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Mbappé asegura que marca más goles que Dembélé y Raphinha
El delantero francés Kylian Mbappé respondió a una comparación con Ousmane Dembélé y Raphinha durante una conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán.
La pregunta estaba relacionada con el trabajo de presión y el compromiso defensivo de Mbappé y Vinícius Júnior, en comparación con el que suelen mostrar Dembélé y Raphinha. Ante el planteamiento, el francés reaccionó inicialmente con ironía.
“Puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que ellos”, declaró Mbappé, quien añadió que también podría afirmar que “ellos tienen que marcar más goles para ser como yo”.
Sin embargo, el atacante posteriormente explicó que cada futbolista posee características diferentes y consideró que medirlos únicamente por un aspecto del juego puede resultar simplista.
“No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, sostuvo el delantero del Real Madrid.
Mbappé también reconoció que todavía existe margen para mejorar en el trabajo sin balón y extendió esa responsabilidad al resto del plantel. Según explicó, todos los jugadores del Real Madrid deben mejorar para colaborar en defensa, conceder menos ocasiones y reducir la cantidad de goles recibidos.
Asimismo, señaló que el equipo debe elevar su nivel con la pelota para generar más situaciones ofensivas.
De esta manera, su intervención combinó la defensa de su producción ofensiva con una autocrítica sobre el trabajo defensivo. El francés sostuvo que la comparación con Dembélé y Raphinha no puede hacerse de manera lineal debido a las diferentes características de cada jugador.
La pregunta también involucró a Vinícius Júnior, pero Mbappé insistió en que no considera adecuado separar a dos o tres futbolistas del resto del equipo para explicar sus dificultades. Su postura apunta a una responsabilidad compartida, tanto de los delanteros como del bloque completo.
Mbappé cerró así su intervención previa al debut del Real Madrid en la Champions League, en un contexto en el que el conjunto español se prepara para enfrentar al Inter de Milán.
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El Arsenal da un golpe sobre la mesa ante el Chelsea de Xabi Alonso
El Arsenal reaccionó tras comenzar en desventaja y derrotó 2-1 al Chelsea este domingo, en uno de los primeros grandes partidos de la temporada de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta mantuvieron su pleno de victorias y comparten el liderato con el Manchester City, subcampeón de la campaña anterior.
“Nunca quieres encajar un gol tan pronto, pero la reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja”, declaró el capitán y autor del gol decisivo, Martin Odegaard, a Sky Sports.
El encuentro enfrentó a la mejor defensa con el ataque más temido, según el planteamiento previo, mientras que en los banquillos se midieron dos entrenadores amigos: Mikel Arteta, por el Arsenal, y Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea.
El conjunto visitante sorprendió desde el inicio. Apenas habían transcurrido 77 segundos cuando Morgan Rogers aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no logró despejar para abrir el marcador. El Chelsea ya había comenzado ganando dentro de los primeros cinco minutos en sus triunfos ante Fulham, por 3-2, y Brighton, por 4-3.
El Arsenal respondió tomando el control de la posesión y ejerciendo presión sobre la portería defendida por el argentino Emiliano Martínez. El guardameta fue exigido por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, quien consiguió el empate en el minuto 25.
Posteriormente, Martínez volvió a intervenir ante Odegaard, pero el capitán del Arsenal encontró el 2-1 en el minuto 50, tras una jugada iniciada con un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar frente a Wesley Fofana.
El portero argentino también había quedado protegido por un fuera de juego en un gol de Riccardo Calafiori, anulado en el minuto 12. Además, tuvo varias intervenciones importantes durante el encuentro, especialmente en los minutos 18, 69 y 72.
El Chelsea intentó responder con disparos desde fuera del área, como el de Reece James en el minuto 23, y mediante contragolpes. En uno de ellos, Pedro Neto estrelló el balón en el poste durante el tiempo añadido de la primera parte.
Durante la última media hora, la defensa del Arsenal tuvo mayor trabajo, pero logró mantener la ventaja con el respaldo del guardameta David Raya, quien primero estuvo atento y posteriormente realizó una intervención determinante ante un disparo de Estevao en el minuto 89.
Empate entre Everton y Manchester United
En el otro partido disputado este domingo, el Everton y el Manchester United empataron 2-2. El conjunto local estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió rescatar un punto gracias a un disparo de Ainsley Maitland-Niles en el tiempo añadido.
Maitland-Niles, fichado en la recta final del mercado, marcó en el minuto 90+6 con un potente disparo que terminó en la portería de Senne Lammens y provocó la celebración en el Hill Dickinson Stadium.
El empate fue el desenlace de un segundo tiempo intenso. Tyrique George había igualado el encuentro en el minuto 83, pero Benjamin Sesko volvió a poner al Manchester United en ventaja en el 88 con un cabezazo.
El reparto de puntos permitió al Everton mantener su condición de invicto después de tres jornadas.
El resultado dejó sensaciones encontradas para el Manchester United, que mostró peligro durante la primera mitad, aunque perdió intensidad en el segundo tiempo.
Marcus Rashford protagonizó varias acciones por la banda izquierda, entre ellas un centro que Matheus Cunha no logró aprovechar al minuto 22. También Bruno Fernandes, capitán del equipo y autor de un triplete en el partido anterior ante el Ipswich, estuvo cerca de marcar cuando su disparo golpeó el larguero de Jordan Pickford en el minuto 8.
El primer gol del partido llegó tras una jugada individual de Bryan Mbeumo, quien avanzó desde la banda y sacó un disparo desde la frontal del área en el minuto 46, aprovechando una defensa demasiado pasiva.
El próximo domingo, el Manchester United recibirá al Manchester City, actual líder después de tres jornadas.
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El Barcelona golea al Valencia para liderar LaLiga
El Barcelona goleó 5-0 al Valencia este domingo, en la cuarta jornada de LaLiga, resultado que le permite mantenerse como líder en solitario del campeonato. El encuentro también marcó el debut de Gabriel Jesus como jugador azulgrana.
El equipo dirigido por Hansi Flick mantiene su pleno de victorias en las cuatro jornadas disputadas, gracias a los goles de Lamine Yamal, en los minutos 6 y 84, Fermín López (22’), Raphinha (50’) y Pedri (78’).
Como vigente campeón de LaLiga, el Barcelona encabeza la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Betis.
“Ha sido un partido fantástico, hemos controlado desde el principio y es lo que quiero ver”, declaró Hansi Flick a Movistar+ después del encuentro.
Lamine Yamal, quien había generado dudas tras entrenar al margen el sábado debido a un golpe, finalmente fue titular y se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos del conjunto catalán.
El joven campeón del mundo abrió el marcador al recibir un balón bombeado dentro del área y elevarlo por encima de la salida del portero Stole Dimitrievski, en el minuto 6.
En la segunda parte, Yamal volvió a marcar al rematar otro balón filtrado en el minuto 84. Además, tuvo otro tanto anulado por un fuera de juego milimétrico.
Con su actuación, Lamine Yamal dejó atrás las dudas generadas por un inicio de temporada discreto y fue de menos a más antes del debut del Barcelona en la Champions League, previsto para el miércoles ante el Feyenoord.
Dominio azulgrana
El Barcelona dominó el encuentro en el estadio de Mestalla, donde la afición del Valencia protestó contra el propietario del club, Peter Lim.
Los azulgranas ampliaron la ventaja en el minuto 22, cuando Fermín López aprovechó un balón atrás de Antony Gordon dentro del área y remató pegado al palo. El centrocampista también estrelló otro disparo en el poste en el minuto 40.
El Valencia apenas consiguió generar peligro al contraataque, aprovechando algunos errores de la defensa barcelonista. En una de esas acciones, Danjuma quedó mano a mano con el portero Joan García en el minuto 32, pero no consiguió superarlo.
El conjunto valencianista se vio obligado a defenderse y contó con una buena actuación de su portero, Dimitrievski, quien evitó que la diferencia en el marcador fuera aún mayor.
Al inicio de la segunda parte, el Barcelona marcó el 3-0. Raphinha solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía después de un centro de Fermín López, en el minuto 50.
El brasileño, utilizado como referencia ofensiva por Hansi Flick, alcanzó seis goles en cuatro partidos y pasó a liderar la tabla de goleadores de LaLiga, por delante del delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello, quien suma cinco.
El gol significó un golpe definitivo para el Valencia, que posteriormente recibió el cuarto tanto, obra de Pedri en el minuto 78.
Pedri dejó su lugar a Gabriel Jesus en el minuto 81, permitiendo al último fichaje del Barcelona en el mercado de verano disputar sus primeros minutos con el equipo. El brasileño llegó tras el intento fallido del club por fichar a Julián Álvarez, aunque no consiguió marcar en su debut.
Con este resultado, el Barcelona continúa con un inicio de temporada perfecto antes de estrenarse el miércoles en la Champions League, mientras que el Valencia permanece en los puestos de descenso a Segunda División.
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El Santos confirma lesión muscular de Neymar en el muslo derecho
El delantero brasileño Neymar, de 34 años, se perderá los próximos partidos del Santos debido a una lesión muscular en el muslo derecho, confirmó el club este viernes.
El jugador se lesionó el miércoles durante el empate 0-0 del Santos ante el Palmeiras y tuvo que abandonar el encuentro en el entretiempo. El resultado dejó al equipo eliminado de la Copa de Brasil, luego de la derrota 3-0 sufrida en el partido de ida la semana anterior.
El Santos informó que los exámenes realizados a Neymar determinaron una “lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho”. El club no especificó un período de recuperación.
La baja se produce cuando el Santos se prepara para disputar el próximo miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. El encuentro de vuelta está programado para el 16 de septiembre.
Neymar también cuestionó en redes sociales el estado del césped del estadio Vila Belmiro tras el partido ante Palmeiras. El brasileño afirmó que la cancha tenía numerosos huecos debido a trabajos de descompactación realizados un día antes del encuentro y señaló que otros tres jugadores presentaron molestias durante el primer tiempo.
El argentino Álvaro Barreal salió del partido a los 29 minutos, mientras que Igor Vinícius y Lucas Veríssimo fueron sustituidos junto a Neymar en el descanso.
Los problemas físicos han afectado a Neymar desde una grave lesión sufrida en octubre de 2023 durante un partido premundialista de la selección de Brasil, cuando militaba en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Estas dificultades también limitaron su regreso al Santos en 2025, club en el que se formó.
En el Mundial de 2026, Neymar se perdió los primeros partidos de Brasil después de que el seleccionador Carlo Ancelotti decidiera convocarlo.
Durante la actual temporada, Neymar ha disputado 12 de los 24 partidos del Santos en el Brasileirão, con un registro de seis goles y tres asistencias. En la Copa Sudamericana, ha participado en cinco de los diez encuentros disputados por el equipo.