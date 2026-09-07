Nacionales
Hombre es detenido tras agredir a una mujer en Sonsonate
Un hombre fue detenido por las autoridades tras agredir a una mujer con quien se encontraba departiendo en la denominada “calle sin ley”, en el distrito de Sonsonate.
De acuerdo con las declaraciones de testigos, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó a la mujer con quien compartía en el lugar.
El detenido fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como David E. S., de 27 años.
Según detallaron voceros de la corporación policial, David E. S. será acusado por los delitos de desórdenes públicos y agresiones.
Judicial
Prisión para mujer que abandonó a su recién nacido en un basurero
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
Nacionales
Capturan a hombre que en estado de ebriedad disparó al aire varias veces
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Roberto Menjívar Campos, señalado de realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
De acuerdo con la corporación policial, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, por lo que un equipo de Fuerzas Especiales rastreó la zona, debido a que el sujeto había huido a bordo de un vehículo.
Menjívar Campos fue ubicado y, al momento de ser intervenido, abandonó el automóvil, lanzó el arma e intentó escapar por un predio baldío. Posteriormente, fue capturado en la urbanización Miramonte, en Colón.
Según la PNC, la prueba de alcotest determinó que conducía con 158° de alcohol.
El detenido será remitido por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Nelson Roberto Menjívar Campos, en estado de ebriedad realizó disparos al aire libre, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
Fuimos alertados y un equipo de Fuerzas Especiales rastreo la zona debido a que el sujeto huyó en un vehículo.
Fue ubicado y al ser… pic.twitter.com/lLA6p26vNA
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 7, 2026
Nacionales
Camión derriba poste del tendido eléctrico durante maniobra de retroceso
Un nuevo siniestro vial se registró la mañana de este lunes 7 de septiembre, esta vez en el kilómetro 127 de la carretera que conduce a Moncagua, San Miguel.
En el lugar, el conductor de un camión derribó un poste del tendido eléctrico mientras realizaba maniobras de retroceso.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para atender la emergencia e informaron que el percance no dejó víctimas, únicamente daños materiales.
Asimismo, el paso se encuentra restringido mientras el camión es retirado y la compañía encargada del servicio acude al lugar para realizar la sustitución del poste.