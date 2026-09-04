Nacionales
Sismo de magnitud 4.6 sacude la costa de Sonsonate
Un sismo de magnitud revisada de 4.6 se registró a las 3:10 de la tarde de este viernes frente a la costa de Sonsonate.
De acuerdo con las autoridades, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur de Playa Los Cóbanos.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa del sismo.
Nacionales
Tome nota: Cierre parcial en avenida Jerusalén por desmontaje de valla
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizará un cierre parcial preventivo en la avenida Jerusalén, en el sentido que conduce desde el redondel Masferrer hacia el bulevar Monseñor Romero.
La restricción vial se debe a trabajos de desmontaje de una valla publicitaria y comenzará a las 11:00 p. m. del viernes 4 de septiembre, extendiéndose hasta las 4:00 a. m. del sábado 5 de septiembre.
Ante esta medida, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal que estará en la zona durante el desarrollo de los trabajos.
🚨 El @VMTElSalvador realizará un cierre parcial preventivo en la avenida Jerusalén, en sentido del redondel Masferrer hacia bulevar Monseñor Romero, por el desmontaje de una valla publicitaria.
Iniciará a las 11:00 p.m. del viernes 4 y finalizará a las 4:00 a.m. del sábado 5 de… pic.twitter.com/F4eG904D1Z
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 3, 2026
Nacionales
Capturan a sujeto que ocultaba droga en bocina de vehículo
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Misael Antonio Martínez Girón, de 29 años, señalado por el delito de tráfico ilícito de drogas en La Libertad Este.
Según la información policial, la captura forma parte del plan del Gabinete de Seguridad para combatir a las estructuras dedicadas al narcotráfico.
Martínez Girón fue intervenido en la colonia El Portal, en el Distrito de Colón. Durante el procedimiento, los agentes detectaron que presuntamente utilizaba una bocina deteriorada para esconder y transportar la droga.
Tras su detención, las autoridades le incautaron tres porciones de marihuana y un celular. El detenido será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
El Salvador registra cero homicidios el 3 de septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el jueves 3 de septiembre no se registraron homicidios a nivel nacional.
Desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que entró en vigencia el decreto legislativo del régimen de excepción, El Salvador ha acumulado 1,197 días sin registro de homicidios a nivel nacional, según los informes policiales.
El régimen de excepción otorgó a las autoridades de seguridad mayores herramientas legales para capturar, procesar y encarcelar estructuras criminales. Desde su implementación, más de 93,000 pandilleros han sido capturados.
«El régimen de excepción significa para los salvadoreños un estado firme y valiente que tutela la vida, los bienes y la libertad», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Durante la actual administración, encabezada por el presidente Nayib Bukele, fue diseñado el Plan de Control Territorial, mediante el cual el Estado recuperó áreas que durante muchos años estuvieron bajo control de las pandillas.
Del 1 de junio de 2019 al 3 de septiembre de 2026, El Salvador suma 1,311 días sin homicidios, de acuerdo con las cifras proporcionadas. Estos resultados, según el texto, se han traducido en un ambiente de paz y tranquilidad en el territorio.
La tasa de homicidios también ha registrado una disminución. En 2019 era de 35.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en 2025 bajó a un promedio de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En lo que va de 2026, la PNC registra 210 días sin homicidios, manteniendo una tendencia positiva durante el año.
Según el texto, estas cifras se han reducido en la medida en que el Estado ha encarcelado a integrantes de las pandillas, señaladas durante años como responsables de la mayoría de los crímenes.