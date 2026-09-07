Capturan a hombre que en estado de ebriedad disparó al aire varias veces

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Roberto Menjívar Campos, señalado de realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.

De acuerdo con la corporación policial, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, por lo que un equipo de Fuerzas Especiales rastreó la zona, debido a que el sujeto había huido a bordo de un vehículo.

Menjívar Campos fue ubicado y, al momento de ser intervenido, abandonó el automóvil, lanzó el arma e intentó escapar por un predio baldío. Posteriormente, fue capturado en la urbanización Miramonte, en Colón.

Según la PNC, la prueba de alcotest determinó que conducía con 158° de alcohol.

El detenido será remitido por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Nelson Roberto Menjívar Campos, en estado de ebriedad realizó disparos al aire libre, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste. Fuimos alertados y un equipo de Fuerzas Especiales rastreo la zona debido a que el sujeto huyó en un vehículo. Fue ubicado y al ser… pic.twitter.com/lLA6p26vNA — PNC El Salvador (@PNCSV) September 7, 2026

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