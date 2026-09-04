Tome nota: Cierre parcial en avenida Jerusalén por desmontaje de valla

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el jueves 3 de septiembre no se registraron homicidios a nivel nacional.

Desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que entró en vigencia el decreto legislativo del régimen de excepción, El Salvador ha acumulado 1,197 días sin registro de homicidios a nivel nacional, según los informes policiales.

El régimen de excepción otorgó a las autoridades de seguridad mayores herramientas legales para capturar, procesar y encarcelar estructuras criminales. Desde su implementación, más de 93,000 pandilleros han sido capturados.

«El régimen de excepción significa para los salvadoreños un estado firme y valiente que tutela la vida, los bienes y la libertad», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Durante la actual administración, encabezada por el presidente Nayib Bukele, fue diseñado el Plan de Control Territorial, mediante el cual el Estado recuperó áreas que durante muchos años estuvieron bajo control de las pandillas.

Del 1 de junio de 2019 al 3 de septiembre de 2026, El Salvador suma 1,311 días sin homicidios, de acuerdo con las cifras proporcionadas. Estos resultados, según el texto, se han traducido en un ambiente de paz y tranquilidad en el territorio.

La tasa de homicidios también ha registrado una disminución. En 2019 era de 35.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2025 bajó a un promedio de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En lo que va de 2026, la PNC registra 210 días sin homicidios, manteniendo una tendencia positiva durante el año.

Según el texto, estas cifras se han reducido en la medida en que el Estado ha encarcelado a integrantes de las pandillas, señaladas durante años como responsables de la mayoría de los crímenes.

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