Tecnología
Tesla lanza su Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales
El grupo Tesla, especializado en vehículos eléctricos, presentó oficialmente su Cybercab durante un evento realizado en Austin, Texas. Se trata de un vehículo diseñado específicamente para servicios de taxi sin conductor y que no cuenta con pedales ni volante.
El nuevo vehículo estará disponible para que el público solicite sus servicios a partir de este viernes. Los asistentes al evento fueron los primeros en probar los automóviles, según informó el medio Austin American-Statesman.
“Un enjambre de Cybercabs”, publicó el jueves por la mañana Elon Musk, director de Tesla, junto con una fotografía en la que aparecen una decena de estos vehículos en Austin, ciudad donde se encuentra la sede principal de la empresa. Además, varios Cybercabs fueron vistos circulando por las calles de la ciudad antes del evento.
Publicaciones en redes sociales también mostraron a seguidores de Tesla y del multimillonario llegando al lanzamiento. Algunos asistentes acudieron vestidos de dorado, en referencia al color de los vehículos.
Durante las últimas semanas, imágenes y avisos relacionados con estos automóviles se han difundido en redes sociales, luego de que fueran vistos en calles y estacionamientos, especialmente en Dallas.
El Cybercab fue presentado inicialmente en octubre de 2024, durante un evento realizado en un estudio de Hollywood. En aquella ocasión, Musk proyectó que la producción comenzaría antes de 2027.
El vehículo eléctrico, de color dorado, carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para ofrecer servicios de robotaxi y tiene capacidad para transportar únicamente a dos personas.
Tesla inició en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin utilizando vehículos SUV Model equipados con software de conducción autónoma, debido a que el Cybercab todavía no estaba listo.
Ahora, los usuarios ya cuentan con la opción de seleccionar el nuevo vehículo mediante la aplicación de robotaxis de Tesla.
Texas dispone de una normativa favorable para los vehículos autónomos, situación que lo ha convertido en uno de los principales campos de pruebas para distintos servicios de robotaxi. Entre ellos se encuentran Waymo, subsidiaria de Google, y Zoox, perteneciente a Amazon, mientras que Motional, de Hyundai, se encuentra en fase de pruebas.
Waymo ya ofrece sus servicios en 11 ciudades de Estados Unidos.
Hasta el miércoles, Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, de los cuales 45 eran Cybercabs, de acuerdo con FSD Database, que recopiló la información del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.
“Tesla apenas está empezando”, afirmó Anthony Townsed, investigador sénior asociado a Cornell Tech, una organización dedicada a la investigación en políticas públicas en Nueva York.
El investigador agregó que aún está por determinarse cuál será la empresa que tendrá el mejor modelo de negocio en un mercado que considera saturado.
Tecnología
OpenAI comienza a desplegar GPT-6 Astra, su modelo más potente
OpenAI comenzó a desplegar este jueves GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, capaz, según la empresa con sede en San Francisco, de utilizar un ordenador de manera autónoma.
El lanzamiento se produce un año después de GPT-5 y tras una serie de ciberataques perpetrados durante el verano boreal mediante sistemas de IA en fase de prueba, entre ellos herramientas de OpenAI, que evidenciaron los riesgos asociados con los modelos más avanzados.
Ante este escenario, la compañía afirmó que GPT-6 Astra incorpora medidas destinadas a mitigar los riesgos.
En una primera etapa, GPT-6 estará reservado para “un número limitado de organizaciones”, antes de ser habilitado “en los próximos días” para los suscriptores de pago de ChatGPT y los desarrolladores.
En un video demostrativo, OpenAI mostró el funcionamiento del modelo, controlado mediante comandos de voz, mientras publicaba por sí solo un anuncio de venta en línea.
Según los resultados de ensayos presentados por la compañía, el modelo puede encontrar un alojamiento en aproximadamente diez minutos, frente a las seis horas que le tomaría a una persona realizar la misma tarea.
GPT-6 es además el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel de riesgo más elevado dentro de su propia escala de evaluación en ciberseguridad. La empresa señala que puede hackear de manera autónoma sistemas informáticos que cuentan con sólidas medidas de protección.
Debido a la sensibilidad de estas funciones, las capacidades más avanzadas están reservadas para especialistas en ciberdefensa. Asimismo, un sistema de supervisión automática puede interrumpir las tareas realizadas por los usuarios, “incluso para trabajos sin relación con la ciberseguridad”.
Por su parte, Anthropic mantiene desde abril su modelo Mythos a disposición de socios cuidadosamente seleccionados. Este sistema también puede realizar hackeos de manera autónoma, mientras que una versión limitada denominada Fable está disponible para el público desde junio.
OpenAI sostiene que GPT-6 puede realizar cada tarea a un menor costo que su predecesor, con precios similares a los de Anthropic, cuyos modelos se encuentran entre los de mayor precio del mercado.
Consultado sobre la competencia de los modelos abiertos de bajo costo, especialmente los desarrollados en China, que podrían representar una amenaza para el modelo económico de las grandes empresas estadounidenses, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, se mostró confiado respecto a la eficiencia de la nueva versión.
“Lo que importa es el precio por tarea” realizada, afirmó Brockman ante periodistas, en referencia a que el factor relevante no sería cuánto cuesta utilizar la IA, sino el costo asociado a completar cada tarea.
Tecnología
Robot imita el festejo de Cristiano Ronaldo tras marcar un gol en China
Cristiano Ronaldo androide no existe, pero una particular escena sí se vivió durante los Juegos Mundiales de Robots que se disputan en China: un robot marcó un golazo de tiro libre y celebró con el famoso “Siuuu” del astro portugués.
El curioso momento ocurrió durante una de las pruebas de fútbol de la competencia. El robot envió el balón al fondo de la portería, que no contaba con un robot arquero. Aunque inicialmente permaneció quieto, instantes después imitó el tradicional festejo de Cristiano Ronaldo.
La máquina incluso reprodujo el característico salto y el grito de “¡Siuuu!”, con una precisión que sorprendió a quienes presenciaron la escena.
Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides se realizan en China y reúnen máquinas que compiten en diferentes disciplinas deportivas.
La edición de este año comenzó el viernes 22 de agosto y cuenta con más de mil competencias distribuidas en 51 pruebas. Además del fútbol, la competencia ya dejó registros llamativos en otras disciplinas.
Uno de los robots logró completar los 100 metros en 9,39 segundos, una marca que supera el récord mundial de Usain Bolt, establecido en 9,58 segundos. Otro alcanzó los 2,88 metros en salto de altura, superando ampliamente la marca registrada en la primera edición de estos juegos.
Tecnología
Innovación y economía colaborativa impulsan el diálogo sobre el futuro de la movilidad en El Salvador
La innovación, la tecnología y la economía colaborativa fueron los ejes centrales del diálogo «Innovación que conecta oportunidades: Tecnología, movilidad y economía colaborativa para fortalecer la experiencia de quienes visitan El Salvador», impulsado por CARVI APP, startup salvadoreña que promueve un nuevo modelo de movilidad basado en la colaboración entre personas.
El encuentro reunió a representantes del sector público, emprendedores y miembros de la comunidad de anfitriones de la plataforma para reflexionar sobre el papel que desempeñan las soluciones tecnológicas en el fortalecimiento del turismo, la movilidad y el desarrollo económico del país.
La actividad contó con la participación de (Nombre y cargo del Comisionado), Danny Flores, fundador y CEO de CARVI APP, y Oscar Fabricio Clavel Quijada, anfitrión de la plataforma, bajo la moderación de la periodista Xochilt Palacios, conductora del programa Portal Emprendedor.
Durante el diálogo se destacó cómo la economía colaborativa está transformando la forma en que las personas acceden a distintos servicios alrededor del mundo y cómo este modelo comienza a abrir nuevas oportunidades para que las familias salvadoreñas generen ingresos adicionales mediante el aprovechamiento responsable de activos que ya poseen.
«El crecimiento del turismo también requiere soluciones innovadoras que fortalezcan la experiencia de quienes visitan nuestro país. Iniciativas como esta demuestran cómo el talento emprendedor puede complementar ese esfuerzo, generando nuevas oportunidades para las familias salvadoreñas y aportando al desarrollo económico de El Salvador, » expresó el Comisionado Presidencial para la atención de los Salvadoreños en el exterior, Salvador Gómez Góchez.
Por su parte, Danny Flores, fundador y CEO de CARVI APP, destacó que:
«En CARVI creemos que la innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Nuestro propósito es facilitar la movilidad de quienes visitan El Salvador y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para las familias salvadoreñas a través de un modelo basado en confianza, colaboración y tecnología.»
Como parte del diálogo, Oscar Fabricio Clavel Quijada, anfitrión de CARVI APP, compartió su experiencia como usuario de la plataforma:
«Cuando conocí CARVI entendí que mi vehículo podía generar ingresos adicionales en los momentos en que no lo utilizaba. Lo que más valoré fue la confianza y la tranquilidad que me dio el proceso. Hoy no solo obtengo un ingreso extra, sino que también sé que estoy contribuyendo a que quienes visitan El Salvador tengan una mejor experiencia.»
Asimismo, durante la conversación se compartieron experiencias sobre cómo plataformas de movilidad colaborativa permiten ofrecer alternativas más flexibles para quienes visitan el país, al tiempo que contribuyen a dinamizar la economía de personas que deciden poner a disposición sus vehículos cuando no los utilizan.
Los participantes coincidieron en que el crecimiento del turismo representa una oportunidad para continuar desarrollando soluciones innovadoras que fortalezcan la experiencia del visitante y consoliden a El Salvador como un destino cada vez más competitivo.
Más allá de presentar una solución tecnológica, el diálogo promovió una reflexión sobre la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor y fomentar la colaboración entre los sectores público, privado y la ciudadanía para impulsar iniciativas que generen valor, innovación y desarrollo para el país.