciller Alexandra Hill Tinoco también acompañó la presentación, en un contexto en el que la transformación de la seguridad se ha convertido en parte de la nueva imagen que El Salvador proyecta internacionalmente. Hill ha respaldado previamente el trabajo de Abadi como promotor del país en el exterior y, al condecorarlo en 2025, sintetizó esa relación con una frase: “Yossi Abadi, no tengo más que agradecerle: por su pasión, por abrazar a nuestro país, por caminar con nosotros”. La presencia de la canciller en la presentación de Cero Crimen reforzó precisamente esa dimensión internacional de una historia salvadoreña que hoy despierta interés fuera de sus fronteras.
También, la canciller @CancillerAleHT asegura que el libro Cero Crimen refleja la transformación que ha experimentado El Salvador y destaca el impacto de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente @nayibbukele, a quien atribuye un compromiso total con la… pic.twitter.com/ebjCAkf6Mq
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La presentación en BINAES dejó así un mensaje que trasciende el lanzamiento editorial. Cero Crimen propone mirar la seguridad no solamente como una caída de los indicadores delictivos, sino como la recuperación de libertades que durante décadas estuvieron condicionadas por el miedo. Esa es también la tesis defendida por Ulloa: el desafío de la era iniciada bajo el liderazgo de Nayib Bukele ya no es únicamente demostrar que el Estado podía recuperar el control del territorio, sino aprovechar esa paz para construir desarrollo. Como concluyó el vicepresidente: hablar de cero crimen es, finalmente, hablar de “cero miedo”, y hablar de cero miedo es hablar de “libertad, dignidad y futuro”.
Política
“Consultas desde Alemania”: Milagro económico gracias al estado de emergencia
Las bandas criminales dominaron El Salvador durante mucho tiempo. El presidente Bukele declaró el estado de emergencia y ordenó la detención de 90.000 personas. Ahora los inversores están regresando.
Hace poco más de dos meses que el nuevo proyecto emblemático está abierto. El vanguardista Hospital Rosales, en la capital, San Salvador, tuvo un costo aproximado de 61 millones de dólares estadounidenses (52 millones de euros). «Medicamentos. Tratamientos. Procedimientos. Operaciones. Incluso tratamiento contra el cáncer. Gratuito para todos los pacientes. Solo tienen que presentarse en la puerta», prometió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la inauguración del hospital en junio, ante las cámaras de televisión.
La transformación de este país centroamericano es claramente visible en la capital. En lo que antes era un centro sórdido y peligroso de San Salvador, ahora se alza una moderna biblioteca —financiada por China— en una zona completamente restaurada. Donde antes eran comunes los montones de basura, los carteristas y los robos, ahora los padres pasean y dejan que sus hijos jueguen.
Bukele, presidente del país desde 2019, es, según las encuestas, el político más popular de América Latina. En su país, su índice de aprobación ronda el 80 por ciento. Gracias a una abrumadora mayoría, el parlamento, dominado por su partido Nuevas Ideas, aprueba sin objeciones todos los proyectos del gobierno .
Declaró el estado de emergencia para arrestar a unos 90.000 presuntos miembros de las tristemente célebres bandas de la Mara, que aterrorizaban a la población con extorsión y violencia. Fueron encarcelados, entre otros lugares, en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Cecot .
Dado que se presume que entre los fallecidos hay varios miles de personas inocentes, la Iglesia y los activistas de derechos humanos critican duramente esta política. Sin embargo, para la gran mayoría de los salvadoreños, lo más importante es que uno de los países más peligrosos de Latinoamérica se ha convertido en uno de los más seguros.
Ahora, este pequeño país se enfrenta a otro punto de inflexión. El año pasado, la economía creció un 3,9 por ciento, y en el primer trimestre de 2026 incluso creció un 4,8 por ciento, según informa la Cámara de Comercio Germano-Salvadoreña en respuesta a una consulta.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos, basándose en datos del banco central, la inversión privada aumentó un 23 por ciento el año pasado y la inversión pública un 22 por ciento. En el primer trimestre de 2026, 17 de los 19 sectores económicos registraron crecimiento.
El segundo en importancia después de Bukele es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. El factor más importante para la recuperación económica es la estrategia integral para liberar al país de las actividades delictivas de las pandillas, tal como se describe en el «Plan de Control Territorial» (PCT), explicó Ulloa en respuesta a una consulta de WELT.
Esto se produjo tras un análisis realizado en el marco de un acuerdo binacional entre El Salvador y Estados Unidos, que estimó la pérdida del producto interno bruto debido a las bandas armadas en un 10,5 por ciento.
“La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica e institucional, las inversiones sociales para el desarrollo del capital humano, un entorno favorable a los negocios y la estabilidad política serán factores cruciales para sustentar la estrategia de desarrollo y crecimiento económico en El Salvador”, afirma Ulloa.
Consultas desde Alemania
La Cámara de Comercio Alemana en San Salvador ve perspectivas prometedoras para el país. El dinamismo actual de las inversiones, el desarrollo de diversos sectores económicos y el interés concreto observado entre las empresas internacionales constituyen un buen punto de partida, afirma Karla Klaus, presidenta de la Cámara de Comercio Alemana en El Salvador, en una entrevista con WELT.
“Lo fundamental ahora será mantener este impulso de forma sostenible y canalizarlo hacia la inversión privada a largo plazo, una mayor productividad y la creación de empleo cualificado”, declaró el presidente Klaus.
El interés por El Salvador como destino de negocios está creciendo: «Estamos recibiendo consultas de Alemania, Austria, Bélgica y otros países europeos». La empresa alemana ZF Lifetec inauguró recientemente una nueva planta de producción de sistemas de seguridad para automóviles en El Salvador.
Las políticas de línea dura de Bukele son sumamente controvertidas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch critican que el estado de emergencia, vigente desde hace años, haya suspendido de facto el estado de derecho. Se desconoce cuántas personas inocentes se encuentran realmente encarceladas.
Una nueva ley ha dificultado el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país. Muchas de ellas, incluidas fundaciones de partidos políticos alemanes, se han visto obligadas a abandonar el país.
Otros indicadores de tendencias autoritarias incluyen el arresto de la destacada abogada de derechos humanos Ruth Lopez y el exilio de periodistas críticos con el gobierno que habían informado sobre los negocios de la familia Bukele en El Salvador.
Uno de los últimos críticos que se mantienen abiertos en el país es el cardenal Gregorio Rosa Chávez. A principios de mes, comentó sobre la nueva prórroga del estado de emergencia: existen dos caminos para alcanzar la paz en el país: uno es la represión, el otro conduce a la «verdadera libertad». Este segundo camino es el más difícil, pero el único humano.
Bukele refuta a sus críticos y a las ONG, alegando que solo defienden los derechos de los perpetradores, pero nunca los derechos humanos de las víctimas asesinadas por las pandillas. Mientras tanto, el controvertido estado de emergencia está recibiendo un sorprendente apoyo incluso del antiguo partido gobernante, el FMLN. Rafael Aguirre, el candidato presidencial de izquierda, declaró al periódico «El Mundo»: «Estoy a favor del estado de emergencia; es constitucional».
Política
Tres países, una visión compartida
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, viajó a Tela, Honduras para participar en la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2026, donde se presentó la iniciativa “Ruta Trinacional de Turismo Cuarta Frontera”, orientada a fortalecer la visión trinacional, la conectividad y el desarrollo turístico.
Durante la reunión de trabajo, el Vicepresidente Ulloa destacó que este proyecto representa una oportunidad para convertir en realidad una visión de desarrollo regional, aprovechando la disposición de los gobiernos centrales para impulsar iniciativas en beneficio de los territorios. Subrayó que su ejecución requerirá importantes recursos, capacidad de diálogo y una estrecha coordinación entre los diferentes actores.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Lic. Urbina, vinculó la iniciativa con el Portafolio de Inversiones que se desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el cual se prevé identificar inversiones estratégicas para la región Trifinio, con posibilidades de financiamiento respaldadas por los respectivos gobiernos. Asimismo, explicó que estos esfuerzos se complementan con otras acciones orientadas al desarrollo económico territorial, el fortalecimiento de las capacidades locales.
Durante la jornada también se presentaron los avances del estudio de factibilidad en Guatemala, desarrollado por la empresa consultora contratada para este proceso, aportando elementos técnicos que permitirán continuar avanzando hacia la consolidación de una ruta turística trinacional articulada y con visión de largo plazo.
El encuentro reunió a autoridades y representantes de los tres países, entre ellos la Designada Presidencial de Honduras, Diana Baleska; la Vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio de los tres países; Alcaldes de Olopa, Chiquimula y Esquipulas; así como Vicecancilleres y equipos técnicos.
Con esta iniciativa, la CTPT reafirma su compromiso de continuar impulsando una visión compartida de desarrollo para el territorio Trifinio, fortaleciendo la integración, la conectividad y las oportunidades para sus comunidades.
Política
Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”
La ruptura política entre Bethy Arana y el FMLN escaló a un terreno mucho más delicado. La abogada reconoció públicamente haber mantenido una relación con Rafael Aguirre, actual candidato presidencial del partido de izquierda, y, según reportes que recogen sus recientes declaraciones, aseguró que entre ambos existieron altercados violentos y que presentó una denuncia formal. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de respaldo que recibió dentro del partido y dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo instituto político.
Lo que comenzó como una apuesta por la “renovación” del FMLN terminó convirtiéndose en una de las controversias políticas más incómodas para el partido de cara a las elecciones de 2027. Apenas en mayo, Arana había ingresado al proceso interno como precandidata a diputada por Santa Ana y defendía públicamente su cercanía ideológica con la izquierda. Entonces llegó a declarar: “Mi corazón siempre ha sido de izquierda”. Su inscripción formó parte de la apertura del FMLN hacia candidaturas ciudadanas y nuevos perfiles.
Pero Arana no solamente respaldó el proyecto del partido. Durante el proceso previo a la candidatura presidencial aseguró que había desempeñado un papel directo en el acercamiento de Rafael Aguirre al FMLN. La Página documentó que Arana afirmó haber comenzado a trabajar con el médico desde febrero y haber impulsado personalmente sus primeros contactos políticos. La propia Arana llegó a resumir ese protagonismo con una frase que hoy adquiere otra dimensión: “Yo lo traje, yo lo acompañé, yo lo encaminé…”.
La paradoja es evidente: el hombre al que Arana aseguraba haber ayudado a ingresar al proyecto terminó ratificado como candidato presidencial del FMLN, acompañado por la enfermera Madaí Santos, mientras ella terminó apartándose de su candidatura legislativa y denunciando irregularidades, ataques internos y falta de respaldo institucional.
Arana sostuvo que desconocía con precisión los resultados de la elección interna y cuestionó la transparencia con la que fue conducido el proceso. También afirmó haber recibido burlas, ataques y críticas sin sentir un acompañamiento suficiente de la estructura partidaria. Su balance terminó siendo demoledor para una organización a la que meses antes defendía: “Acepto que me equivoqué. No es un buen momento, la gente sigue dormida, el FMLN no tiene clara su estrategia y tampoco valoran a las personas que les pueden dar resultados”, declaró.
Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente electoral cuando Arana habló de su relación personal con Aguirre.
En las declaraciones difundidas este martes, la abogada reconoció haber sostenido una relación con el candidato presidencial del FMLN y aseguró que entre ambos ocurrieron altercados violentos, incluyendo presuntas agresiones. Un reporte de Última Hora SV señala además que Arana dijo haber presentado una denuncia formal contra Aguirre. Se trata de acusaciones formuladas por Arana que, hasta el momento de esta revisión, no hemos podido corroborar mediante una resolución judicial, expediente público o pronunciamiento institucional de la Fiscalía que establezca responsabilidad penal del candidato.
La gravedad política del señalamiento es difícil de ignorar. Aguirre no es actualmente un dirigente secundario dentro de la oposición: es el hombre seleccionado por el FMLN para disputarle la Presidencia a Nayib Bukele en febrero de 2027. Por ello, una denuncia de esta naturaleza trasciende una disputa entre dos figuras públicas y abre preguntas sobre cómo responderá el partido ante señalamientos de presunta violencia que involucran directamente a su candidato presidencial.
En las fuentes revisadas para esta nota no localizamos una respuesta pública de Rafael Aguirre que aborde específicamente estas nuevas acusaciones de presuntas agresiones. El señalamiento debe, por tanto, mantenerse en el terreno que corresponde: una denuncia realizada públicamente por Arana cuya eventual comprobación dependerá de las autoridades competentes.