FOTOS – VIDEOS | La Antorcha Centroamericana vuelve a recorrer El Salvador

La ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió este viernes 4 de septiembre la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán. La entrega estuvo a cargo del viceministro de Educación de Guatemala, Francisco Cabrera, en el puente El Jobo, sobre el río Paz. Con este acto, la llama inició su recorrido por territorio salvadoreño.

“En nombre de la República de El Salvador y del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, recibo con honor la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad, que recorrerá toda Centroamérica”, expresó Trigueros.

La funcionaria también señaló que la antorcha avanzará por un país “que está viviendo una verdadera paz y libertad”. Antes de llegar a Las Chinamas, Trigueros participó en un acto cívico realizado en el parque central de Jalpatagua, Guatemala.

Tras la entrega oficial, la ministra pasó la antorcha a Alexandra Nicole Castro Castañeda, estudiante de la Escuela de Educación Especial de Ahuachapán. Con este acto inició el recorrido del fuego por El Salvador, acompañado por estudiantes de centros educativos de distintos puntos del país.

Trigueros también corrió junto a alumnos del Centro Escolar Caserío El Desvío, en Ahuachapán, como parte de las primeras actividades del recorrido nacional.

De acuerdo con la ministra, más de 40,000 estudiantes participarán en las actividades durante el trayecto desde Las Chinamas hasta El Amatillo. La logística contará con hidratación y apoyo del Ministerio de Salud, la Fuerza Armada y Protección Civil.

La Antorcha Centroamericana permanecerá tres días en El Salvador y será entregada a Honduras el lunes en El Amatillo.

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