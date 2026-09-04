Tribunal Supremo Electoral confirma centros de votación en China, Japón y Australia

Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han intensificado las acciones contra las estructuras delictivas que durante años afectaron a El Salvador. Hasta el pasado 30 de agosto, se reportan 93,039 personas vinculadas a pandillas capturadas.

Como parte de estas operaciones, las autoridades también han incautado 5,548 armas de fuego, 12,227 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,458 celulares que contienen información considerada relevante sobre el accionar delictivo y que podría ser vinculada a procesos de investigación.

«Seguimos firmes, actuando para impedir que las estructuras criminales vuelvan a sembrar terror en nuestras comunidades», ha señalado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.

Solo entre el 1.° de enero y el 30 de agosto de este año, las autoridades han localizado a 2,195 personas vinculadas a pandillas.

Entre los últimos capturados se encuentra Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, señalado como homeboy con función de gatillero y miembro de la pandilla 18. Fue detenido en el departamento de La Libertad.

De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, González Medina cuenta con antecedentes vigentes desde 2022 por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Además, el funcionario indicó que el detenido ha intentado borrarse los tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece.

«Siempre fueron expertos en esconderse y montar sus bares, clubes y discotecas de fachada. Ustedes, uno a uno, y sus negocios, irán cayendo. Terroristas. Que les quede claro: todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado», advirtió Villatoro.

En materia de narcotráfico, las autoridades valoran en $1,736,249,885 el total de droga incautada durante la implementación de la medida constitucional.

El régimen de excepción fue solicitado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, luego del incremento de homicidios registrado entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. La medida fue implementada para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población.

A partir de estas disposiciones legales, las autoridades reforzaron las acciones para localizar a pandilleros mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. Asimismo, en varias zonas del país se mantiene presencia permanente de soldados y policías.

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