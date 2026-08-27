Nacionales
Calor y lluvias se esperan durante este jueves en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado en el territorio nacional.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado en la zona norte de Santa Ana y Chalatenango, así como sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. En estos sectores podrían registrarse lluvias breves y de rápido desplazamiento.
Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado en la zona central y occidental del país. Se esperan lluvias y tormentas de fuerte intensidad al inicio de este periodo, las cuales disminuirán rápidamente. Estas condiciones se concentrarán principalmente en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad y sectores del occidente.
El viento provendrá del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora durante las tormentas.
El ambiente será muy cálido durante el día y únicamente refrescará durante la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este, las condiciones locales y una vaguada, factores que dominarán las condiciones atmosféricas en la región.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 463 dedicado a + Deportes de INDES
El Sorteo LOTRA No. 463 fue dedicado a +Deportes de INDES, plataforma de comunicación que acerca a la ciudadanía el acontecer deportivo nacional y el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
+Deportes inició sus transmisiones el 28 de agosto de 2023, a través de Canal 10, como un espacio de comunicación y difusión institucional. Desde entonces, informa sobre proyectos, programas, actividades y resultados del INDES, además de brindar cobertura a diferentes disciplinas, competencias y atletas.
A pocos días de cumplir tres años al aire, +Deportes también ha extendido su cobertura más allá de las fronteras nacionales, con enlaces y reportes desde escenarios deportivos internacionales. Entre estos destacan la World Winners Cup de fútbol playa, en Italia, y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago de Chile, acercando a la audiencia el desempeño de atletas salvadoreños en competencias internacionales.
El programa también da seguimiento a las principales iniciativas, ligas, disciplinas y actividades desarrolladas por el INDES, contribuyendo a mantener informada a la población sobre el desarrollo del deporte en El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo, Natán Flores, productor de +Deportes, participó en la presentación de los Premios Mayores, mientras que Eugenio Calderón, presentador del programa, realizó la presentación de los maletines de balotas de colores.
Como parte de la dedicatoria, el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo a René Martínez, presidente del INDES, como reconocimiento a la labor de +Deportes en la difusión del acontecer deportivo nacional.
Resultados del Sorteo LOTRA No. 463
- Primer Premio: $555,000 – Billete No. 09518, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 22054, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 39680, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Nacionales
315 personas han fallecido atropelladas en El Salvador este año
Ariana Valeria Henríquez, de 19 años, estudiante de Psicología de la Universidad de El Salvador (UES), murió atropellada el 28 de mayo de 2026, cuando intentaba abordar un bus de la ruta 1 en la avenida Don Bosco, contiguo a la UES.
De acuerdo con la información proporcionada, la joven sufrió un desequilibrio mientras intentaba subir a la unidad. El conductor del autobús aceleró antes de que Henríquez lograra abordar y, durante la marcha, la unidad la atropelló con las llantas delanteras.
Henríquez forma parte de las 315 personas que han fallecido tras ser arrolladas por unidades de transporte entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2026, según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi). En ese mismo periodo también murieron 23 ciclistas y 433 motociclistas en accidentes viales.
El conductor de la ruta 1 involucrado en el hecho fue detenido y acusado por el delito de homicidio culposo, por lo que deberá responder ante las autoridades por lo ocurrido.
Durante 2025, un total de 499 personas murieron tras ser atropelladas. Entre las causas de estos hechos se encuentran la excesiva velocidad de las unidades de transporte, la distracción de los conductores, problemas mecánicos y la conducción en estado de ebriedad. No obstante, también se registran casos en los que existe responsabilidad atribuible a los peatones.
Según las cifras oficiales, durante 2025, en 60 casos de personas fallecidas tras ser atropelladas se determinó que la causa estuvo relacionada con imprudencia del peatón.
Los datos del Onasevi también indican que en 2024 murieron 507 personas atropelladas a nivel nacional, mientras que en 2023 se registraron 487 fallecidos. La cifra más alta se reportó en 2022, con 549 personas muertas tras ser atropelladas.
Responsabilidad del peatón
El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial establece disposiciones tanto para los conductores como para los peatones.
El artículo 95 obliga a los ciudadanos a actuar con precaución y prohíbe bajar o subir pasajeros de vehículos en movimiento, así como viajar en estribos, portezuelas, capotas o parrillas.
La normativa también establece que los conductores del transporte colectivo deben respetar las paradas de buses en los lugares establecidos.
En las áreas urbanas, el artículo 96 señala que los peatones deben transitar únicamente por las aceras y cruzar por las zonas de seguridad. Cuando existan pasarelas, deben utilizarlas.
Para las zonas rurales, el artículo 97 establece que los peatones deben transitar por las calzadas de las carreteras y hacerlo por el lado izquierdo, según la dirección de su marcha.
Nacionales
Distracción al volante termina en accidente de tránsito en Santa Tecla
Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado esta mañana en el distrito de Santa Tecla, La Libertad.
Según reportes ciudadanos, el percance ocurrió sobre el bulevar Sur, en dirección hacia el Puerto de La Libertad, antes de llegar al centro comercial Las Joyas.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas a causa del accidente, únicamente daños materiales.
De momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión. Sin embargo, no se descarta que la distracción al volante haya sido uno de los factores que originaron el percance.