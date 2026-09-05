OpenAI comienza a desplegar GPT-6 Astra, su modelo más potente

OpenAI comenzó a desplegar este jueves GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, capaz, según la empresa con sede en San Francisco, de utilizar un ordenador de manera autónoma.

El lanzamiento se produce un año después de GPT-5 y tras una serie de ciberataques perpetrados durante el verano boreal mediante sistemas de IA en fase de prueba, entre ellos herramientas de OpenAI, que evidenciaron los riesgos asociados con los modelos más avanzados.

Ante este escenario, la compañía afirmó que GPT-6 Astra incorpora medidas destinadas a mitigar los riesgos.

En una primera etapa, GPT-6 estará reservado para “un número limitado de organizaciones”, antes de ser habilitado “en los próximos días” para los suscriptores de pago de ChatGPT y los desarrolladores.

En un video demostrativo, OpenAI mostró el funcionamiento del modelo, controlado mediante comandos de voz, mientras publicaba por sí solo un anuncio de venta en línea.

Según los resultados de ensayos presentados por la compañía, el modelo puede encontrar un alojamiento en aproximadamente diez minutos, frente a las seis horas que le tomaría a una persona realizar la misma tarea.

GPT-6 es además el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel de riesgo más elevado dentro de su propia escala de evaluación en ciberseguridad. La empresa señala que puede hackear de manera autónoma sistemas informáticos que cuentan con sólidas medidas de protección.

Debido a la sensibilidad de estas funciones, las capacidades más avanzadas están reservadas para especialistas en ciberdefensa. Asimismo, un sistema de supervisión automática puede interrumpir las tareas realizadas por los usuarios, “incluso para trabajos sin relación con la ciberseguridad”.

Por su parte, Anthropic mantiene desde abril su modelo Mythos a disposición de socios cuidadosamente seleccionados. Este sistema también puede realizar hackeos de manera autónoma, mientras que una versión limitada denominada Fable está disponible para el público desde junio.

OpenAI sostiene que GPT-6 puede realizar cada tarea a un menor costo que su predecesor, con precios similares a los de Anthropic, cuyos modelos se encuentran entre los de mayor precio del mercado.

Consultado sobre la competencia de los modelos abiertos de bajo costo, especialmente los desarrollados en China, que podrían representar una amenaza para el modelo económico de las grandes empresas estadounidenses, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, se mostró confiado respecto a la eficiencia de la nueva versión.

“Lo que importa es el precio por tarea” realizada, afirmó Brockman ante periodistas, en referencia a que el factor relevante no sería cuánto cuesta utilizar la IA, sino el costo asociado a completar cada tarea.

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