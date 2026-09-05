Tesla lanza su Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales

El grupo Tesla, especializado en vehículos eléctricos, presentó oficialmente su Cybercab durante un evento realizado en Austin, Texas. Se trata de un vehículo diseñado específicamente para servicios de taxi sin conductor y que no cuenta con pedales ni volante.

El nuevo vehículo estará disponible para que el público solicite sus servicios a partir de este viernes. Los asistentes al evento fueron los primeros en probar los automóviles, según informó el medio Austin American-Statesman.

“Un enjambre de Cybercabs”, publicó el jueves por la mañana Elon Musk, director de Tesla, junto con una fotografía en la que aparecen una decena de estos vehículos en Austin, ciudad donde se encuentra la sede principal de la empresa. Además, varios Cybercabs fueron vistos circulando por las calles de la ciudad antes del evento.

Publicaciones en redes sociales también mostraron a seguidores de Tesla y del multimillonario llegando al lanzamiento. Algunos asistentes acudieron vestidos de dorado, en referencia al color de los vehículos.

Durante las últimas semanas, imágenes y avisos relacionados con estos automóviles se han difundido en redes sociales, luego de que fueran vistos en calles y estacionamientos, especialmente en Dallas.

El Cybercab fue presentado inicialmente en octubre de 2024, durante un evento realizado en un estudio de Hollywood. En aquella ocasión, Musk proyectó que la producción comenzaría antes de 2027.

El vehículo eléctrico, de color dorado, carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para ofrecer servicios de robotaxi y tiene capacidad para transportar únicamente a dos personas.

Tesla inició en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin utilizando vehículos SUV Model equipados con software de conducción autónoma, debido a que el Cybercab todavía no estaba listo.

Ahora, los usuarios ya cuentan con la opción de seleccionar el nuevo vehículo mediante la aplicación de robotaxis de Tesla.

Texas dispone de una normativa favorable para los vehículos autónomos, situación que lo ha convertido en uno de los principales campos de pruebas para distintos servicios de robotaxi. Entre ellos se encuentran Waymo, subsidiaria de Google, y Zoox, perteneciente a Amazon, mientras que Motional, de Hyundai, se encuentra en fase de pruebas.

Waymo ya ofrece sus servicios en 11 ciudades de Estados Unidos.

Hasta el miércoles, Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, de los cuales 45 eran Cybercabs, de acuerdo con FSD Database, que recopiló la información del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

“Tesla apenas está empezando”, afirmó Anthony Townsed, investigador sénior asociado a Cornell Tech, una organización dedicada a la investigación en políticas públicas en Nueva York.

El investigador agregó que aún está por determinarse cuál será la empresa que tendrá el mejor modelo de negocio en un mercado que considera saturado.

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